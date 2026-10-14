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Νέα κινητικότητα γύρω από τον ενεργειακό και ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας προαναγγέλλει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την έναρξη μεγάλης κλίμακας ερευνών για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στο αρκτικό νησί.

Σε σημερινή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι πρόκειται να ξεκινήσουν «μαζικές» έρευνες για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση φυσικών πόρων στη Γροιλανδία, σύμφωνα με το Reuters.

Η ανακοίνωση επαναφέρει στο επίκεντρο το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία, μια περιοχή με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία, τόσο λόγω της θέσης της στην Αρκτική όσο και λόγω των πιθανών ενεργειακών και μεταλλευτικών αποθεμάτων της.

Ανοίγει το «παιχνίδι» για τον φυσικό πλούτο της Αρκτικής

Η Γροιλανδία διαθέτει σημαντικό γεωλογικό δυναμικό, με κοιτάσματα και ενδείξεις παρουσίας διαφόρων ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων πρώτων υλών που έχουν αποκτήσει αυξημένη στρατηγική σημασία για τη διεθνή βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής.

Ωστόσο, η ανακοίνωση Τραμπ αφορά στην προετοιμασία ερευνητικών δραστηριοτήτων και όχι στην έναρξη εμπορικής παραγωγής πετρελαίου, φυσικού αερίου ή ορυκτών.

Στο δημοσίευμα του Reuters δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των ερευνών, τις εταιρείες που ενδέχεται να συμμετάσχουν, τις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν ή το ύψος των πιθανών επενδύσεων.

Η στρατηγική σημασία της Αρκτικής

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της γεωγραφικής θέσης της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας και βρίσκεται σε κομβικό σημείο μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.

Η πιθανή ανάπτυξη νέων ενεργειακών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων θα μπορούσε να ενισχύσει τη σημασία του νησιού στον διεθνή ανταγωνισμό για την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους.

Παράλληλα, οι δύσκολες κλιματικές συνθήκες, το υψηλό κόστος των υποδομών και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για οποιαδήποτε μελλοντική επενδυτική δραστηριότητα.

Προς το παρόν, δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς θα υλοποιηθούν οι εξαγγελίες του Αμερικανού Προέδρου, ούτε εάν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, καθώς οι λιδιες αναφέρουν ότι από το 2021 δεν χορηγούνται νέες άδειες έρευνας πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ παλαιότερες άδειες παραμένουν σε ισχύ.

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