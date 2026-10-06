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Προειδοποίηση για περιορισμένα περιθώρια επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας από το απόγευμα εξέδωσε ο διαχειριστής του βρετανικού συστήματος, καθώς η παραγωγή από αιολικά πάρκα αναμένεται να υποχωρήσει απότομα και να μειωθεί ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο National Energy System Operator (NESO) προειδοποίησε για πιθανό έλλειμμα ισχύος 1,9 γιγαβάτ (GW) μεταξύ 15:00 και 23:00 ώρα Λονδίνου. Το εκτιμώμενο κενό είναι μεγαλύτερο από εκείνο που είχε αναφερθεί σε προηγούμενη ενημέρωση αργά τη Δευτέρα.

Η επιδείνωση των προοπτικών για την προσφορά οδήγησε παράλληλα σε απότομη άνοδο των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τις βραδινές ώρες.

Οι σχετικές προειδοποιήσεις του NESO έχουν ως στόχο να κινητοποιήσουν τις μονάδες παραγωγής ώστε να διαθέσουν πρόσθετη ισχύ στο σύστημα και να αποκατασταθεί το απαραίτητο περιθώριο ασφαλείας. Ο διαχειριστής συχνά αποσύρει τέτοιες ειδοποιήσεις όταν εξασφαλιστεί επαρκής πρόσθετη παραγωγή.

Στο ένα τέταρτο του φετινού μέσου όρου η αιολική παραγωγή

Η πτώση της θερμοκρασίας αυξάνει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία, καθιστώντας ακόμη σημαντικότερη τη συμβολή των αιολικών πάρκων στην εξισορρόπηση του συστήματος.

Οι μεγάλες και αιφνίδιες μεταβολές στις προβλέψεις για τον άνεμο μπορούν, ωστόσο, να αφήσουν γρήγορα τη χώρα περισσότερο εξαρτημένη από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, οι οποίες καλούνται να καλύψουν το κενό.

Οι προβλέψεις για την αιολική παραγωγή της Τρίτης επιδεινώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή της αγοράς Elexon, η παραγωγή από αιολικά προβλέπεται να περιοριστεί σε μόλις 2,2 GW στις 18:00.

Το επίπεδο αυτό είναι περίπου 40% χαμηλότερο από την πρόβλεψη της προηγούμενης ημέρας και αντιστοιχεί μόλις στο ένα τέταρτο της μέσης αιολικής παραγωγής του 2026.

Πάνω από 400 λίρες/MWh οι τιμές ρεύματος

Η στενότητα στην προσφορά αποτυπώνεται ήδη στις τιμές της βρετανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ενδοημερήσιες τιμές για παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 19:00 και 20:00 διαπραγματεύονται πάνω από τις 400 λίρες ανά μεγαβατώρα, επίπεδο περισσότερο από 50% υψηλότερο από την τιμή που είχε διαμορφωθεί στη δημοπρασία της Δευτέρας για την ίδια χρονική περίοδο.

Η απότομη ανατίμηση αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία της αγοράς για την επάρκεια της προσφοράς όσο πλησιάζουν οι κρίσιμες βραδινές ώρες.

Ο NESO ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει την κατάσταση στις 12:00 ώρα Λονδίνου, αξιολογώντας κατά πόσο έχει εξασφαλιστεί επιπλέον διαθέσιμη ισχύς για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος.

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