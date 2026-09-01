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Σε λιγότερο από δύο χρόνια από σήμερα, προς τις αρχές του 2028, το κτίριο επί της λεωφόρου Μεσογείων 14- 18, το οποίο μάλιστα φέρει τη δική του, ξεχωριστή ιστορία θα μετασχηματιστεί πλήρως σε ένα ακόμη έργο ανάπλασης που υλοποιούνται στο γηρασμένο κτιριακό απόθεμα της Αθήνας.

Ο λόγος για την επένδυση με μια αξία περί τα 40 εκατ. ευρώ– συμπεριλαμβανομένου και του κόστους απόκτησης- που έχει αναλάβει να «τρέξει» μέσα στο επόμενο διάστημα η Sirec Energy σε συνεργασία με την Βlend Development στο κτίριο δίπλα από τον Πύργο Αθηνών απ’ όπου ο τελευταίος χρήστης, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας πρόκειται να αποχωρήσει μέσα στο επόμενο διάστημα. Το ακίνητο των 8.047 τετραγωνικών μέτρων εξαγοράστηκε μέσα στο καλοκαίρι από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη- Ελληνα κατά τις πληροφορίες- ο οποίος μάλιστα είχε προχωρήσει όλο το προηγούμενο διάστημα και στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων, με αποτέλεσμα τώρα να έχει έτοιμες τις άδειες μετατροπής του κτηρίου σε γραφειακούς χώρους με περιβαλλοντική πιστοποίηση κατά LEED Gold, απευθυνόμενο σε θεσμικούς χρήστες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα πρώτα χρόνια, στο μακρινό παρελθόν, του εξαώροφου κτηρίου της Μεσογείων 14- 18: Το ακίνητο, που τις τελευταίες δεκαετίες περνά απαρατήρητο, κτίστηκε το 1970 ως ένα από τα μοντέρνα κτίρια του κέντρου και στέγασε τη Γενική Ασφάλεια Αθηνών κατά τα τελευταία χρόνια της δικτατορίας, στο διάστημα 1971-1974 κουβαλώντας βαρύ ιστορικό φορτίο. Στο βιβλίο «Μεσογείων 14-18, η υποδιεύθυνση Γενικής Ασφαλείας Αθηνών στα χρόνια της Δικτατορίας (1971-1974)» του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη γίνεται εκτενής αναφορά σε όσα συνέβησαν εκείνη την περίοδο στο κτήριο που ακόμη και σήμερα στα υπόγεια διασώζονται δύο κελιά.

Η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας στεγάζεται σε τμήμα του συγκεκριμένου ακινήτου εδώ και δεκαετίες, ήδη από το 1986 και πρόκειται να αποχωρήσει τους επόμενους μήνες, ενώ το υπόλοιπο είναι σήμερα άδειο.

Η επένδυση

Τώρα, στο επενδυτικό κομμάτι το έργο με συνολική αξία ανάπτυξης (Gross Development Value) στα 40 εκατ., πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Sirec Energy σε συνεργασία με την Blend Development για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων. Οπως δηλώνουν σχετικά οι επενδυτές, εντάσσεται στην επίτευξη ενός από τους βασικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, δηλαδή την ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, το οποίο ευθύνεται για περίπου το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας.

Η εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων -private equity Sirec Energy ιδιοκτησίας των εταίρων της έχει υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 83 εκατ. ευρώ ενώ διευθύνων σύμβουλος είναι ο κ. Ευάγγελος Μπάρδης. Η εταιρεία επενδύει σε έργα βιώσιμων ενεργειακών υποδομών και κυκλικής οικονομίας, ενώ η συγκεκριμένη επένδυση υλοποιείται μέσω του επενδυτικού σχήματος EuSIF I, το οποίο διατηρεί την πλειοψηφική συμμετοχή στο έργο.

Από την πλευρά της, η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Βlend Development Α.Ε. έχει ένα χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων και υπό ανάπτυξη έργων συνολικής αξίας ανάπτυξης περίπου 150 εκατ. ευρώ. Στη συγκεκριμένη επένδυση η εταιρεία με διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Πάρι Καλλιτσάντση συμμετέχει ως επενδυτής και φορέας ανάπτυξης (developer), αξιοποιώντας τη μέχρι σήμερα εμπειρία της στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση αστικών ακινήτων.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών μετά την ολοκλήρωση του πρώτου project στην οδό Σταδίου — μιας πλήρους μετατροπής ενός κτιρίου γραφείων στο κέντρο της Αθήνας σε ξενοδοχειακό ακίνητο 129 δωματίων, με πιστοοποίηση LEED , υπό το brand της BOB W. Οι επενδυτές βλέπουν σημαντικές προοπτικές υπεραξίας για το ακίνητο της λ. Μεσογείων, επισημαίνοντας ότι αυτοτελείς γραφειακοί χώροι υψηλών προδιαγραφών αυτής της κλίμακας είναι δυσεύρετοι κοντά στο κέντρο της Αθήνας, πέραν του ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις συνδέονται με την αναζωογόνηση του κέντρου.

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