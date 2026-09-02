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Fund ανακοινώνει ότι παρέλαβε Δύο οικονομικές ανακοίνωσε ότι παρέλαβε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο/Hellenic Growth Fund για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου», συνολικής έκτασης περίπου 996.920 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «Πούσι Μπάρτζη – Μερέντα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Οι εταιρείες που υπέβαλαν προσφορές είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

-H Aplekton Holdings, εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Μελισσανίδη, με έδρα την Κύπρο, ήταν αυτή που είχε ενδιαφερθεί και στο πρόσφατο παρελθόν για το Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Αττικής.

-Η ELIA CORPORATION A.E. συνδέεται με τον Γιάννη Μυτιληναίο του πολύ γνωστού Tatoi Club στη Βαρυμπόμπη, ένα club στα βόρεια προάστια το οποίο, αν και νεότερο σε σχέση με άλλα (έχοντας ιδρυθεί το 2012) έχει καθιερωθεί και με το παραπάνω.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μία από τις προσεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, αναφέρεται στην ανακοίνωση και επισημαίνει ότι σύμφωνα με τους όρους της από 05.12.2025 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, η αξιοποίηση του ακινήτου θα πραγματοποιηθεί μέσω σύστασης και μεταβίβασης δικαιώματος επιφανείας διάρκειας 99 ετών.

Το ακίνητο κατασκευάστηκε και λειτούργησε αρχικά στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και περιλαμβάνει συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αθλητική ιππασία, όπως στάβλους, αρένες και κτίριο διοικητικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων. Βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο του οικισμού της αρχαίας Μυρρινούντας και συνορεύει ανατολικά με τον Ιππόδρομο.

Σύμφωνα με τον νόμο 3342/2005 περί μεταολυμπιακής χρήσης, πέραν των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επιτρέπεται η κατασκευή φυλακίου εισόδου με WC, εκδοτηρίου εισιτηρίων, γηπέδου γκολφ, ιππικού μουσείου, σχολών ιππασίας και αναβατών, καταστημάτων πώλησης ειδών που σχετίζονται με την αθλητική ιππασία, χώρων εκθέσεων, εστίασης και δημοπρασιών, ξενοδοχείου, ελικοδρομίου, πάρκου με δυνατότητα διεξαγωγής τριάθλου και ψυχαγωγικής ιππασίας, καθώς και χώρων στάθμευσης.

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