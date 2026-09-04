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Χαλαρός και ευδιάθετος εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργάνωσε απόψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace της Θεσσαλονίκης.

Από τη συζήτηση δεν έλειψαν τα σχόλια για την ελληνική οικονομία και τον χρόνο των εκλογών, αλλά και για την «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων», την οποία επικαλέστηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Τσίπρα, Νίκος Νυφούδης, προκειμένου να εξηγήσει από πού προκύπτουν τα στοιχεία για την περιουσία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, στους οποίους σχεδιάζεται να επιβληθεί η λεγόμενη «πατριωτική εισφορά».

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για την 90ή ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα καθησυχαστικός για τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.

«Δεν ανησυχώ για τον χειμώνα ως προς τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω απ’ όσο μπορούμε. Έχουμε κοστολογήσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ και σεβόμαστε τη δημοσιονομική ισορροπία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο χαμηλό κόστος δανεισμού της χώρας, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς αγορές δεν δείχνουν να ανησυχούν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, διερωτήθηκε εάν οι αγορές «προεξοφλούν και το αποτέλεσμα των εκλογών».

«Πριν από μερικά χρόνια, ποιος θα φανταζόταν ότι η Ελλάδα θα δανειζόταν φθηνότερα από τέσσερις χώρες της G7;» σημείωσε, θέλοντας να υπογραμμίσει τη μεταβολή της εικόνας της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Ερωτηθείς εάν οι εκλογές θα διεξαχθούν τον Μάρτιο ή τον Μάιο, ο πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. «Είναι νωρίς ακόμη, δεν τα έχω σκεφτεί» περιορίστηκε να πει, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του για τον ακριβή χρόνο προσφυγής στις κάλπες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι η κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν πολύ κοντά στις εκλογές. «Τα ψηφοδέλτια θα κλείσουν την τελευταία στιγμή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν, επίσης, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού, απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ακούσει κάτι».

Κατηγορηματικός ήταν, δε, απέναντι στις αναφορές περί προβλήματος στις σχέσεις του με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. «Αφήστε μας ήσυχους, αυτά είναι σαχλαμάρες. Να σοβαρευτούμε» είπε, ανεβάζοντας τους τόνους.

«Δεν υπάρχει ζήτημα με τη Ζαχαράκη, τι ζήτημα; Γι’ αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα; Σοβαρευτείτε» συνέχισε, παραπέμποντας στην κοινή παρουσία τους στις εκδηλώσεις που προηγήθηκαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε, παράλληλα, όσους αναπαράγουν τα σχετικά σενάρια, να ασχοληθούν με το κυβερνητικό έργο, φέρνοντας ως παράδειγμα τις νέες σχολικές μονάδες. «Δείτε τα 17 σχολεία που εγκαινιάσαμε. Όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, ασχολούνται με ανοησίες» σχολίασε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη χθεσινή συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κρήτη για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, την οποία χαρακτήρισε «αξιοπρεπή από πλευράς κόσμου». Παράλληλα, σχολιάζοντας αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο «80%», αναρωτήθηκε με σκωπτική διάθεση: «Αυτό το ευφυολόγημα για το 80% ποιος το σκέφτηκε;».

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