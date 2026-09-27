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Μια διαφορετική κατηγορία αγοραστών φαίνεται να διαμορφώνεται στη διεθνή αγορά πολυτελών κατοικιών, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε προνομιακή θέση για να προσελκύσει το ενδιαφέρον της. Δεν πρόκειται απαραίτητα για αγοραστές που αναζητούν το μεγαλύτερο ή το ακριβότερο ακίνητο, ούτε για εκείνους που αντιμετωπίζουν την πολυτέλεια ως μέσο κοινωνικής προβολής. Αναζητούν περισσότερο έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής.

Ο Σάββας Σαββαΐδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Greece Sotheby’s International Realty, περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτή τη νέα κατηγορία με τον όρο «Romantic Affluent». Όπως επισημαίνει, μέσα από την πολυετή επαφή με πελάτες από διαφορετικές πόλεις και διαφορετικά περιβάλλοντα, διαπιστώνει ένα κοινό μοτίβο: την αναζήτηση νοήματος, την επαφή με τον πολιτισμό και την επιθυμία για μια ζωή πιο κοντά σε όσα θεωρούν πραγματικά σημαντικά.

Η αναζήτηση, όπως τη χαρακτηρίζει, ξεκινά από τον τρόπο ζωής και στη συνέχεια ακολουθεί ο προορισμός.

Μακριά από την επιδεικτική πολυτέλεια

Το προφίλ αυτού του αγοραστή διαφοροποιείται από την παραδοσιακή εικόνα του διεθνούς αγοραστή πολυτελών ακινήτων. Οι «Romantic Affluent» αναζητούν αυθεντικούς και λιγότερο επιτηδευμένους τόπους, μακριά από την ένταση των social media και την επιδεικτική κατανάλωση.

Θέλουν, σύμφωνα με τον Σάββα Σαββαΐδη, να επανασυνδεθούν με τον εαυτό τους, τους ανθρώπους που αγαπούν, τη φύση αλλά και την ιδιαίτερη ταυτότητα ενός τόπου. Θεωρεί ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Σε πολλά νησιά αλλά και περιοχές της ηπειρωτικής χώρας επιβιώνει ακόμη ένας τρόπος ζωής που παραπέμπει στην Ελλάδα προηγούμενων δεκαετιών: χωριά με ανθρώπινη κλίμακα, καθημερινή επαφή των επισκεπτών και των κατοίκων με τους ντόπιους, οικογενειακή ζωή και ισχυρή σύνδεση με τη φύση.

Για αυτή την κατηγορία αγοραστών, η αξία δεν βρίσκεται επομένως μόνο στο ίδιο το ακίνητο. Βρίσκεται και σε ό,τι υπάρχει γύρω του.

Μόλις 2,8% του αποθέματος πολυτελών ακινήτων της Μεσογείου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που παραθέτει για τη θέση της Ελλάδας στη μεσογειακή αγορά πολυτελών κατοικιών.

Παρά το μέγεθος και την τουριστική της απήχηση, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα αντιπροσωπεύει μόλις το 2,8% του αποθέματος πολυτελών ακινήτων στη Μεσόγειο, ενώ η διάμεση τιμή προσεγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ, τοποθετώντας τη χώρα μεταξύ των ακριβότερων αγορών της περιοχής. Συνδέει αυτή την υψηλή αξία με τα χαρακτηριστικά της προσφοράς: χαμηλή πυκνότητα, άμεση σχέση με τη θάλασσα, αρχιτεκτονική ποιότητα και περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων ακινήτων.

Με άλλα λόγια, η ελληνική αγορά πολυτελών κατοικιών παραμένει σχετικά μικρή σε όγκο αλλά υψηλή σε αξία.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η ακτογραμμή. Όπως αναφέρει, η Ελλάδα διαθέτει 16.400 χιλιόμετρα ακτογραμμής, με μεγάλο μέρος της να διατηρεί ακόμη τον φυσικό χαρακτήρα του. Για τον νέο τύπο εύπορου αγοραστή, η ιδιωτικότητα και η άμεση σχέση με τη θάλασσα αποτελούν βασικά στοιχεία της επιλογής ενός τόπου κατοικίας.

Η περίπτωση της Τήνου

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλαγής που βρίσκεται σε εξέλιξη αναφέρεται η Τήνος.

Το νησί, παραδοσιακά συνδεδεμένο κυρίως με τον θρησκευτικό τουρισμό, έχει εξελιχθεί, σύμφωνα με τον Σάββα Σαββαΐδη, σε μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες ελληνικές αγορές δεύτερης κατοικίας, χωρίς να έχει χάσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Τα χωριά διατηρούν σε μεγάλο βαθμό την αρχική τους μορφή, η παράδοση της μαρμαροτεχνίας παραμένει ζωντανή και η ακτογραμμή εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη.

Ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά, υποστηρίζει, προσέλκυσαν ένα νέο κύμα εύπορων αγοραστών. Παράλληλα, η σύγχρονη αρχιτεκτονική κατοικιών, νέα οινοποιεία και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες ενίσχυσαν το προϊόν του νησιού, χωρίς μέχρι σήμερα να οδηγήσουν σε υψηλή πυκνότητα ανάπτυξης.

Η Τήνος αποτελεί έτσι, κατά την προσέγγισή του, παράδειγμα του πώς η αύξηση της ζήτησης μπορεί να συνυπάρξει με μια περισσότερο ελεγχόμενη ανάπτυξη και με τη διατήρηση της ταυτότητας ενός προορισμού.

Από τα νησιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα-Ελληνικό

Η ίδια τάση δεν περιορίζεται στα νησιά. Ο Σάββας Σαββαΐδης εντοπίζει ανάλογα χαρακτηριστικά και στην Αθήνα, όπου η ιστορία, οι γειτονιές, η γαστρονομία και η καθημερινότητα συνδυάζονται πλέον με την επανατοποθέτηση του παραλιακού μετώπου Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, η οποία, όπως σημειώνει, μετασχηματίζεται μέσα από έργα όπως το παράκτιο πάρκο του Ελληνικού και νέες οικιστικές αναπτύξεις. Η παραλιακή ζώνη μήκους σχεδόν 40 χιλιομέτρων, σε συνδυασμό με τις μαρίνες από τη Ζέα και το Φλοίσβο έως τον ‘Αλιμο και τη Βουλιαγμένη, δημιουργεί ένα μοντέλο ζωής που συνδέει την κατοικία σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με τη θάλασσα, την ιστιοπλοΐα και την εύκολη πρόσβαση στα νησιά του Σαρωνικού και τις Κυκλάδες.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η τάση αυτή δημιουργεί, ωστόσο, και ένα διαφορετικό ερώτημα. Πόσο μπορεί να αναπτυχθεί η αγορά χωρίς να χαθούν ακριβώς τα χαρακτηριστικά που προσελκύουν αυτούς τους αγοραστές; Ο κ.Σαββαΐδης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτυχθεί επιλεκτικά, προστατεύοντας όσα την καθιστούν σπάνια ως προορισμό. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία αγοραστών, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, «το όραμα έχει μεγαλύτερη σημασία από τον όγκο».

Η βασική μεταβολή που περιγράφει αφορά τελικά την ίδια την έννοια της πολυτέλειας. Για ένα τμήμα των εύπορων διεθνών αγοραστών, το ζητούμενο μετακινείται από την επίδειξη και το μέγεθος προς την ιδιωτικότητα, την αυθεντικότητα, την ποιότητα του τόπου και τον χρόνο.

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