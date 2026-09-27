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Σε υπήνεμο σημείο βορειοδυτικά της Τήνου έχει απαγκιάσει το φορτηγό-οχηματαγωγό BLUE CARRIER 2, μετά την κατάσβεση των εστιών της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στα γκαράζ του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι φωτιές έχουν πλέον σβήσει, ωστόσο στο εσωτερικό του πλοίου εξακολουθούν να καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες. Για τον λόγο αυτόν, η επιχείρηση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη, καθώς απαιτείται συνεχής έλεγχος των χώρων και ψύξη των μεταλλικών επιφανειών, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Στην περιοχή βρίσκεται το ειδικά εξοπλισμένο ναυαγοσωστικό-ρυμουλκό «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ», ενώ η ναυαγοσωστική ομάδα επιχειρεί πάνω και γύρω από το πλοίο.

Οι εργασίες επιθαλάσσιας αρωγής επικεντρώνονται στην ασφαλή πρόσβαση στους χώρους όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, στην παρακολούθηση της θερμοκρασίας και στον έλεγχο της ευστάθειας του πλοίου.

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