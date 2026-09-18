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Σε ένα χρόνο από σήμερα, φθινόπωρο ή τέλος του 2027, πρόκειται να ξεκινήσει η κύρια κατασκευαστική φάση της νέας επένδυσης 387 εκατ. ευρώ στη Χαλκιδική από την ONYX Τουριστική, με ορίζοντα σταδιακής ολοκλήρωσης τα πέντε χρόνια.

«Δεν χτίζουμε ένα ακόμη resort, αλλά ένα οικοσύστημα που συνδυάζει περισσότερα», δήλωσε χθες στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ο διευθύνων σύμβουλος Λεωνίδας Ζησιάδης, προσθέτοντας ότι το βασικό χρηματοδοτικό σκέλος του έργου είναι ήδη συμβασιοποιημένο.

Πρόκειται για ένα νέο θέρετρο αναγεννητικής φιλοξενίας (Regenerative Retreat Resort) σε έκταση άνω των 600 στρεμμάτων στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, που θα συνδέει τη φιλοξενία, την κατοικία, την παραγωγικότητα της γης, την ευεξία, τη λειτουργική μακροζωία και τον πολιτισμό.

Η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με διεθνή όμιλο πολυτελούς φιλοξενίας για το branding, τη λειτουργία και τη διεθνή προώθηση των κατοικιών, ενώ στόχος είναι η διεύρυνση της περιόδου λειτουργίας στις 280 ημέρες τον χρόνο.

Ο κ. Ζησιάδης αποτελεί την τρίτη επιχειρηματική γενιά μιας οικογένειας με ισχυρή παρουσία στον ελληνικό τουρισμό, με ιστορική σύνδεση και με το Sani Resort στη Χαλκιδική, από το οποίο η οικογένεια αποχώρησε το 2015.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, η ONYX Τουριστική αναμένεται να προχωρήσει στις περιβαλλοντικές και οικοδομικές άδειες εντός του επόμενου έτους μέσω του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), με σύμβουλο τη Deloitte.

Για την κατασκευή έχει ήδη υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με τον όμιλο AKTOR, ενώ προχωρά η διαδικασία Early Contractor Involvement (ECI), ώστε ο κατασκευαστής να συμμετέχει από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού.

Τι περιλαμβάνει η μεγάλη τουριστική επένδυση

Η ανάπτυξη χωρίζεται σε δύο διακριτά σκέλη.

Το πρώτο αφορά το ξενοδοχειακό συγκρότημα, τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, τις υποδομές, τα ενεργειακά έργα και το τοπίο, με συνολικό κόστος σχεδόν 287 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση έχει ήδη συμβασιοποιηθεί μέσω της Credia Bank, με πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 229,57 εκατ. ευρώ.

Στο χρηματοδοτικό σχήμα περιλαμβάνονται δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ύψους 130,4 εκατ. ευρώ, τραπεζική συγχρηματοδότηση 99,1 εκατ. ευρώ, ενώ η ίδια συμμετοχή της ONYX ανέρχεται σε 57,393 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο σκέλος αφορά την ανάπτυξη του οικιστικού τμήματος της επένδυσης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Προβλέπει συνολικά 228 κατοικίες, εκ των οποίων 120 μεγάλες branded βίλες με διεθνή εμπορική επωνυμία και 108 μικρότερες branded κατοικίες.

Οι προπωλήσεις των κατοικιών αναμένεται να ξεκινήσουν το 2029, ενώ το συνολικό ακαθάριστο προϊόν πωλήσεων εκτιμάται στα 175 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση επιδιώκει τη δημιουργία ενός resort-ναυαρχίδας στη Χαλκιδική, με διεθνές brand που δεν έχει μέχρι σήμερα παρουσία στην Ελλάδα.

Ξενοδοχείο 546 δωματίων και ολοκληρωμένο οικοσύστημα

Το ξενοδοχειακό σκέλος θα διαθέτει συνολικά 546 κλειδιά, με 120 σουίτες και 426 bungalows.

Η ανάπτυξη θα βασίζεται σε μικρότερες μονάδες αντί για ένα ενιαίο μεγάλο κτίριο, ώστε να ενισχύεται η ιδιωτικότητα και η αίσθηση ενός οργανωμένου χωριού.

Το πρώτο έτος λειτουργίας, το 2030, προβλέπονται 216 ημέρες λειτουργίας, μέση πληρότητα κάτω του 70% και μέση τιμή περίπου 600 ευρώ.

Με βάση τις σημερινές παραδοχές, τα έσοδα εκτιμώνται σε περίπου 77 εκατ. ευρώ (ξενοδοχείο, μισθώσεις κατοικιών, εστίαση, ευεξία, beach club, εκδηλώσεις κ.λπ.) και τα κέρδη πρό φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA0 σε περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Στο συνολικό οικοσύστημα προβλέπονται 55.000 τ.μ. κτιρίων και εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων χώροι εστίασης, εμπορικές χρήσεις, κέντρο ευεξίας, ελαιοτριβείο, οινοποιείο, μελισσοκομική μονάδα, ιδιωτικό μουσείο και κέντρο γερακοθηρίας.

Η στρατηγική επιλογή της ενδοχώρας της Κασσάνδρας

Ο πυρήνας της ανάπτυξης βρίσκεται συνειδητά στην ενδοχώρα της Κασσάνδρας Χαλκιδικής και όχι στο παραθαλάσσιο μέτωπο.

Η έκταση συγκεντρώθηκε σταδιακά από το 2018 και μετά, μέσω αγοράς μικρότερων ακινήτων, ενώ μέσω του ΕΣΧΑΣΕ προχωρούν για αδειοδότηση 433 στρέμματα.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η επιλογή βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, στην αγροτική παραγωγικότητα και στη δυνατότητα δημιουργίας ενός διαφορετικού μοντέλου βιώσιμου και πολυτελούς τουρισμού.

Το έργο διαθέτει επίσης άδεια εκμετάλλευσης γεωθερμικού πεδίου για περισσότερα από 40 χρόνια, ενώ προβλέπεται και η ανάπτυξη ιαματικών λουτρών, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου.

Η επένδυση της ONYX Τουριστικής στη Χαλκιδική φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, όπου η πολυτελής φιλοξενία, η κατοικία, η ευεξία και η αξιοποίηση της γης συνδυάζονται σε έναν ενιαίο προορισμό.

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