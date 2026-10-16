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Ένα νέο επιχειρηματικό, εμπορικό και ψυχαγωγικό πάρκο που θα περιλαμβάνει και ψηλό κτίριο 60 μέτρων περιλαμβάνει το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Μεντεκίδη στην περιοχή του πρώην εργοστασίου της Siemens στη Θεσσαλονίκη, σε μία επένδυση ύψους 95 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος που έχει αποκτήσει εδώ και χρόνια το ακίνητο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο αρχιτεκτονικό τοπόσημο για την ανατολική Θεσσαλονίκη σε μία επένδυση που σχεδιάζεται εδώ και καιρό, αν ληφθεί υπόψη ότι ο όμιλος είχε αγοράσει το συγκεκριμένο ακίνητο που στέγαζε το παλιό εργοστάσιο της Siemens στη Θεσσαλονίκη πίσω στο 2010, έναντι τιμήματος 25 εκατ. ευρώ με την έκταση να θεωρείται τότε «φιλέτο» λόγω της θέσης.

Τώρα, η νέα επένδυση αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονού πολυλειτουργικού, εμπορικού και ψυχαγωγικού πάρκου σε έκταση περίπου 101,5 στρεμμάτων, στην περιοχή του πρώην εργοστασίου της Siemens. Το έργο έχει υποβληθεί προς ένταξη στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων και, μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας, προβλέπεται να αναπτυχθεί σε περίπου τρία έτη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η κατακόρυφη ανάπτυξη της δόμησης επιλέγεται εν προκειμένω δεδομένου ότι επιτρέπει τη διατήρηση μεγάλου μέρους της έκτασης ως ελεύθερου χώρου, «δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας για εργαζομένους, επισκέπτες και κατοίκους», ενώ για την υλοποίηση του σχεδιασμού θα απαιτηθούν επιμέρους αδειοδοτήσεις και δεσμεύσεις από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με βάση το φάκελο της επένδυσης, στην «καρδιά» του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία ενός μεγάλου αστικού πάρκου, με πράσινο και ελεύθερους χώρους προσβάσιμους σε όλους.

Σύμφωνα με τα πολεοδομικά στοιχεία του σχεδιασμού, σε συνολική έκταση 101.547 τ.μ. η κάλυψη εκτιμάται σε περίπου 14.400 τ.μ., και άρα η έκταση που θα παραμείνει ακάλυπτη θα είναι περίπου 87.147 τ.μ., εκ των οποίων η επιφάνεια πρασίνου θα είναι περίπου 57.423 τ.μ. Η φιλοσοφία του project επιδιώκει «τη συγκέντρωση της δόμησης κατακόρυφα, ώστε να απελευθερώνεται όσο το δυνατόν περισσότερος χώρος στο επίπεδο του εδάφους για πράσινο, περίπατο, αναψυχή και κοινωνικές δραστηριότητες, αντιστρέφοντας τη συνήθη λογική των μεγάλων αναπτύξεων όπου η δόμηση καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης».

Το πάρκο σχεδιάζεται ως ένας ζωντανός προορισμός καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενσωματώνοντας εμπορικές χρήσεις, καταστήματα, εστίαση και καφέ, κινηματογράφους, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, χώρους άθλησης και ευεξίας, παιδικό σταθμό, παιδική χαρά και χώρους συνάντησης και εκδηλώσεων.

Το κτιριακό σύνολο των 60 μέτρων

Κεντρικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής πρότασης αποτελεί ένα σύγχρονο κτιριακό σύνολο με ενιαία βάση και δύο κατακόρυφους όγκους υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με ύψος 60 μέτρα, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων πολεοδομικών εγκρίσεων.

Η επιλογή της ανάπτυξης καθ΄ύψος αποτελεί ουσιαστικό μέρος της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής στόχευσης του έργου, δηλαδή να περιοριστεί το αποτύπωμα των κτιρίων στο έδαφος και να αποδοθεί μεγαλύτερο τμήμα της συνολικής έκτασης στο πράσινο και στον ανοιχτό χώρο.

Παράλληλα, στον επιχειρηματικό πυρήνα σχεδιάζονται σε επιφάνεια περίπου 30.000 τ.μ., ευέλικτοι και τεχνολογικά προηγμένοι χώροι εργασίας χώροι συναντήσεων και συνεργασίας, co-working spaces executive offices και όχι ως ένα συμβατικό συγκρότημα γραφείων. Επίσης, προβλέπονται, χώροι άθλησης και ευεξίας, κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης για τα διευθυντικά στελέχη εταιριών και παιδικός σταθμός, δημιουργώντας ένα σύγχρονο εργασιακό οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη στάθμευση, με όλους τους χώρους parking να προβλέπονται υπόγεια. Έτσι, σημαντικό μέρος της έκτασης παραμένει ελεύθερο και μπορεί να αξιοποιηθεί για το πράσινο και τους ανοιχτούς χώρους – μια επιλογή ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή της Πυλαίας, όπου οι μεγάλες υπαίθριες επιφάνειες στάθμευσης είναι σήμερα πολύ συνηθισμένες.

Η επένδυση περιλαμβάνει και παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο γύρω από το ακίνητο, με στόχο την καλύτερη πρόσβαση και κυκλοφορία στην περιοχή. Περίπου 13.000 τ.μ. της έκτασης προβλέπεται να διατεθούν για τη διαμόρφωση και διαπλάτυνση των περιμετρικών δρόμων, συμβάλλοντας στη βελτίωση των υποδομών σε ένα σημείο με αυξημένη εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο όμιλος Μεντεκίδη διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα στον κλάδο των ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, με ούκ ολίγες επενδύσεων στο κομμάτι των επαγγελματικών ακινήτων εντός κι εκτός Θεσσαλονίκης αλλά και στα τουριστικά projects συμπεριλαμβανομένης και της μεγάλης τουριστικής επένδυσης στον Αγιο Ιωάννη Σιθωνίας με ξενοδοχείο 5 αστέρων αλλά και τη δημιουργία τουριστικού χωριού).

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