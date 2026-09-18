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Στην πρώτη διοργάνωση των Athens Riviera Luxury Awards, παρέστη η υφυπουργός Τουρισμού ‘Αννα Καραμανλή όπου απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε βραβείο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υφυπουργός συνεχάρη τη διοργανώτρια, κυρία Μπουζούνη, για την πρωτοβουλία, η οποία αναδεικνύει τη νέα αναπτυξιακή δυναμική της Αθηναϊκής Ριβιέρας και τιμά όσους επενδύουν με όραμα στην περιοχή.

Αναφερόμενη στις δυνατότητες του προορισμού, η κυρία Καραμανλή υπογράμμισε ότι το υπουργείο Τουρισμού εργάζεται συστηματικά για την καθιέρωση της Αθηναϊκής Ριβιέρας ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Όπως επισήμανε «η ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού, με επίκεντρο το yachting, αποτελεί στρατηγικό στόχο του υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώθηκαν έργα αναβάθμισης υποδομών στις μαρίνες του Λαυρίου, του Αγίου Κοσμά, του Αλίμου, του Φλοίσβου και της Βουλιαγμένης. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν τρία έργα για την ενίσχυση του καταδυτικού και υποβρύχιου τουρισμού».

Κλείνοντας, ευχήθηκε τα Athens Riviera Luxury Awards να εξελιχθούν σε έναν θεσμό με διεθνή ακτινοβολία.

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