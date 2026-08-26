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Στον απόηχο των πολύ πρόσφατων εξελίξεων που επέφεραν σημαντικές αλλαγές στην μετοχική σύνθεση της Active Computer Systems, η ελληνική τεχνολογική εταιρεία υλοποιεί ένα νέο φιλόδοξο πλάνο, με κυριότερο ίσως σημείο του την επικείμενη εισαγωγή της στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

Μοναδικός πλέον μέτοχος της, υπενθυμίζεται, καθίσταται ο Γιάννης Στασινόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός της Active, ο οποίος κατείχε ήδη ποσοστό 50% και απέκτησε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, κίνηση που σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ενοποιεί την ιδιοκτησιακή δομή της και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης ανάπτυξης.

«Η Active μπαίνει σε ένα νέο κεφάλαιο με σαφή στρατηγική και συγκεκριμένο πλάνο εκτέλεσης. Εστιάζουμε σε τέσσερις βασικούς άξονες ανάπτυξης.

Πρώτον, ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών cloud, cybersecurity και managed services, κλάδους στους οποίους η εταιρεία έχει αποδεδειγμένη παρουσία και η αγορά εμφανίζει ισχυρή και σταθερά αυξανόμενη ζήτηση.

Δεύτερον, επεκτείνουμε την παρουσία μας σε δημόσιους και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενους διαγωνισμούς, αξιοποιώντας πλήρως τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κεφάλαια, ένα πεδίο που γνωρίζουμε καλά και στο οποίο έχουμε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τρίτον, προχωράμε στον εκσυγχρονισμό των υποδομών μας και στην ψηφιοποίηση εσωτερικών λειτουργιών, αξιοποιώντας το ήδη εγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πλάνο από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους € 14 εκατ.

Αυτό δεν είναι απλώς επένδυση στην υποδομή, είναι η βάση για διατηρήσιμη και αυξανόμενη κερδοφορία τα επόμενα χρόνια.

Τέταρτον, επεκτείνουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς παρόχους τεχνολογίας, κινούμενοι πλέον και πέρα από τα ελληνικά σύνορα.», δηλώνει στο newmoney ο κ. Στασινόπουλος, δίνοντας με αυτό τον τρόπο την απάντηση σε ερώτηση μας για τα σχέδια της εταιρείας και το τι θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν αυτά, π.χ. επέκταση στο εξωτερικό, πρόθεση για εξαγορές, ή άλλες κινήσεις.

Σε σχέση με την προσεχή εισαγωγή της Active στην EN.A Growth της Euronext Athens, ο χρόνος δείχνει να μετρά αντίστροφα: η διοίκηση αποκαλύπτει ότι «η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη», άρα δεν μιλά καθόλου θεωρητικά, και προσθέτει μάλιστα ότι το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα διαμορφωθεί ανάλογα με την πορεία της σχετικής προετοιμασίας και τις συνθήκες της αγοράς.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Active κατείχε μέχρι αυτή την περίοδο ο Δημήτρης Σπηλιόπουλος, συνιδρυτής της εταιρείας, ο οποίος μεταβίβασε το σύνολο της συμμετοχής του στον Ιωάννη Στασινόπουλο.

Πρόκειται λοιπόν για ένα ακόμα deal, το οποίο προστίθεται στο σερί των φετινών εξαγορών και άλλων μετοχικών… ανατροπών που χαρακτηρίζουν τον κλάδο της πληροφορικής -και τον ευρύτερο τεχνολογικό- στην Ελλάδα, σε μια κομβική χρονιά για το μέλλον του, καθώς όλοι στρέφουν την προσοχή τους στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της «μετά RRF εποχής».

Αύξηση 10% σε έσοδα – προσαρμοσμένο EBITDA

Υπό αυτό το πρίσμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προβλέψεις της ηγεσίας της Active για τους ρυθμούς ανάπτυξης και τα έσοδα του 2026.

Σύμφωνα με αυτήν, παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, οι προοπτικές του κλάδου ICT στην Ελλάδα συνεχίζουν να παραμένουν θετικές.

Στρατηγική στόχευση του ομίλου αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του ως ολοκληρωμένου παρόχου λύσεων ICT στην ελληνική αγορά, με επίκεντρο τις υπηρεσίες Managed Services, τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και τις λύσεις έξυπνων πόλεων (Smart Cities).

Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι ο όμιλος θα διατηρήσει την αναπτυξιακή του δυναμική, στηριζόμενος στο ευρύ πελατολόγιο που διαθέτει, στο ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, στην εδραιωμένη θέση που κατέχει αναφορικά με έργα του Δημοσίου Τομέα, όπως και στη διεύρυνση των υπηρεσιών Managed Services.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών και το προσαρμοσμένο EBITDA θα ενισχυθούν κατά 10% περίπου.

Η Active Computer Systems A.E. δραστηριοποιείται εδώ και τρεις δεκαετίες στον κλάδο της τεχνολογίας, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έκλεισε τη χρήση του 2025 με κύκλο εργασιών 61,2 εκατ. ευρώ.

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