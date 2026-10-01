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Κέρδη υψηλότερα από τις προσδοκίες της Wall Street ανακοίνωσε την Πέμπτη η Nike για το πρώτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης, ωστόσο οι πωλήσεις κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της οικονομικής χρήσης 2027, προβλέποντας ότι τα έσοδα θα μειωθούν με υψηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Η μετοχή της Nike υποχωρούσε περίπου 4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της LSEG, η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή 48 σεντς, έναντι 43 σεντς που ανέμεναν οι αναλυτές. Τα έσοδα, ωστόσο, διαμορφώθηκαν στα 11,21 δισ. δολάρια, έναντι πρόβλεψης για 11,32 δισ. δολάρια.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 712 εκατ. δολάρια, μειωμένα κατά 2% σε σχέση με τα 727 εκατ. δολάρια της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 4% στα 11,21 δισ. δολάρια, με την εταιρεία να επισημαίνει ότι οι πωλήσεις του εμπορικού σήματος Nike επηρεάστηκαν κυρίως από τη συνεχιζόμενη αδυναμία της δραστηριότητας στην Κίνα. Τα έσοδα στη συγκεκριμένη αγορά κατέγραψαν πτώση 26%.

Στη Βόρεια Αμερική, αντίθετα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 5,13 δισ. δολάρια, οριακά υψηλότερα από την πρόβλεψη των 5,11 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της StreetAccount.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 42,8%, επίσης υψηλότερα από το 42,4% που ανέμενε η αγορά.

Σε εξέλιξη το σχέδιο ανάκαμψης

Η Nike βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης ενός ευρύτερου σχεδίου ανάκαμψης, το οποίο επικεντρώνεται στη βελτίωση διαφορετικών τμημάτων της δραστηριότητάς της με διαφορετικό ρυθμό, ανάλογα με τις προτεραιότητες της διοίκησης.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες μακροοικονομικές πιέσεις, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο υψηλότερος πληθωρισμός περιορίζουν τις καταναλωτικές δαπάνες.

Η αδυναμία των πωλήσεων, ιδιαίτερα στην Κίνα, προσθέτει ακόμη μία πρόκληση στην προσπάθεια ανάκαμψης της εταιρείας. Η πίεση αποτυπώνεται και στο χρηματιστήριο, καθώς η μετοχή της Nike έχει χάσει περισσότερο από 40% από την αρχή του έτους.

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