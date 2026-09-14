Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Anthropic και η OpenAI βρίσκονται αντιμέτωπες με μια δύσκολη εξίσωση: από τη μία προειδοποιούν ότι η ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να επιβραδυνθεί για λόγους ασφαλείας και από την άλλη προετοιμάζονται για δυνητικά ιστορικές εισαγωγές στο χρηματιστήριο, έχοντας απέναντί τους τόσο τις προσδοκίες της Wall Street όσο και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία επιμένει στην ανάγκη διατήρησης του αμερικανικού προβαδίσματος έναντι της Κίνας.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, οι δύο εταιρείες, που βρίσκονται στην αιχμή της ανάπτυξης των ισχυρότερων συστημάτων AI, καλούνται πλέον να σταθμίσουν τις εκκλήσεις τους για «φρένο» απέναντι στις δυνάμεις της τεχνολογικής βιομηχανίας, των χρηματοπιστωτικών αγορών και της αμερικανικής κυβέρνησης, οι οποίες είναι πιθανό να αντισταθούν σε οποιαδήποτε ουσιαστική επιβράδυνση.

Το δίλημμα είναι ακόμη εντονότερο για την Anthropic. Σύμφωνα με το CNBC, η δημιουργός του Claude βρίσκεται ήδη σε επαφές με δυνητικούς επενδυτές ενόψει μιας πιθανής εισαγωγής στον Nasdaq, η οποία θα μπορούσε να συνοδευτεί από αποτίμηση έως και 2 τρισ. δολαρίων. Την ίδια στιγμή, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της, Ντάριο Αμοντέι, ζητεί να περιοριστεί ο ρυθμός ανάπτυξης των πλέον προηγμένων μοντέλων AI.

Η παρέμβαση Αμοντέι και η στήριξη Άλτμαν και Μασκ

Σε κείμενο περίπου 3.800 λέξεων που δημοσίευσε το Σάββατο, ο Αμοντέι υποστήριξε ότι η ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων πρέπει να επιβραδυνθεί, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο και να προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες.

Τη βασική κατεύθυνση της πρότασης υποστήριξαν ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο Έλον Μασκ.

Ο Αμοντέι προτείνει, μεταξύ άλλων, οι εταιρείες να ανοίξουν τα συστήματά τους σε ανεξάρτητους αξιολογητές, οι οποίοι θα μπορούν να εξετάζουν τα νέα μοντέλα πριν από την κυκλοφορία τους. Ζητεί επίσης κοινά πρότυπα ασφαλείας μεταξύ των εταιρειών που αναπτύσσουν frontier AI και συντονισμό μεταξύ των κυβερνήσεων.

Ο Άλτμαν δήλωσε ότι υποστηρίζει την ιδέα της εξωτερικής αξιολόγησης και σκοπεύει να την εφαρμόσει στην OpenAI, ενώ ο Μασκ χαρακτήρισε χρήσιμη την αμοιβαία αξιολόγηση μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών AI.

Η Anthropic στον δρόμο προς τον Nasdaq

Η συζήτηση περί επιβράδυνσης έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για την Anthropic. Όπως αναφέρει το CNBC, η εταιρεία, η οποία αποτιμήθηκε στα 965 δισ. δολάρια νωρίτερα μέσα στο έτος, υπέβαλε εμπιστευτικά τον Ιούνιο τα έγγραφα για την IPO της και έχει επιλέξει τον Nasdaq για την πιθανή εισαγωγή της.

Η οικονομική της ανάπτυξη παραμένει εντυπωσιακή. Τον Ιούλιο, η Anthropic είχε φτάσει σε ετησιοποιημένα έσοδα 65 δισ. δολαρίων, περίπου επτά φορές υψηλότερα σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα επίσης με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται το CNBC, η εταιρεία έχει ενημερώσει ορισμένους μετόχους ότι αναμένει λειτουργικά κέρδη για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Η OpenAI βρίσκεται σε αντίστοιχη τροχιά προς τις αγορές, ωστόσο ο Σαμ Άλτμαν εμφανίζεται περισσότερο επιφυλακτικός ως προς τον χρόνο. Όπως αναφέρει το CNBC, ο επικεφαλής της εταιρείας δήλωσε στο Fortune ότι «αυτή τη στιγμή θα ήταν μια κακώς επιλεγμένη στιγμή για να μπούμε στο χρηματιστήριο», επαναλαμβάνοντας ότι η OpenAI δεν σκοπεύει να επιδιώξει IPO πριν από το επόμενο έτος. Η οικονομική διευθύντρια Σάρα Φράιαρ έχει δηλώσει σε εργαζομένους ότι η εταιρεία «θα είναι δημόσια εταιρεία το 2027».

Η Wall Street μετρά τις συνέπειες

Το ενδεχόμενο ουσιαστικής επιβράδυνσης προκαλεί ήδη προβληματισμό στις αγορές, καθώς ολόκληρο το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την AI στηρίζεται στην προσδοκία συνεχούς ανάπτυξης των μοντέλων και τεράστιων δαπανών για υποδομές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι πρώτες αντιδράσεις έγιναν αισθητές σήμερα Δευτέρα στην Ασία, με τις Samsung Electronics και SK Hynix να υποχωρούν περισσότερο από 4% στη Σεούλ και τη SoftBank, επενδυτή στην OpenAI, να χάνει 13%.

Μια πραγματική επιβράδυνση θα μπορούσε να επηρεάσει επίσης τη Nvidia, η οποία έχει επωφεληθεί από την έκρηξη των δαπανών για επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και λειτουργία των μοντέλων, αλλά και εταιρείες όπως η Amazon και η Microsoft, που παρέχουν υπηρεσίες cloud στην Anthropic και την OpenAI.

Το μέγεθος των κεφαλαίων που διακυβεύονται είναι τεράστιο. Το CNBC αναφέρει ότι η Anthropic έχει υπογράψει φέτος σειρά συμφωνιών υπολογιστικής ισχύος πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων με τις Nscale, AMD, SpaceX και Google. Η OpenAI, από την πλευρά της, έχει ενημερώσει επενδυτές ότι στοχεύει σε συνολικές δαπάνες περίπου 600 δισ. δολαρίων για υπολογιστική ισχύ έως το 2030. Και οι δύο εταιρείες αποτελούν μεγάλους χρήστες των επεξεργαστών γραφικών της Nvidia.

«Αυτές οι δύο εταιρείες και τα σχέδιά τους έχουν τεράστιες δευτερογενείς επιπτώσεις σε ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο», δήλωσε στο Bloomberg ο αναλυτής της Evercore ISI, Μαρκ Μαχέινι, σημειώνοντας ότι μια δραστική μείωση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, προσλήψεις και κεφαλαιουχικές επενδύσεις θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο Τραμπ δεν θέλει «φρένο»

Απέναντι στις εκκλήσεις για επιβράδυνση βρίσκεται και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει συνδέσει την οικονομική του ατζέντα με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και θεωρεί την πρωτοκαθεδρία στην AI κρίσιμη για τον ανταγωνισμό με την Κίνα.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε την Κυριακή τη θέση του ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν την τεχνολογία.

«Προηγούμαστε της Κίνας στην AI. Είμαστε η πιο προηγμένη χώρα στον κόσμο και, ειλικρινά, θέλω να παραμείνουμε έτσι, επειδή όποιος κερδίσει στην AI, κερδίζει», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα μια κατά βάση ήπια ρυθμιστική προσέγγιση. Τον Ιούνιο, ο Πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την κυβερνοασφάλεια της AI που αφήνει στις εταιρείες την επιλογή εάν θα υποβάλλουν τα νέα μοντέλα τους σε κυβερνητική αξιολόγηση.

Οι φόβοι για την ασφάλεια

Η συζήτηση απέκτησε νέα ένταση μετά την αποχώρηση του ερευνητή της Anthropic Τζέικομπ Κόξον, ο οποίος κατηγόρησε τις εταιρείες AI ότι «παίζουν με τις ζωές μας» στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ολοένα ισχυρότερα συστήματα.

Ο Αμοντέι επικαλέστηκε δύο βασικούς λόγους για τους οποίους θεωρεί αναγκαία την επιβράδυνση: την αυξανόμενη δυνατότητα της AI να βελτιώνει τον ίδιο της τον εαυτό και το περιστατικό του Ιουλίου, όταν μια ομάδα AI agents της OpenAI συνεργάστηκε χωρίς να εντοπιστεί για να παραβιάσει την πλατφόρμα Hugging Face, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι ανησυχίες έχουν φτάσει και στο Κογκρέσο, όπου έχουν κατατεθεί προτάσεις από την απαγόρευση της λεγόμενης υπερνοήμονος AI έως τη δημιουργία ενός «kill switch». Ωστόσο, οι πιθανότητες ευρείας νομοθετικής συμφωνίας παραμένουν περιορισμένες.

Μπορούν πράγματι να επιβραδύνουν;

Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι εάν οι εταιρείες μπορούν –και θέλουν– πραγματικά να πατήσουν φρένο.

Το CNBC επισημαίνει ότι αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας θα μπορούσαν τελικά να ευνοήσουν την Anthropic και την OpenAI, καθώς οι μικρότεροι ανταγωνιστές ενδέχεται να μην μπορούν να επωμιστούν το υψηλό κόστος αξιολόγησης, ασφάλειας και συμμόρφωσης που απαιτούν τα πλέον προηγμένα μοντέλα.

Ο αναλυτής της D.A. Davidson, Γκιλ Λούρια, εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς τις προθέσεις των δύο εταιρειών, σημειώνοντας ότι θα χρειαστούν συγκεκριμένες κινήσεις για να αποδειχθεί πως οι προειδοποιήσεις μεταφράζονται σε πραγματική αλλαγή στρατηγικής.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής κούρσα δεν σταματά. Όπως σημειώνει το Bloomberg, οι κινεζικές εταιρείες έχουν δείξει ελάχιστα σημάδια επιβράδυνσης, με τις νέες κυκλοφορίες μοντέλων να περιορίζουν το αμερικανικό προβάδισμα και εταιρείες όπως η DeepSeek και η Z.AI να αντλούν νέα κεφάλαια για να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους.

Αυτό ακριβώς είναι και το παράδοξο που καλούνται να διαχειριστούν Anthropic και OpenAI: να πείσουν ότι μπορούν να επιβραδύνουν την κούρσα για λόγους ασφαλείας, χωρίς να χάσουν το τεχνολογικό τους προβάδισμα, την εμπιστοσύνη της Wall Street και τις αποτιμήσεις που έχουν χτιστεί πάνω στην προσδοκία ότι η AI θα συνεχίσει να εξελίσσεται με εκρηκτικούς ρυθμούς.

Διαβάστε ακόμη

ΜΕΓΑ: Οι δύο νέες μονάδες, οι εξαγωγές των 129 εκατ. και το κόστος της ανάπτυξης

Πώς ανακαλύπτει ένα παιδί ότι έχει ταλέντο στο επί κοντώ

Η αγορά ζητά ελέγχους στην ψηφιακή αγορά

Για όλες τις υπόλοιπεςειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ