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Το επόμενο μεγάλο μέτωπο στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν αφορά μόνο το τι μπορούν να παράγουν τα μοντέλα, αλλά το κατά πόσο οι χρήστες θα γνωρίζουν ότι αυτό που βλέπουν, διαβάζουν ή ακούν έχει δημιουργηθεί από μηχανή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατεύθυνση είναι πλέον σαφής: το περιεχόμενο που παράγεται από AI θα πρέπει να αφήνει πίσω του ένα αναγνωρίσιμο ψηφιακό ίχνος.

Η νέα αυτή απαίτηση δημιουργεί μια ολόκληρη αγορά γύρω από τα ψηφιακά υδατογραφήματα, τα εργαλεία ανίχνευσης και τις τεχνολογίες πιστοποίησης προέλευσης περιεχομένου. Παράλληλα, φέρνει πιο κοντά ένα Διαδίκτυο στο οποίο η προέλευση μιας εικόνας, ενός βίντεο ή ενός κειμένου θα αποτελεί μέρος της ίδιας της εμπειρίας του χρήστη.

Η αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η παραγωγική AI έχει καταστήσει εξαιρετικά εύκολη τη δημιουργία ρεαλιστικών εικόνων, βίντεο, ήχου και κειμένων. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ανθρώπινης δημιουργίας και συνθετικού περιεχομένου γίνεται ολοένα πιο δυσδιάκριτη, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για παραπληροφόρηση, deepfakes, απάτες και μαζική παραγωγή περιεχομένου χαμηλής ποιότητας.

Από την εμπιστοσύνη στην απόδειξη προέλευσης

Για δεκαετίες, οι χρήστες αντιμετώπιζαν μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ως κάτι που, έστω και με επιφυλάξεις, είχε μια σχέση με την πραγματικότητα. Η εξάπλωση των γενετικών μοντέλων έχει διαβρώσει αυτή την υπόθεση.

Πλέον, το ερώτημα δεν είναι μόνο εάν μια φωτογραφία έχει υποστεί επεξεργασία, αλλά εάν υπήρξε ποτέ το γεγονός που απεικονίζει. Το ίδιο ισχύει για φωνές, βίντεο, ακόμη και για μεγάλα κείμενα που μπορούν να παραχθούν σε δευτερόλεπτα.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα ψηφιακά υδατογραφήματα προβάλλουν ως μία από τις πιθανές λύσεις. Δεν πρόκειται απαραίτητα για ένα ορατό σήμα πάνω σε μια εικόνα. Μπορεί να είναι ένα αόρατο τεχνικό αποτύπωμα ενσωματωμένο στο αρχείο ή ακόμη και μέσα στη δομή ενός κειμένου, ώστε ειδικά εργαλεία να μπορούν να αναγνωρίσουν την προέλευσή του.

Η λογική είναι απλή: εάν η δημιουργία από AI δεν μπορεί πάντα να γίνει αντιληπτή με το μάτι, τότε πρέπει να υπάρχει ένας τεχνικός μηχανισμός που να τη συνοδεύει.

Οι Big Tech μπροστά σε νέες υποχρεώσεις

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζουν τα προϊόντα τους. Η Anthropic έχει ανακοινώσει ότι τα νεότερα μοντέλα Claude θα υποστηρίζουν ψηφιακή υδατογράφηση στο κείμενο, έτσι ώστε η σχετική πληροφορία να παραμένει ακόμη και όταν το περιεχόμενο αντιγράφεται και μεταφέρεται αλλού.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο χρήστης δεν θα βλέπει το υδατογράφημα μέσα στο ίδιο το κείμενο, ούτε θα αλλάζει η αναγνωσιμότητά του. Το ψηφιακό ίχνος θα ενσωματώνεται με τρόπο που θα επιτρέπει στα κατάλληλα συστήματα να διαπιστώνουν ότι το περιεχόμενο έχει παραχθεί από μοντέλο AI.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και άλλοι μεγάλοι παίκτες. Η OpenAI έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το εάν ένα περιεχόμενο δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ η τεχνολογία SynthID της Google DeepMind έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για ψηφιακή σήμανση εικόνων και έχει επεκταθεί και στον ήχο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του AI Act, επιχειρεί να μετατρέψει πρακτικές που μέχρι σήμερα βασίζονταν κυρίως στην εθελοντική συμμόρφωση σε σαφέστερες υποχρεώσεις για τις εταιρείες.

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος ρυθμιστής

Η εξέλιξη εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση: οι Βρυξέλλες χρησιμοποιούν το μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς για να επιβάλλουν κανόνες που συχνά ξεπερνούν τα γεωγραφικά σύνορα της ΕΕ.

Το ίδιο συνέβη με την προστασία προσωπικών δεδομένων μέσω του GDPR, αλλά και με τους κανόνες για τις ψηφιακές πλατφόρμες και το επιβλαβές περιεχόμενο. Οι πολυεθνικές εταιρείες προτιμούν συχνά να εφαρμόζουν ενιαία τεχνικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο αντί να διατηρούν διαφορετικές εκδόσεις των υπηρεσιών τους για κάθε αγορά.

Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις για σήμανση του AI περιεχομένου μπορεί τελικά να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών πολύ πέρα από την Ευρώπη.

Η ουσία της ρύθμισης είναι ότι ο χρήστης πρέπει να μπορεί να γνωρίζει πότε αλληλεπιδρά με σύστημα AI και πότε το περιεχόμενο που καταναλώνει είναι προϊόν μηχανής. Η πρόκληση, όμως, δεν τελειώνει με την ενσωμάτωση ενός υδατογραφήματος.

Το κρίσιμο βήμα της ανίχνευσης

Για να έχει πρακτική αξία η τεχνολογία, πρέπει το ψηφιακό αποτύπωμα να μπορεί να αναγνωρίζεται από τις πλατφόρμες στις οποίες καταλήγει το περιεχόμενο.

Ένα κείμενο, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργηθεί σε ένα chatbot, να αντιγραφεί και στη συνέχεια να αναρτηθεί σε κοινωνικό δίκτυο ή επαγγελματική πλατφόρμα. Εκεί, ειδικά συστήματα θα μπορούσαν να εντοπίζουν το υδατογράφημα και να εμφανίζουν μια ένδειξη ότι το κείμενο έχει δημιουργηθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αντίστοιχη διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί σε εικόνες, βίντεο και ηχητικά αρχεία. Έτσι δημιουργείται μια νέα τεχνολογική αλυσίδα: παραγωγή AI, ενσωμάτωση υδατογραφήματος, ανίχνευση από πλατφόρμα και ενημέρωση του τελικού χρήστη.

Η αγορά για σχετικές τεχνολογίες θα μπορούσε επομένως να αναπτυχθεί ταχύτατα, καθώς εκτός από τους κατασκευαστές μοντέλων θα χρειαστεί να επενδύσουν και social media, ειδησεογραφικές πλατφόρμες, μηχανές αναζήτησης, επιχειρήσεις κυβερνοασφάλειας και πάροχοι λογισμικού.

Η μάχη κατά του «AI slop»

Οι συνέπειες μπορεί να ξεπεράσουν κατά πολύ την αντιμετώπιση των deepfakes και της οργανωμένης παραπληροφόρησης.

Η ευκολία παραγωγής περιεχομένου έχει οδηγήσει σε τεράστια αύξηση των εικόνων, βίντεο και κειμένων χαμηλής ποιότητας που κατακλύζουν τις ψηφιακές πλατφόρμες, το λεγόμενο AI slop. Η σαφής σήμανση θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με αυτό το υλικό.

Εφόσον ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να γνωρίζει ότι μια ανάρτηση έχει δημιουργηθεί από AI, θα μπορεί θεωρητικά να την επισημαίνει, να την κατατάσσει διαφορετικά ή να δίνει στον χρήστη περισσότερες πληροφορίες πριν αλληλεπιδράσει μαζί της.

Η κατεύθυνση αυτή αρχίζει ήδη να γίνεται ορατή. Πλατφόρμες όπως το LinkedIn δοκιμάζουν εργαλεία μέσα από τα οποία οι ίδιοι οι χρήστες μπορούν να χαρακτηρίζουν αναρτήσεις ως πιθανό περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας που έχει δημιουργηθεί από AI.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η συζήτηση έχει πλέον διευρυνθεί. Δεν αφορά μόνο το AI που χρησιμοποιείται για εξαπάτηση, αλλά συνολικά το περιεχόμενο που παράγεται από μηχανές.

Το επόμενο στάδιο του Διαδικτύου μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί από κάτι που μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένο: τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ποιος ή τι δημιούργησε αυτό που βρίσκεται μπροστά στην οθόνη μας. Και σε αυτή τη μετάβαση, τα ψηφιακά υδατογραφήματα μπορεί να αποδειχθούν μία από τις σημαντικότερες νέες υποδομές της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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