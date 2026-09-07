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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε τις τελευταίες ημέρες σχέδια επαναγοράς ομολόγων, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων.

Ωστόσο, με αυτή του την κίνηση, ο Μπέσεντ ενδέχεται στην πραγματικότητα να οδηγεί το κόστος του μακροπρόθεσμου δανεισμού σε άνοδο, σύμφωνα με τη Λίζα Σαλέτ, διευθύντρια επενδύσεων της Morgan Stanley Wealth Management.

«Η αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τη νομισματική πολιτική είναι εμφανής στην ομαλοποίηση των premium, τα οποία έχουν αντιπροσωπεύσει τα δύο τρίτα της μεταβολής των ονομαστικών μακροπρόθεσμων επιτοκίων, υπογραμμίζοντας τη μειωμένη προβλεψιμότητα της μελλοντικής πολιτικής», ανέφερε η Σαλέτ.

Καθώς οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων του Δημοσίου έφτασαν σε υψηλό 19 ετών την περασμένη εβδομάδα, ο Μπέσεντ δήλωσε αρχικά ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα διπλασίαζε το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων. Tο CNBC μετέδωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσε να αξιοποιήσει κεφάλαια ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για να χρηματοδοτήσει περισσότερες αγορές ομολόγων.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων αυξάνονται λόγω των ραγδαία αυξανόμενων επιπέδων του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ, της αυξημένης ζήτησης κεφαλαίου και του επίμονου πληθωρισμού, καθώς οι τιμές του πετρελαίου, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Η Σαλέτ ανέφερε ότι οι αποδόσεις των ομολόγων πιθανότατα θα συνεχίσουν να αυξάνονται παρά τις προσπάθειες του Μπέσεντ να τις συγκρατήσει. Αυτό οφείλεται σε παράγοντες όπως η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού του δημοσίου για τη χρηματοδότηση δαπανών στον τομέα της άμυνας και των ενεργειακών υποδομών, καθώς και ο δανεισμός από τον ιδιωτικό τομέα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε.

Η περαιτέρω αβεβαιότητα σχετικά με την πολιτική θα μπορούσε επίσης να συνεχίσει να ωθεί τα επιτόκια προς τα πάνω, προσέθεσε.

«Τελικά, δεδομένου του παγκόσμιου ανταγωνισμού για κεφάλαια, υπάρχει θεμελιώδης ανοδική πίεση στα επιτόκια, την οποία ο υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να εξαλείψει», δήλωσε σύμφωνα με το Business Insider.

Η Σαλέτ μοιράστηκε μερικές επενδυτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση της αυξημένης αβεβαιότητας.

Στον τομέα των ομολόγων, συνέστησε να μετατοπιστεί η έκθεση σε «ουδέτερο δείκτη αναφοράς», δηλαδή στο εύρος διάρκειας από 3 έως 7 έτη. Αυτό εξαλείφει τον κίνδυνο διάρκειας από τα μακροπρόθεσμα ομόλογα.

Στον τομέα των μετοχών, ένα μέτρο που μπορούν να λάβουν οι επενδυτές για να μειώσουν τον κίνδυνο είναι να αυξήσουν την έκθεσή τους σε ευρείς, ισοσταθμισμένους δείκτες.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά τις αποτιμήσεις των μετοχών, ιδίως στον τομέα της ανάπτυξης, όπου οι αποτιμήσεις είναι υψηλότερες. Δεδομένου ότι οι κύριοι δείκτες σταθμισμένοι βάσει κεφαλαιοποίησης είναι σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένοι σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας, θα μπορούσαν να είναι πιο ευάλωτοι σε πτώσεις από τους ισοσταθμισμένους δείκτες, εάν οι αποδόσεις των ομολόγων συνεχίσουν να αυξάνονται.

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