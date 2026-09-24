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Με ισχυρή άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας και ενισχυμένη χρηματοοικονομική βάση έκλεισαν τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026 για τον Όμιλο Aktor, επιβεβαιώνοντας την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού του σχεδίου και τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης.

Το pro forma EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 85%, φτάνοντας τα €120 εκατ., εξέλιξη που αποδίδεται στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, στα αυξημένα περιθώρια κερδοφορίας, στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων για πιο αποδοτική εκτέλεση έργων.

Παράλληλα, η AKTOR διατηρεί τη στρατηγική της για χαμηλή σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική της ευελιξία σε μια περίοδο σημαντικών επενδύσεων και επέκτασης δραστηριοτήτων.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα φάση ανάπτυξης του Ομίλου αναμένεται να διαδραματίσει η εξαγορά των ΗΛΕΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ, οι οποίες δημιουργούν έναν νέο πυλώνα δραστηριοτήτων και διευρύνουν το αποτύπωμα της εταιρείας στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της ενέργειας και των υποδομών.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, στα €4,5 δισ., παρά την υλοποίηση έργων ύψους περίπου €500 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Το χαρτοφυλάκιο της AKTOR περιλαμβάνει πλέον 17 έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, ενισχύοντας τη θέση του Ομίλου στην αγορά υποδομών.

Στον ενεργειακό τομέα, η συμμετοχή στο δεύτερο FSRU της Ελλάδας ενισχύει τη δραστηριοποίηση της AKTOR στο φυσικό αέριο και το LNG, ενώ παράλληλα ο Όμιλος αναπτύσσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 1,2 GW. Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται στρατηγικές συνεργασίες και νέες επενδύσεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της αντλησιοταμίευσης.

Η διοίκηση της AKTOR επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου αποτυπώνουν την πρόοδο του μετασχηματισμού του Ομίλου και τη δημιουργία μιας πιο διαφοροποιημένης και κερδοφόρας επιχειρηματικής βάσης.

To 2026 αναδεικνύεται στο σημαντικότερο έτος της ιστορίας του Ομίλου AKTOR, καθώς αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς οι εξαγορές εταιρειών, οι επενδύσεις σε νέες δραστηριότητες, η χρηματοικονομική ενίσχυση της εταιρείας και οι στρατηγικές συνεργασίες της, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού με ορίζοντα το 2031, όπως επιβεβαιώνουν και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το Α’ Εξάμηνο του 2026, που ανακοινώθηκαν σήμερα και αναδεικνύουν τη δυναμική επιχειρηματική ανάπτυξη της AKTOR και τον μετασχηματισμό της σε ένα πολυσχιδή όμιλο υποδομών.

Αύξηση κερδών και εσόδων

Στο Α’ Εξάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €649 εκατ., ενώ τα μεικτά κέρδη έφτασαν τα €82 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 11%. Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 38% και έφτασαν τα €91 εκατ., ενώ σε pro forma βάση αυξήθηκαν κατά 85% στα €120 εκατ. σε σύγκριση με πέρυσι. Σημαντικός λόγος της βελτίωσης αυτής ήταν η αύξηση του περιθωρίου EBITDA από 11% σε 15%, αλλά και η περαιτέρω επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του Ομίλου. Τα προ φόρων κέρδη διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα (€11 εκατ.), ενώ σε pro forma βάση ανήλθαν σε €37 εκατ., αυξημένα κατά 114%.

Ισχυρή ρευστότητα και ανεκτέλεστο

Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ενίσχυσε τη ρευστότητά του, διαθέτοντας ταμειακά διαθέσιμα ύψους €1,1 δισ. (pro forma) και ίδια κεφάλαια ύψους €1 δισ. (+157%). Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα €429 εκατ. και η σχέση του ως προς τα προσαρμοσμένα pro forma κέρδη EBITDA φτάνει το 1,9x, γεγονός που αντανακλά υγιή χρηματοοικονομική βάση, ετοιμότητα για επενδύσεις και τήρηση της στρατηγικής για διατήρηση χαμηλού δανεισμού.

Παρά την υλοποίηση έργων αξίας €500 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2026, το ανεκτέλεστο του Ομίλου παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε σε €4,5 δισ. Εξ αυτών, το 67% αφορά υπογεγραμμένες συμβάσεις και το 33% συμβάσεις προς υπογραφή. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου ανερχόταν σε €2,6 δισ.

Κοσμογονικό έτος το 2026

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξάμηνου του 2026, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε: «To 2026 έχει κοσμογονικά χαρακτηριστικά για τον Όμιλο AKTOR. Οι πρόσφατες εξαγορές μας άρχισαν να ενσωματώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα και δίνουν μία πολύ καλή πρόγευση του τι έπεται και ποιο θα είναι το μέλλον του Ομίλου AKTOR.

Στην κορυφαία μας προτεραιότητα – τα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης – συμφωνήσαμε να αποκτήσουμε σημαντικό ποσοστό στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, το μεγαλύτερο έργο υποδομής σήμερα στην Ελλάδα, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό μας.

Στο LNG ξεκινήσαμε να δίνουμε σάρκα και οστά στον Κάθετο Διάδρομο: Φέραμε τις πρώτες ποσότητες αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, διπλασιάσαμε τις δεσμευτικές ποσότητες από τον προμηθευτή μας και εξασφαλίσαμε τις πρώτες μακροχρόνιες συμβάσεις με τους πελάτες μας, ενώ παράλληλα συμφωνήσαμε να συμμετέχουμε στην ανάπτυξη του νέου FSRU της Ελλάδας που θα μας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Εισερχόμαστε δυναμικά στην κυκλική οικονομία, μέσα από την εξαγορά των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ, έναν τομέα στον οποίο θα επενδύσουμε στρατηγικά και θα μας απασχολήσει έντονα στο μέλλον. Ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ και της Αποθήκευσης, με μεγάλες επενδύσεις, ώστε να συμβάλλουμε στον στόχο για επαναλαμβανόμενα έσοδα στο μέλλον.

Διευρύνουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες στην αγορά ώστε να είμαστε στην καλύτερη δυνατή θέση για να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που έρχονται. Εν ολίγοις, βλέπουμε το αναπτυξιακό μας όραμα για έναν πολυσχιδή όμιλο υποδομών να υλοποιείται και να φέρνει αποτέλεσμα».

Και ο κ. Εξάρχου συμπληρώνει: «Και δεν σταματάμε εδώ. Το καλοκαίρι ολοκληρώσαμε τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων στην ιστορία μας, μέσα από την επιτυχημένη ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. και την έκδοση ομολογιακού δανείου €300 εκατ., που μας προσφέρουν μία ισχυρή κεφαλαιακή βάση για να υλοποιήσουμε το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα των €3 δισ. ώστε έως το 2031, να παράγουμε κέρδη από πλήθος δραστηριοτήτων και να θωρακίσουμε την κορυφαία μας θέση στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Το επενδυτικό πλάνο των €3 δισ.

Μετά την επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων ύψους €950 εκατ. μέσω ΑΜΚ και Ομολογιακής Έκδοσης, ο Όμιλος AKTOR διαθέτει επάρκεια πόρων ώστε να χρηματοδοτήσει πλήρως το επενδυτικό πλάνο των €3 δισ. με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2031 και μακροπρόθεσμο στόχο την παραγωγή κερδών EBITDA μεγαλύτερα των €600 εκατ. μέσα από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Ο Τομέας Κατασκευών «ατμομηχανή» της ανάπτυξης

Ο Τομέας Κατασκευών του Ομίλου AKTOR κατάφερε pro forma να αυξήσει τα προ φόρων κέρδη κατά 160%, σε €39 εκατ. από €15 εκατ. πέρυσι, παρά τη μείωση των εσόδων του κατά 1%, καθώς διατήρησε υψηλό περιθώριο μεικτής κερδοφορίας 14% επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, μέσα από την επιλογή κερδοφόρων και υψηλής ποιότητας έργων, καθώς και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τον καλύτερο έλεγχο του κόστους.

Έμφαση στην κυκλική οικονομία και τα έργα υδατικής διαχείρισης

Ο Όμιλος AKTOR εκτιμά ότι η πλήρης ενσωμάτωση των εταιρειών ΘΑΛΗΣ, ΗΛΕΚΤΩΡ και ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ θα συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας στο ορατό μέλλον. Ειδικά για τις δύο πρώτες, τις οποίες θα ελέγχει κατά 75% μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ο οποίος θα ελέγχει το 25% αυτών, αναμένεται ότι θα προσφέρουν στον Όμιλο στρατηγικό πλεονέκτημα και νέες δυνατότητες.

Το συνολικό EBITDA των δύο εταιρειών ανήλθε το 2025 σε €41 εκατ., ενώ διαθέτουν υπό κατασκευή 10 έργα μονάδων απορριμμάτων και ανεκτέλεστο περίπου €1 δισ. Ο Τομέας των περιβαλλοντικών έργων διευρύνεται και μέσω της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου AKTOR με την Suez International, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου, ολοκληρωμένου και καθετοποιημένου πυλώνα δραστηριότητας στην κυκλική οικονομία.

Στρατηγική στροφή σε έργα ΣΔΙΤ – Παραχώρησης

Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει σήμερα σε 17 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης ως ανάδοχος ή μειοδότης. Το προσαρμοσμένο EBITDA του Τομέα ΣΔΙΤ – Παραχώρησης αυξήθηκε κατά 63% στο Α’ Εξάμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, επιτυγχάνοντας περιθώριο EBITDA 62%.

Παράλληλα, ο Όμιλος συμμετέχει σε πάνω από 25 σχετικούς διαγωνισμούς και διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του με έργα νέας γενιάς. Επιπλέον, συμφώνησε να αποκτήσει σημαντική συμμετοχή στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), το μεγαλύτερο έργο υποδομής στην Ελλάδα.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ και Αποθήκευση

Ο Όμιλος αναπτύσσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και Αποθήκευσης, με στόχο μεσοπρόθεσμα τα 520 MW, στα οποία περιλαμβάνονται και Συστήματα Αποθήκευσης ισχύος 100 MW.

Το επενδυτικό πλάνο προβλέπει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ισχύος 1,2 GW έως το 2031, με παράλληλη επέκταση στα αιολικά πάρκα και επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε στρατηγική συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης συνολικής ισχύος άνω των 470 MW, ενώ συμμετέχει και στο έργο Αντλησιοταμίευσης της Δυτικής Μακεδονίας.

Η ανάπτυξη του Τομέα LNG

Ο Όμιλος AKTOR δημιουργεί ολοκληρωμένη πλατφόρμα LNG, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Η θυγατρική Atlantic SEE LNG Trade έχει συμφωνήσει τον διπλασιασμό των συμβασιοποιημένων ποσοτήτων LNG από τις ΗΠΑ, ενώ στο Α’ Εξάμηνο του 2026 υπέγραψε μακροχρόνιες συμφωνίες πώλησης LNG σε Αλβανία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη συνολικού όγκου 1,5 bcm ετησίως.

Παράλληλα, ο Όμιλος έχει συμφωνήσει την εξαγορά του 50% της Dioriga Gas, η οποία αναπτύσσει το 2ο FSRU της Ελλάδας, ενισχύοντας τη θέση του στην αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου.

Το Facility Management ενισχύει τον Όμιλο

Ο Τομέας Διαχείρισης Εγκαταστάσεων διευρύνει το αποτύπωμα και την κερδοφορία του Ομίλου, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Η AKTOR απασχολεί σχεδόν 3.000 εργαζόμενους στον συγκεκριμένο τομέα σε Ελλάδα, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ εξασφάλισε πρόσφατα σύμβαση ύψους €130 εκατ. για τη διαχείριση εγκαταστάσεων στον διεθνή αερολιμένα Hammad του Κατάρ.

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