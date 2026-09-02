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Η ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ διοργανώνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 18:00 έως τις 20:00, δωρεάν διαδικτυακό Webinar με θέμα «Επιδοτήσεις & Χρηματοδοτικά Προγράμματα», με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση επιχειρήσεων, επαγγελματιών και υποψήφιων επενδυτών για τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης.

Κατά τη διάρκεια του δίωρου Webinar θα παρουσιαστούν ενεργά αλλά και αναμενόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα, όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, δράσεις ΕΣΠΑ και Περιφερειακά Προγράμματα, LEADER, ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ και Μικροπιστώσεις, καθώς και οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρακτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων: ποια προγράμματα μπορεί να αξιοποιήσει κάθε επιχείρηση, ποιες επενδυτικές δαπάνες μπορούν να χρηματοδοτηθούν, ποια είναι τα βασικά δικαιολογητικά και ποια συνηθισμένα λάθη πρέπει να αποφεύγονται κατά την προετοιμασία και υποβολή μιας επενδυτικής πρότασης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους και να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά της επιχείρησής τους.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, το Webinar πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω Google Meet και απαιτείται προηγούμενη εγγραφή.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WEBINAR:

https://alfadev.gr/webinar

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:00 – 20:00

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