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Στην αγορά 549.942 ιδίων μετοχών προχώρησε η Allwyn το διάστημα μεταξύ 10 και 14 Αυγούστου, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 7,45 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Allwyn AG (η «Εταιρεία») ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που ανακοινώθηκε στις 4 Ιουνίου 2026, η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 549.942 ίδιες μετοχές στο Euronext Athens κατά την περίοδο από 10 έως 14 Αυγούστου 2026, με συνολικό τίμημα €7.454.599,80, όπως αναλύεται κατωτέρω:

Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει 39.530.444 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,90% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

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