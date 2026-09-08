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Σε οριακή αναπροσαρμογή της τιμής στόχου για τη μετοχή της Aegean Airlines στα 15,9 ευρώ, από 16 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Eurobank Equities, διατηρώντας τη σύσταση buy (αγορά), σύμφωνα με τη νέα της έκθεση με τίτλο «Αναταράξεις, όχι αλλαγή πορείας» (Turbulence, not a change of course).

Παρά την πρόσκαιρη υποχώρηση της κερδοφορίας το 2026 λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων και των πληθωριστικών πιέσεων, η χρηματιστηριακή υπογραμμίζει ότι τα δομικά πλεονεκτήματα του ομίλου παραμένουν ακέραια, προσφέροντας περιθώριο συνολικής απόδοσης περίπου 35%.

Η Eurobank Equities αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για τη χρήση 2026, αποδίδοντας την πίεση στο κόστος και όχι στη ζήτηση. Τα έσοδα προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 1,89 δισ. ευρώ (+2% ετησίως), το EBITDA εκτιμάται στα 378 εκατ. ευρώ (-10% ετησίως), μειωμένο κατά 15% σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Τα καθαρά κέρδη αναμένεται να υποχωρήσουν στα 69 εκατ. ευρώ (-53% ετησίως) λόγω επιβάρυνσης από καύσιμα, πληθωρισμό και αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις.

Από το 2027, η εξάλειψη των τεχνικών περιορισμών συντήρησης (κινητήρες GTF) και η αύξηση της συνεισφοράς του νέου στόλου αεροσκαφών neo αναμένεται να αποκαταστήσουν την κερδοφορία. Τα έσοδα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 2,25 δισ. ευρώ το 2028 (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης CAGR περίπου 9%). Το EBIT εκτιμάται ότι θα ανακάμψει στα 180 εκατ. ευρώ το 2027 και στα 214 εκατ. ευρώ το 2028 (+16% διετής μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης). Τα καθαρά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 120 εκατ. ευρώ το 2028, σηματοδοτώντας την πλήρη ομαλοποίηση των οικονομικών μεγεθών.

Η ρευστότητα της αεροπορικής εταιρείας παραμένει ισχυρός «προστατευτικός θώρακας», με τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται σε 892 εκατ. ευρώ (καθαρό ταμείο 430 εκατ. ευρώ εξαιρουμένων των μισθώσεων) στο τέλος του α’ τριμήνου 2026. Το καθαρό ταμείο εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί στα 642 εκατ. ευρώ έως το 2028, επιτρέποντας τη διατήρηση της διανομής άνω του 50% των καθαρών κερδών στους μετόχους, με τη μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται στο 5-6%.

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