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Ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026 εμφάνισε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με βασικούς μοχλούς τις παραχωρήσεις και τις κατασκευές, ενώ η αυξημένη συμμετοχή δραστηριοτήτων υψηλότερης κερδοφορίας βελτίωσε και το συνολικό περιθώριο του ομίλου.

Η Alpha Finance-AXIA διατηρεί τη σύσταση Buy για τη μετοχή, με τιμή στόχο τα 55,20 ευρώ, έναντι τιμής 43,40 ευρώ στις 15 Σεπτεμβρίου. Η χρηματιστηριακή αξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώνεται στα 4,84 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,4% στα 2,1 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 12,2% στα 356,3 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε στο 17% από 16,2% ένα χρόνο νωρίτερα, κυρίως χάρη στη μεγαλύτερη συνεισφορά των παραχωρήσεων. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 83,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22,1% σε ετήσια βάση.

Η κατασκευαστική μηχανή και το ανεκτέλεστο των 9 δισ.

Στις κατασκευές, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,9% στα 902,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA σημείωσαν άνοδο 32,7% στα 118,9 εκατ. ευρώ.

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό 13,4%, ενισχυμένο κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Καθοριστικό ρόλο παίζει η σύνθεση του ανεκτέλεστου, καθώς περίπου το 54% αφορά έργα στα οποία ο όμιλος έχει δική του επενδυτική συμμετοχή. Περίπου το 87% του συνολικού χαρτοφυλακίου έργων βρίσκεται στην Ελλάδα.

Το ανεκτέλεστο παρέμεινε κοντά στα 9 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι στο πρώτο εξάμηνο εκτελέστηκαν έργα αξίας περίπου 900 εκατ. ευρώ. Το στοιχείο αυτό προσφέρει σημαντική ορατότητα για τις επιδόσεις της κατασκευής τα επόμενα τρίμηνα.

Η Εγνατία αλλάζει τις ισορροπίες στις παραχωρήσεις

Ακόμη ταχύτερη ήταν η ανάπτυξη στις παραχωρήσεις. Τα έσοδα του κλάδου αυξήθηκαν κατά 32,3% στα 342,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 35,2% στα 225,4 εκατ. ευρώ.

Στην επίδοση συνέβαλε για πρώτη φορά η ενοποίηση της Εγνατίας Οδού, μαζί με την αύξηση της κυκλοφορίας και τις τιμαριθμικές αναπροσαρμογές. Μόνο η Εγνατία Οδός πρόσθεσε 39,5 εκατ. ευρώ EBITDA στο πρώτο εξάμηνο, με έσοδα 78,2 εκατ. ευρώ. Η κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 2,9%.

Στην Αττική Οδό, η μέση ημερήσια κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 2,4%, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 7,6%. Η διοίκηση ανέφερε ότι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η κυκλοφορία συνέχισε να κινείται με ρυθμούς αντίστοιχους του πρώτου εξαμήνου.

Πτώση του χρέους μετά το placement

Σημαντική μεταβολή καταγράφηκε και στη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου. Το συνολικό προσαρμοσμένο καθαρό χρέος υποχώρησε στα 3,82 δισ. ευρώ, από 4,52 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο και 4,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Σε επίπεδο μητρικής, το καθαρό χρέος περιορίστηκε μόλις στα 31 εκατ. ευρώ, από 700 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο. Σε προσαρμοσμένη βάση, μετά το placement, η εταιρική καθαρή ταμειακή θέση διαμορφώνεται περίπου στα 280 εκατ. ευρώ, με τα συνολικά διαθέσιμα του ομίλου στα 2,2 δισ. ευρώ.

Αντίβαρο στις ισχυρές επιδόσεις αποτέλεσε ο συμβατικός ενεργειακός κλάδος, όπου τα EBITDA υποχώρησαν κατά 64,8% στα 25,1 εκατ. ευρώ. Η εικόνα επηρεάστηκε από χαμηλότερες τιμές χονδρικής, μειωμένους όγκους προμήθειας και από τη δυσμενή σύγκριση με έκτακτο κέρδος του 2025.

Για το δεύτερο εξάμηνο, το βάρος πέφτει στην περαιτέρω ενίσχυση των παραχωρήσεων, στην πλήρη συνεισφορά της Εγνατίας Οδού και στη διατήρηση των υψηλών περιθωρίων στις κατασκευές, καθώς ο όμιλος συνεχίζει να εκτελεί το μεγάλο ανεκτέλεστο έργων.

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