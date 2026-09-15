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Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα α΄εξαμήνου, καταγράφοντας αύξηση της κερδοφορίας, ενίσχυση της λειτουργικής επίδοσης και σημαντική βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των μετόχων ανήλθαν σε €83,4 εκατ., αυξημένα κατά 22,1%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €0,83.

Η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,2%, ενώ στον τομέα των παραχωρήσεων η αύξηση έφτασε το 35,2%, με τις παραχωρήσεις να συνεισφέρουν πλέον το 63% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας, μετά και την έναρξη της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Στον κατασκευαστικό τομέα διατηρούνται σταθερά και υγιή περιθώρια κερδοφορίας, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ανέρχεται σε €8,9 δισ.

Παράλληλα, ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και αυξημένη επενδυτική δυναμικότητα, μετά την απόκτηση αξιολόγησης Investment Grade από τους οίκους S&P και Moody’s και την άντληση €659 εκατ. νέων κεφαλαίων.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός της μητρικής εταιρείας έχει πρακτικά μηδενιστεί, ενώ, εξαιρουμένων των project finance facilities, η καθαρή ταμειακή θέση διαμορφώνεται σε €280 εκατ. pro forma για τη διάθεση μετοχών.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα συνολικά ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε €2,2 δισ., επίσης σε pro forma βάση για τη διάθεση των μετοχών.

Ειδικότερα, κατά το Α΄ εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέγραψε περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών του μεγεθών και της λειτουργικής του κερδοφορίας, με βασικό μοχλό τον τομέα των Παραχωρήσεων, ενώ ο Κατασκευαστικός τομέας κατέγραψε ένα ακόμη ισχυρό εξάμηνο, διατηρώντας υψηλά επίπεδα δραστηριότητας και σημαντική συνεισφορά στα αποτελέσματα του Ομίλου. Παράλληλα, ο Όμιλος προχώρησε σε σημαντικές στρατηγικές και χρηματοοικονομικές κινήσεις, οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξής του.

Σε εταιρικό επίπεδο, η απόκτηση πιστοληπτικής αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) από τους οίκους S&P και Moody’s («BBB-»/«Baa3») αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή χρηματοοικονομική του θέση και διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης. Στις αξιολογήσεις τους, οι δύο οίκοι επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, την ισχυρή θέση του Ομίλου στις μακροχρόνιες παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων, το συμβατικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που τις διέπει, καθώς και την προβλεψιμότητα των λειτουργικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών που προκύπτουν από τη μακρά διάρκεια του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων του Ομίλου.

Παράλληλα, η επιτυχής διάθεση 15,5 εκατ. νέων μετοχών, με ισχυρή συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών, έναντι €659 εκατ., ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή βάση και τη χρηματοδοτική ευελιξία του Ομίλου, διευρύνοντας τη δυνατότητά του να αξιοποιήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες και να επιταχύνει την υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδιασμού.

Τα Συνολικά Ελεύθερα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου, συμπεριλαμβάνοντας και τα κεφάλαια από την διάθεση των νέων μετοχών που ολοκληρώθηκε στις 03.07.2026, διαμορφώθηκαν σε € 2,2 δισ. περίπου, εκ των οποίων € 1,3 δισ. σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας.

Για το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα μεγέθη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσίασαν αύξηση ως αποτέλεσμα των επενδύσεων που υλοποιεί ο Όμιλος και της αποτελεσματικής εκτέλεσης του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 2,101.6 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,2%, φθάνοντας τα 356,3 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 17,0% από 16,2% το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Τέλος, τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη των μετόχων ανήλθαν σε € 83,4 εκατ., αυξημένα κατά 22,1%.

Κύρια πηγή αύξησης των ανωτέρω μεγεθών αποτέλεσε ο τομέας των Παραχωρήσεων, του οποίου τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (αύξηση κατά 32,3% και 35,2% αντίστοιχα), με τον τομέα των Παραχωρήσεων να αποτελεί πλέον τον βασικό πυλώνα λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου, συνεισφέροντας το 63% του συνολικού adj. EBITDA.

Ο τομέας της Κατασκευής παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 10,9% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 32,7%, επωφελούμενος από τα σταθερά περιθώρια που εξασφαλίζει το μείγμα των έργων και η εκτελεστική ικανότητα του Ομίλου να υλοποιεί τα έργα σε ταχύτατους ρυθμούς.

Τέλος, στον τομέα Ηλεκτρισμού από θερμικές πηγές ενέργειας, εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα υποχώρησαν, ενώ η καθαρή κερδοφορία ανήλθε σε ικανοποιητικά επίπεδα, επωφελούμενη και από τη συνεισφορά της νέας μονάδας φυσικού αερίου στην Κομοτηνή.

Τα κέρδη προ φόρων για το Α’ Εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε € 94,7 εκατ. έναντι € 87,6 εκατ. την προηγούμενη συγκριτική περίοδο, ως συνέπεια των αυξημένων λειτουργικών κερδών αλλά και της συνεισφοράς δραστηριοτήτων ενοποιούμενων με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (equity method of consolidation).

Λειτουργική επίδοση ανά τομέα δραστηριότητας

Τομέας Παραχωρήσεων

Ο τομέας των παραχωρήσεων συνέχισε να αυξάνει τα μεγέθη του και συνολικά το αποτύπωμά του στην κερδοφορία του Ομίλου. Τα έσοδα του τομέα παραχωρήσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 32,3%, σε συνέχεια των αυξημένων διελεύσεων στους αυτοκινητοδρόμους, των συμβατικά προβλεπόμενων αναπροσαρμογών στις τιμές των διοδίων, αλλά και λόγω της έναρξης της περιόδου παραχώρησης και ενοποίησης για πρώτη φορά του έργου της Εγνατίας Οδού. Τα έσοδα της Εγνατίας Οδού ανήλθαν σε 78,2 εκατ. για το Α’ Εξάμηνο του έτους.

Η συνεισφορά της Εγνατίας Οδού αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά τα επόμενα έτη, καθώς προχωρά η σταδιακή ολοκλήρωση των εργασιών ανάταξης και η πλήρης λειτουργική ωρίμανση της παραχώρησης. Όσον αφορά την Αττική Οδό, τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 4,2%, με την κίνηση να ενισχύεται κατά 2,4% και τη λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) να σημειώνει αύξηση κατά 7,7% ως απόρροια της λειτουργικής μόχλευσης (operating leverage) που επιτυγχάνουν τα έργα παραχωρήσεων.

Η θετική τάση συνεχίστηκε και κατά τους πρώτους δύο μήνες του Γ΄ Τριμήνου, με τον ρυθμό αύξησης της κίνησης στην Αττική Οδό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να παραμένει σε παρόμοια επίπεδα. Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας Οδού και της Κεντρικής Ελλάδος, η μέση ημερήσια κίνηση για το Α’ Εξάμηνο του 2026 παρουσίασε ετήσια μείωση κατά 2,1% και αύξηση 3,5% αντίστοιχα, κυρίως λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στις αρχές του έτους.

Ωστόσο, τα συνολικά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικά προβλεπόμενων αποζημιώσεων για αντίστοιχα γεγονότα, παρουσίασαν αύξηση 2,2%. Στα κέρδη της χρήσης του τομέα, έχουν συμπεριληφθεί και κέρδη από τη συμμετοχή του Ομίλου με ποσοστό 32,46% στην εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, σε εφαρμογή της υπάρχουσας σύμβασης παραχώρησης και σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών άρθρων.

Τομέας Κατασκευών

Η δραστηριότητα στον Κατασκευαστικό τομέα κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς συνεχίστηκε με αυξημένους ρυθμούς η υλοποίηση έργων που βρίσκονταν υπό κατασκευή, ενώ νέα έργα ξεκίνησαν να κατασκευάζονται. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους συνέχισαν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα του μείγματος των έργων, της εκτελεστικής ικανότητας και της προσήλωσης του Ομίλου αλλά και της ταχύτητας εκτέλεσης.

Όσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 30.06.2026, ανήλθε σε € 6,9 δισ. (€ 6,6 δισ. στις 31.12.2025), ενώ τα προς υπογραφή έργα ανέρχονται σε € 2,0 δισ., με το συνολικό ανεκτέλεστο να ανέρχεται σε € 8,9 δισ. Ποσοστό περίπου 79% του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου (54%) και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων (25%), διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο, με υψηλή ορατότητα εσόδων και κερδοφορίας και περιορισμένη έκθεση σε κινδύνους ανάθεσης και χρηματοδότησης. Τέλος, το 87% των έργων βρίσκεται στην Ελλάδα.

Τομέας Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου

Στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Ελληνική αγορά παρουσίασε μείωση της ζήτησης κατά 1,5%, με τη συνολική παραγωγή να αυξάνεται ωστόσο κατά 18,4% (κυρίως ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά), λόγω της ζήτησης για εξαγωγές, οι οποίες στο πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε 5,2 TWh σε καθαρή βάση. Η τιμή ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά υποχώρησε κατά 15,2%.

Όσον αφορά τον Όμιλο, η παραγωγή από τη μονάδα του Ήρωνα αυξήθηκε κατά 17% στις 0,85TWh ενώ η μονάδα της Κομοτηνής παρήγαγε 1,3 TWh. Στον τομέα Προμήθειας Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου σε τελικούς καταναλωτές, η εταιρεία ΗΡΩΝ διατήρησε το μερίδιο αγοράς της στο 10%, αυξάνοντας τον αριθμό των πελατών της, τόσο στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας όσο και του Φυσικού Αερίου.

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 2,2 ΤWh, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιτίας των μειωμένων πωλήσεων σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς πελάτες. Σε επίπεδο κερδοφορίας, η συγκρισιμότητα με το Α΄ εξάμηνο 2025 επηρεάζεται από τα κέρδη που είχαν καταγραφεί τότε από την πώληση της μονάδας ΗΡΩΝ 1. Εξαιρουμένης της επίδρασης αυτής και λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά της νέας μονάδας της Κομοτηνής, η υποκείμενη κερδοφορία του τομέα διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Διάρθρωση Δανεισμού – Επενδύσεις

Εξαιρουμένου του δανεισμού Project Finance, ο οποίος είναι άνευ αναγωγής στη Μητρική Εταιρεία του Ομίλου, και συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων από τη διάθεση των 15,5 εκατ. μετοχών, η καθαρή ταμειακή θέση του Ομίλου διαμορφώθηκε pro forma σε €280 εκατ., έναντι καθαρού δανεισμού €211 εκατ. την 31.12.2025.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, βάσει των σχετικών απαιτήσεων των IFRS περιλαμβάνεται και ο δανεισμός των εταιρειών που ελέγχονται από τον Όμιλο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για χρηματοδοτήσεις Project Finance χωρίς αναγωγή στη Μητρική Εταιρεία, οι οποίες εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις ταμειακές ροές των αντίστοιχων έργων.

Σε αυτή τη βάση, το pro forma Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος⁴ διαμορφώθηκε σε €3,82 δισ., έναντι €4,30 δισ. την 31.12.2025. Σχεδόν το σύνολο του ποσού αυτού αφορά μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις Project Finance, με μέση διάρκεια περίπου 20 έτη, ενώ άνω του 85% του σχετικού δανεισμού αφορά τις εταιρείες παραχώρησης της Νέας Αττικής Οδού και της Νέας Εγνατίας Οδού, δύο μακροχρόνιων και στρατηγικής σημασίας έργων υποδομών για τη χώρα και την ελληνική οικονομία, με σημαντική προστιθέμενη αξία και ισχυρή δυνατότητα παραγωγής ταμειακών ροών.

Παράλληλα, το 93% του συνολικού δανεισμού του Ομίλου φέρει σταθερό επιτόκιο ή είναι αντισταθμισμένο έναντι του επιτοκιακού κινδύνου, ενώ το μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε περίπου 3,8%.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν την ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, ενισχύοντας τη δυνατότητά του να χρηματοδοτεί με πειθαρχία την επόμενη φάση ανάπτυξής του και επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως κορυφαίου ομίλου υποδομών και παραχωρήσεων στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε περίπου € 296 εκατ. και κατευθύνθηκαν στα υπό εκτέλεση έργα (Εγνατία, ΒΟΑΚ, IRC, Νέστος), καθώς και στην εξαγορά του 12,8% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ έναντι περίπου € 134 εκατ., στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου.

Προοπτικές

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ισχυρής ανάπτυξης και ενίσχυσης της κερδοφορίας του, καθώς ένα σημαντικό μέρος των επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια αρχίζει πλέον να συνεισφέρει στα οικονομικά του μεγέθη. Η αυξανόμενη συνεισφορά των Παραχωρήσεων, με την Εγνατία Οδό να βρίσκεται ακόμη σε φάση σταδιακής ωρίμανσης, σε συνδυασμό με το υψηλό και ποιοτικό ανεκτέλεστο του Κατασκευαστικού τομέα, προσφέρει υψηλή ορατότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών και των ταμειακών ροών του Ομίλου.

Παράλληλα, η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας και η σημαντικά ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση διευρύνουν τις δυνατότητες του Ομίλου να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού και να αξιοποιήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω σημαντική αύξηση της αξίας για τους μετόχους.

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