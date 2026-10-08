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Η Isomorphic Labs, startup που δραστηριοποιείται στην ανακάλυψη φαρμάκων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και προέκυψε από την Google DeepMind της Alphabet, βρίσκεται σε αρχικές συζητήσεις για νέα χρηματοδότηση, η οποία θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία τουλάχιστον στα 40 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πρόσωπα με γνώση της διαδικασίας.

Ο νέος γύρος χρηματοδότησης θα μπορούσε να οδηγήσει την αποτίμηση της Isomorphic Labs ακόμη και στα 50 δισ. δολάρια, ανέφερε μία από τις πηγές. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και οι όροι της συμφωνίας ενδέχεται να αλλάξουν.

Μόλις πέντε μήνες νωρίτερα, η Isomorphic Labs είχε αντλήσει 2,1 δισ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης Series B. Τότε, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντέμης Χασάμπης, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της DeepMind, είχε δηλώσει ότι η Alphabet παρείχε «μεγάλο μέρος» της χρηματοδότησης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το ποσοστό συμμετοχής της Alphabet ή την αποτίμηση της Isomorphic.

Ο ρόλος του Ντέμης Χασάμπης

Ο Χασάμπης ήταν προηγουμένως επικεφαλής της DeepMind, όμως τον Αύγουστο ανακοίνωσε ότι μετακινείται στη θέση του προέδρου και αναλαμβάνει παράλληλα καθήκοντα επικεφαλής επιστήμονα της Alphabet, παραμένοντας CEO της Isomorphic Labs.

Η εταιρεία με έδρα το Λονδίνο δημιουργήθηκε το 2021 ως spin-off της DeepMind, με στόχο την εμπορική αξιοποίηση του πρωτοποριακού μοντέλου AlphaFold, το οποίο ανέπτυξε η DeepMind για την πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών.

Η Isomorphic Labs ανταγωνίζεται πλέον μια σειρά εταιρειών που επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της ιατρικής. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η OpenAI, η οποία παρουσίασε φέτος μοντέλο ειδικά σχεδιασμένο για έρευνα στις επιστήμες της ζωής.

Η AI υπόσχεται ταχύτερη ανάπτυξη φαρμάκων

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία μπορεί να μειώσει δραστικά τον χρόνο και το κόστος ανάπτυξης νέων φαρμάκων.

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, λίγες από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο έχουν καταφέρει να προχωρήσουν τα υποψήφια φάρμακά τους σε κλινικές δοκιμές, ενώ καμία δεν έχει ακόμη φέρει φάρμακο στην αγορά.

Η Isomorphic Labs έχει ήδη ανακοινώσει συνεργασίες με μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Eli Lilly και η Novartis. Παράλληλα, έχει γνωστοποιήσει ότι επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεραπειών για τον καρκίνο και τις ανοσολογικές διαταραχές.

Εκτός από τη συνεργασία με φαρμακευτικές επιχειρήσεις για την αξιοποίηση των μοντέλων της στην ανακάλυψη φαρμάκων, η Isomorphic Labs επιδιώκει να προχωρήσει και στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη φαρμάκων εσωτερικά, αξιοποιώντας τις δικές της τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

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