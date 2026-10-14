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Πώς μπορούν οι νέοι της Θεσσαλίας να αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο, στην προστασία του νερού, του εδάφους και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων; Αυτό το ερώτημα βρέθηκε στο επίκεντρο του διήμερου Bootcamp Νέων για τη Διαχείριση Εδάφους & Νερού στη Θεσσαλία, που διοργάνωσε η Ecogenia σε συνεργασία με τη ΘΕΟΝΗ και τον Δήμο Μουζακίου στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο Μουζάκι Καρδίτσας. Το πρόγραμμα συνδύασε τεχνική γνώση, βιωματική μάθηση και ενεργό κλιματική πολιτειότητα, με στόχο οι συμμετέχοντες να μετατρέψουν τις προκλήσεις της περιοχής σε συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις δράσης.

Το Bootcamp έφερε κοντά νέους και νέες ηλικίας 18-30 ετών από τη Θεσσαλία, με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά έναν κοινό στόχο, να κατανοήσουν καλύτερα τη στενή σχέση ανάμεσα στο έδαφος, το νερό και την κλιματική ανθεκτικότητα και, κυρίως, να διερευνήσουν πώς αυτή η γνώση μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστική τοπική δράση.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, οι συμμετέχοντες εμβάθυναν στον κύκλο του νερού και του εδάφους, στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα οικοσυστήματα της Θεσσαλίας και στις δυνατότητες που προσφέρουν πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας και διαχείρισης, όπως οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης, η αγροδασοπονία, τα συστήματα συγκράτησης νερού και η μικροαναδάσωση. Η εκπαίδευση συνδυάστηκε με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΘΕΟΝΗ, όπου οι νέοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά βασικά στάδια που σχετίζονται με την άντληση, τον ποιοτικό έλεγχο και τη λειτουργική διαχείριση του νερού.

Τη δεύτερη ημέρα, η έμφαση μετατοπίστηκε από τη γνώση στη δράση. Μέσα από το εργαστήριο Ενεργού Κλιματικής Πολιτειότητας της Ecogenia, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εξετάσουν μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την περιοχή: την αυξανόμενη πίεση στους υδάτινους πόρους, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, και τις επιπτώσεις της στους αγρότες, τα οικοσυστήματα και τις τοπικές κοινότητες.

Με συμμετοχικές μεθόδους, οι νέοι χαρτογράφησαν ανάγκες και εμπόδια, αναζήτησαν πιθανές τοπικές λύσεις και συζήτησαν τις συνεργασίες και τους πόρους που θα απαιτούνταν για την εφαρμογή τους. Η διαδικασία κατέληξε στη διαμόρφωση μιας Δέσμευσης Νέων για τη Διαχείριση Εδάφους & Νερού, με προτάσεις και συστάσεις προς τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς και με στόχο να δημιουργηθεί η βάση για μελλοντικές πρωτοβουλίες κλιματικής δράσης στην περιοχή.

Η ΘΕΟΝΗ επενδύει στη νέα γενιά και στην υπεύθυνη διαχείριση του νερού

Η Ξένια Γιαννάκη, Chief People & CSR Officer της ΘΕΟΝΗ, ανέφερε: «Για τη ΘΕΟΝΗ, το νερό βρίσκεται στην καρδιά όχι μόνο της δραστηριότητάς μας, αλλά και της ευθύνης μας απέναντι στον τόπο όπου δραστηριοποιούμαστε. Πιστεύουμε ότι η προστασία των φυσικών πόρων απαιτεί γνώση, συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των ίδιων των τοπικών κοινωνιών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία με την Ecogenia και τον Δήμο Μουζακίου, θέλαμε να δώσουμε στους νέους της Θεσσαλίας χώρο να μάθουν, να προβληματιστούν, να επισκεφθούν την πηγή και τις εγκαταστάσεις μας και, κυρίως, να διαμορφώσουν τις δικές τους ιδέες για το πώς μπορεί να προστατευθεί καλύτερα το νερό και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Η επένδυση στη νέα γενιά είναι για εμάς επένδυση στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της Θεσσαλίας.»

Από την εκπαίδευση στην ενεργό κλιματική πολιτειότητα

Στον πυρήνα του Bootcamp βρίσκεται η προσέγγιση της Ecogenia ότι οι νέοι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως αποδέκτες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά ως ενεργοί φορείς αλλαγής στις κοινότητές τους.

Συνδυάζοντας τεχνική γνώση γύρω από τη διαχείριση εδάφους και νερού με εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού και ενεργού πολιτειότητας, το πρόγραμμα επιδίωξε να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στη γνώση και την εφαρμογή: από την κατανόηση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος, στον σχεδιασμό μιας συλλογικής απάντησης.

Η πρωτοβουλία αποτελεί παράδειγμα του πώς η συνεργασία μεταξύ κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης και συμμετοχής για τους νέους, συνδέοντας τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις με συγκεκριμένες ανάγκες και δυνατότητες σε τοπικό επίπεδο.

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