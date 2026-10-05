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Η «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» ανακοινώνει τη μίσθωση νέου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο City Link, επί της οδού Βουκουρεστίου, συνολικής επιφάνειας 48 τ.μ., συμπεριλαμβανομένου του αποθηκευτικού χώρου.

Στο νέο κατάστημα θα στεγαστεί οίκος πολυτελείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρείας για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στον τομέα του premium και luxury retail.

Η ανωτέρω μίσθωση εντάσσεται στην κύρια σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» και της «PICAR Α.Ε.».

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