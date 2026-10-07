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Το «πράσινο φως» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή της Capital Maritime Finance Corp. (CMF) στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εγκρίνοντας το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας.

Η CMF προχωρά στη διάθεση έως 42 εκατ. νέων κοινών μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, στοχεύοντας στην άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ. Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή, ενώ στην Κύρια Αγορά θα εισαχθεί το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Τα καθαρά έσοδα της αύξησης εκτιμώνται σε περίπου 239,3 εκατ. ευρώ και θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση της απόκτησης 23 νέων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εντός 24 μηνών. Τυχόν υπερβάλλοντα έσοδα, έως τα 300 εκατ. ευρώ, μπορούν να αξιοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς ή για μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Το δεσμευτικό εύρος τιμής θα ανακοινωθεί στις 12 Οκτωβρίου, ενώ η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 15 Οκτωβρίου.

Στο σχήμα της έκδοσης συμμετέχουν οι Πειραιώς, Euroxx, Eurobank και Εθνική ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι, με CrediaBank και Optima bank ως κύριους αναδόχους και CrediaPantelakis και Ambrosia Capital Hellas ως αναδόχους.

Cornerstone Investors

Σημαντικό σημείο της Δημόσιας Προσφοράς αποτελεί η δεσμευτική συμμετοχή Βασικών Επενδυτών (Cornerstone Investors), γεγονός που μεταξύ άλλων αναδεικνύει την ελκυστικότητα της έκδοσης. Μεταξύ των Cornerstone Investors, συγκαταλέγονται:

Εταιρείες συμφερόντων Ευάγγελου Μυτιληναίου, με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού €20 εκατ.

Εταιρείες συμφερόντων Σωκράτη Κόκκαλη με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού €20 εκατ.

Εταιρείες συμφερόντων Γιάννη Βαρδινογιάννη, με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού €15 εκατ.

Εταιρείες συμφερόντων Γιώργου Περιστέρη, με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού €15 εκατ.

Στρατηγική & Στόχοι

Η CMF είναι μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία που εξειδικεύεται στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Η εκμετάλλευση του στόλου πραγματοποιείται μέσω μακροχρόνιων χρονοναυλώσεων προκαθορισμένου ναύλου (take-or-pay) με διεθνώς αναγνωρισμένους ναυλωτές, με στόχο τη δημιουργία προβλέψιμων, συμβασιοποιημένων ταμειακών ροών και τον περιορισμό της έκθεσης στις εποχιακές και κυκλικές διακυμάνσεις των ναύλων.

Επιπλέον, η CMF, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής και εφόσον προκύπτουν ελκυστικές ευκαιρίες, δύναται να επεκτείνει την παρουσία της και σε άλλους κλάδους της ναυτιλίας και σε άλλες κατηγορίες πλοίων υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι βασικές αρχές της στρατηγικής της Εταιρείας: εξασφαλισμένη μακροχρόνια ναύλωση κατά την αγορά με αντισυμβαλλόμενους αξιόπιστους ναυλωτές υψηλής ποιότητας και αυξητική απόδοση.

Η εταιρεία σε χρηματοοικονομικό επίπεδο στοχεύει στην:

διατήρηση υψηλής κάλυψης εσόδων μέσω μακροχρόνιων χρονοναυλώσεων με κλιμακούμενες λήξεις, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος επαναναύλωσης,

με κλιμακούμενες λήξεις, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος επαναναύλωσης, συνετή χρηματοδότηση και ισορροπημένη κεφαλαιακή διάρθρωση με προγραμματισμένη απομείωση δανεισμού,

με προγραμματισμένη απομείωση δανεισμού, μετοχοκεντρική πολιτική κατανομής κεφαλαίου με στόχο σταθερές διανομές στους Μετόχους,

με στόχο σταθερές διανομές στους Μετόχους, επιλεκτική ανάπτυξη μέσω εξαγορών με εξασφαλισμένες ναυλώσεις.

Επέκταση Στόλου με Υψηλά Τεχνολογικά Πρότυπα

Ο εν λειτουργία στόλος του Ομίλου με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2026, αποτελείται από 13 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων συνολικής χωρητικότητας 27.891 TEU.

Παράλληλα, η CMF υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλάνο επέκτασης του στόλου της, συνολικού ύψους περίπου $1,8 δισ., για την προσθήκη 23 νέων πλοίων συνολικής χωρητικότητας 120.874 TEU, τα οποία θα παραδοθούν σταδιακά από το τέταρτο τρίμηνο του 2026 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2028.

Με την πλήρη παράδοση των νέων πλοίων ο συνολικός στόλος της CMF θα ανέρχεται σε 36 πλοία, αποτελούμενος από 13 πλοία τύπου feeder (1.800 – 2.800 TEU) και 10 πλοία τύπου Neo-Panamax (περίπου 8.700 TEU) διπλού καυσίμου (dual-fuel LNG), με δυνατότητα καύσης LNG, bio-LNG και e-LNG, προσφέροντας ευελιξία καυσίμου και μείωση της ρυθμιστικής έκθεσης κόστους, έναντι πλοίων συμβατικού καυσίμου.

Με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2026 και με την παραδοχή της ολοκλήρωσης των παραδόσεων, η μέση ηλικία του στόλου της Εταιρείας θα ανέρχεται σε μόλις 0,5 έτη, σταθμισμένη με βάση τη χωρητικότητα σε TEU, αναδεικνύοντας τον στόλο της ως έναν από τους νεότερους παγκοσμίως.

Πλήρης Συμβασιοποίηση Εσόδων και Κορυφαίοι Διεθνείς Ναυλωτές

Το σύνολο του στόλου, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπό παραλαβή νέων πλοίων, καλύπτεται από μακροχρόνιες συμβάσεις χρονοναύλωσης με χρονικό ορίζοντα έως το 2038.

Η μεσοσταθμική εναπομένουσα διάρκεια των ναυλοσυμφώνων ανέρχεται στα 9,4 έτη, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ορατότητα μελλοντικών εσόδων και προστασία από τις διακυμάνσεις της ναυλαγοράς.

Το 100% των διαθέσιμων ημερών απασχόλησης έχει ήδη συμβασιοποιηθεί έως το 2034. Τα συνολικά ελάχιστα προβλεπόμενα έσοδα από τις συναφθείσες ναυλώσεις ανέρχονται σε περίπου $3,9 δισ., τα οποία, εάν συνυπολογιστούν τα δικαιώματα προαίρεσης παράτασης της διάρκειας των ναυλοσυμφώνων, φτάνουν περίπου τα $4,9 δισ.

Το χαρτοφυλάκιο των ναυλωτών απαρτίζεται από κορυφαίους διεθνείς διαχειριστές τακτικών γραμμών, με την CMA CGM να αντιπροσωπεύει το 74,8% και την Unifeeder το 24,9% του συμβασιοποιημένου ανεκτέλεστου υπόλοιπου εσόδων.

Οικονομικές Επιδόσεις και Εύρωστη Χρηματοοικονομική Θέση

Κατά τη χρήση 2025, ο Όμιλος σημείωσε κύκλο εργασιών $122,85 εκατ., EBITDA $89,85 εκατ. και καθαρά κέρδη $64,94 εκατ.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε $57,46 εκατ., το EBITDA σε $39,73 εκατ. και τα καθαρά κέρδη σε $29,93 εκατ.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε $82,05 εκατ. για το 2025 και σε $50,37 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στις 30.06.2026, το καθαρό χρέος ανερχόταν σε $235,5 εκατ., ενώ τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονταν σε $416,1 εκατ.

Μοναδικός μέτοχος του Ομίλου κατά την ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου είναι η Capital Maritime & Trading, εταιρεία που ελέγχεται από τον Ευάγγελο Μαρινάκη, ενώ μετά τη δημόσια προσφορά και, υπό την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα αντλήσει €250,0 εκατ. μέσω της Αύξησης στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, θα κατέχει ποσοστό περίπου 75,8% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Μερισματική Πολιτική & Επιβράβευση Μετόχων

Η Εταιρεία έχει θέσει ως στόχο τη διανομή μερισμάτων ύψους 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, με την καταβολή τους να πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση.

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