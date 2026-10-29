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Συνεχίζει να ενισχύει τον στόλο της η Capital Maritime Finance Corp. (CMFC), προσθέτοντας ένα ακόμη πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο δυναμικό της. Η νέα παραλαβή εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της ναυτιλιακής, η οποία σχεδιάζει σημαντική επέκταση του στόλου της μέσα στην επόμενη διετία.

Ειδικότερα, η διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία ανακοίνωσε ότι παρέλαβε στις 28 Οκτωβρίου το feeder containership «Aristofanis», χωρητικότητας 1.839 TEU, το οποίο ναυπηγήθηκε από τη HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. στη Νότια Κορέα.

Αμέσως μετά την παράδοσή του, το πλοίο ξεκίνησε δεκαετή χρονοναύλωση με τη CMA CGM S.A., εξασφαλίζοντας μακροχρόνια εμπορική απασχόληση.

Με την προσθήκη του «Aristofanis», ο εν ενεργεία στόλος της Capital Maritime Finance αριθμεί πλέον 14 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εκ των οποίων δέκα χωρητικότητας 1.800 TEU και τέσσερα χωρητικότητας 2.800 TEU.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης της εταιρείας προβλέπει την παραλαβή 18 επιπλέον πλοίων έως το τέλος του 2027 και ακόμη τεσσάρων εντός του 2028.

Με την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων παραδόσεων, ο στόλος της Capital Maritime Finance θα φτάσει συνολικά τα 36 containerships.