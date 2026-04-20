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Η CNL Capital ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 17/04/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις 20/04/2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και Ν.3156/2003, όπως ισχύουν, στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου ΔιακοσίωνΟγδόντα Χιλιάδων (€1.280.000,00), συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, το οποίο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επενδυτικής στρατηγικής της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.
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