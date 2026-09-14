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Σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση μιας από τις μεγαλύτερες στρατηγικές συμφωνίες στον κλάδο των εμφιαλώσεων πραγματοποίησε η Coca-Cola HBC, καθώς εξασφάλισε την απαραίτητη έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής για την απόκτηση της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA).

Το deal, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την περαιτέρω ισχυροποίηση του ομίλου στην αφρικανική ήπειρο, επιτρέποντάς του να διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμά του σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές.

Η απόφαση των νοτιοαφρικανικών αρχών αποτελούσε κομβικό ορόσημο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τις συνέργειες, τον όγκο πωλήσεων και τη συνολική επιχειρησιακή εμβέλεια της Coca-Cola HBC σε διεθνές επίπεδο.

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