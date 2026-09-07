Coca-Cola HBC: Η «ρωσική πληγή» της οικογένειας Δαυίδ - Λεβέντη και το νέο μεγάλο στοίχημα στην Αφρική

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η νέα κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία χτύπησε την περασμένη Πέμπτη και μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για ρωσική επίθεση στην «αμερικανική Coca-Cola». Το εργοστάσιο, ωστόσο, στο Brovary, έξω από το Κίεβο, που επλήγη από ρωσικό drone ανήκει στην Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC), τον όμιλο με τις βαθιές ελληνικές ρίζες και μεγαλύτερο μέτοχο, με 23%, την Kar-Tess Holding, που συνδέεται με την οικογένεια Δαυίδ-Λεβέντη.

«Επιβεβαιώνουμε ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η παραγωγική μας εγκατάσταση στο Brovary υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης με drone. Όλοι οι εργαζόμενοί μας είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί», αναφέρει η Coca-Cola HBC στο «Πρώτο Θέμα», προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αποτίμηση της κατάστασης.

Η εταιρεία δεν έχει προσδιορίσει το ύψος των ζημιών ούτε τις επιπτώσεις στην παραγωγή. Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, το drone έπληξε αποθηκευτικούς χώρους με έτοιμα προϊόντα και ακολούθησε πυρκαγιά. Η Coca-Cola Beverages Ukraine διαβεβαιώνει ότι κάνει «ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει την προμήθεια των προϊόντων μας στους πελάτες σε ολόκληρη τη χώρα».

Στις 5 Αυγούστου, μόλις 29 ημέρες πριν από τη νέα επίθεση, η διοίκηση ενημέρωνε τους αναλυτές ότι οι προηγούμενες διαταραχές στην Ουκρανία είχαν εξομαλυνθεί. Η εταιρεία είχε αναγκαστεί να τροφοδοτεί την αγορά κυρίως από την Πολωνία και τη Ρουμανία, με πρόσθετα μεταφορικά κόστη και δαπάνες επισκευών.

«Όλα αυτά έχουν πλέον εξομαλυνθεί. Έχουμε επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία», έλεγε ο οικονομικός διευθυντής Αναστάσης Σταμούλης. Είκοσι εννέα ημέρες αργότερα, το εργοστάσιο χτυπήθηκε ξανά.

Το ρωσικό στοίχημα

Η Ρωσία και η Ουκρανία βρέθηκαν επί χρόνια στον πυρήνα της επέκτασης προς Ανατολάς ενός ομίλου που ξεκίνησε από την Ελλάδα.

Η Hellenic Bottling Company ιδρύθηκε το 1969 και το 1981 η Kar-Tess απέκτησε το 99,9% της εταιρείας. Επί Γιώργου Δαυίδ ακολούθησε η μεγάλη διεθνής ανάπτυξη. Το 2000 η Hellenic, που είχε πλέον παρουσία σε 11 χώρες, συνενώθηκε με την Coca-Cola Beverages, δημιουργώντας τη σημερινή Coca-Cola HBC. Το 2001 απέκτησε τις εμφιαλωτικές δραστηριότητες της The Coca-Cola Company στη Ρωσία και το 2005 ακολούθησε η εξαγορά της Multon.

Το μέγεθος του ρωσικού στοιχήματος φάνηκε τον Σεπτέμβριο του 2011. Ο Γιώργος Δαυίδ βρισκόταν στο Ροστόφ επί του Ντον μαζί με τον τότε επικεφαλής της The Coca-Cola Company Μουχτάρ Κεντ για τα εγκαίνια του 15ου εργοστασίου του συστήματος Coca-Cola στη Ρωσία. Η μονάδα είχε κοστίσει περισσότερα από 120 εκατ. δολάρια και την ίδια ημέρα ανακοινωνόταν επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισ. δολαρίων για τη ρωσική αγορά την επόμενη πενταετία.

Η Ρωσία ήταν τότε η μεγαλύτερη αγορά του δικτύου της Hellenic. «Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι και πιστεύουμε ισχυρά στις δυνατότητες της Ρωσίας και της περιοχής», δήλωνε ο Γιώργος Δαυίδ.

Μέχρι τη ρωσική εισβολή του 2022 είχε ήδη αλλάξει η κορυφή της HBC. Τον Γιώργο Δαυίδ διαδέχθηκε στην προεδρία το 2016 ο γιος του, Αναστάσης Δαυίδ, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2017 διευθύνων σύμβουλος είναι ο Ζόραν Μπογκντάνοβιτς