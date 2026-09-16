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Αναδιαμορφώνει τις κορυφαίες επιλογές της η Eurobank Equities, προσθέτοντας την Coca-Cola HBC και αφαιρώντας τη Motor Oil από τη λίστα των top picks, μετά την ισχυρή πορεία της τελευταίας , επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη σύσταση Buy για τη μετοχή και επιβεβαιώνοντας τη θετική της άποψη για τον κλάδο διύλισης.

Η Coca-Cola HBC προσφέρει, κατά την άποψη της χρηματιστηριακής, μια καθαρή προοπτική για αναβαθμίσεις εκτιμήσεων κερδοφορίας, καθώς τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2026 ξεπέρασαν τις προσδοκίες (τα κέρδη ανά μετοχή ήταν περίπου 5% υψηλότερα των εκτιμήσεων), ενώ η διοίκηση έχει ήδη αναβαθμίσει το guidance για το σύνολο του έτους.

Παράλληλα, η πρόσφατη έγκριση από τις νοτιοαφρικανικές αρχές για την εξαγορά της CCBA (Coca-Cola Beverages Africa) απομακρύνει ένα σημαντικό ρυθμιστικό εμπόδιο και αναμένεται να επιτρέψει στους επενδυτές να αρχίσουν να ενσωματώνουν πληρέστερα στη χρηματιστηριακή αποτίμηση τη συνεισφορά της συμφωνίας στα κέρδη του 2027.

Συνολικά, η Eurobank Equities θεωρεί ότι η θετική δυναμική των εκτιμήσεων και η εξαγορά της CCBA αποτελούν τους βασικούς καταλύτες που μπορούν να στηρίξουν τη μετοχή από τα τρέχοντα επίπεδα.

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