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Σε 148,34 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2025 οι πωλήσεις της εταιρείας Creta Farms έναντι 146,00 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 1,6%, διατηρώντας την ηγετική της θέση στην κατηγορία των αλλαντικών σε όγκο και ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 7,45 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 6,3% σε σύγκριση με τα 7,01 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ η εταιρεία επέστρεψε σε θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, καταγράφοντας κέρδη 131 χιλ. ευρώ έναντι ζημίων το 2024.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Creta Farms επιβεβαιώνεται από την ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 36,5% και διαμορφώθηκαν σε 7,23 εκατ. ευρώ από 5,29 εκατ. ευρώ το 2024, καθώς και τη βελτίωση του δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA σε 4,91x από 5,42x το 2024.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Creta Farms συνέχισε να ενδυναμώνει τη θέση της στην αγορά αλλαντικών, με τις σειρές Εν Ελλάδι και Tostaki να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες της αγοράς — από τις πιο premium έως τις πιο προσιτές επιλογές, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Παράλληλα, η εταιρεία διεύρυνε το κωδικολόγιο των σειρών Εν Ελλάδι και ΧΩΡΙΣ, υποστηρίζοντας τα προϊόντα της με στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας, ενώ η σειρά Εν Ελλάδι Νοστιμιές συνέχισε να αναπτύσσεται στην κατηγορία των κατεψυγμένων προψημένων κρεατοσκευασμάτων, όπου η εταιρεία κατέχει πλέον ηγετική θέση σε μερίδιο αξίας.

Αναφορικά με τα σημεία πώλησης, η Creta Farms διεύρυνε περαιτέρω την παρουσία της τόσο στο οργανωμένο λιανεμπόριο όσο και στο κανάλι της μαζικής εστίασης (HO.RE.CA.), ενώ συνέχισε να επενδύει στην ανάπτυξη των εξαγωγών της, σε συνεργασία με τον Όμιλο Impala διαθέτοντας σήμερα παρουσία σε πλήθος χωρών.

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