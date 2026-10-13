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Σε αύξηση της τιμής στόχου για τη μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) στα 11,60 ευρώ, από 10,30 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η Eurobank Equities, διατηρώντας τη σύσταση «διακράτηση» (Hold). Η χρηματιστηριακή αναγνωρίζει την ανθεκτικότητα των επιδόσεων του αεροδρομίου, τις βελτιωμένες προοπτικές κερδοφορίας και τις δυνατότητες ανάπτυξης των εμπορικών δραστηριοτήτων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πρόσφατη άνοδος της μετοχής έχει ήδη ενσωματώσει σημαντικό μέρος των θετικών αυτών χαρακτηριστικών στην αποτίμησή της.

Η νέα έκθεση εστιάζει στην αναθεώρηση του σχεδίου επέκτασης του αεροδρομίου, στην ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις επιβατική κίνηση και στη δυνατότητα διατήρησης των εμπορικών εσόδων κατά την περίοδο κατασκευής των νέων υποδομών.

Παράλληλα, η Eurobank Equities επισημαίνει ότι η μετοχή του ΔΑΑ έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις πιέσεις που δέχεται ο ευρωπαϊκός κλάδος αεροδρομίων λόγω του πολέμου με το Ιράν, της ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και του αυξημένου κόστους καυσίμων.

Αναθεώρηση του επενδυτικού σχεδίου – Αυξημένο κατά 30% το κόστος

Η απόφαση του ΔΑΑ να επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης 40MAP, που αφορά την αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης στα 40 εκατομμύρια επιβάτες, αξιολογείται θετικά από τη Eurobank Equities.

Η νέα προσέγγιση προβλέπει σταδιακή και πιο ευέλικτη υλοποίηση των επενδύσεων, αντί ενός περισσότερο συγκεντρωτικού κατασκευαστικού προγράμματος. Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, η αλλαγή αυτή αντανακλά την ισχυρότερη από την αναμενόμενη επιβατική κίνηση, την πολυπλοκότητα των κατασκευαστικών εργασιών και την ανάγκη διατήρησης ευελιξίας απέναντι στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η νέα αλληλουχία των έργων δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη υποδομών εκτός του υφιστάμενου κεντρικού αεροσταθμού, περιορίζοντας τις επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία και στις εμπορικές δραστηριότητες. Αυτό βελτιώνει ουσιαστικά τις προοπτικές των μη αεροπορικών εσόδων, καθώς η διοίκηση εκτιμά πλέον ότι τα εμπορικά έσοδα ανά επιβάτη θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά κατά την κατασκευαστική περίοδο, αντί να υποχωρήσουν προσωρινά, όπως προβλεπόταν αρχικά.

Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, η αύξηση των εμπορικών χώρων κατά περίπου 60% αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές πρόσθετες δυνατότητες εσόδων. Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει και την αρνητική πλευρά της αναθεώρησης: το συνολικό κόστος ολοκλήρωσης του 40MAP εκτιμάται πλέον περίπου 30% υψηλότερο από τον αρχικό προϋπολογισμό των 1,3 δισ. ευρώ, σε τιμές 2024.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στον πληθωρισμό του κατασκευαστικού κόστους και στα στοιχεία που προέκυψαν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, παρά στην ίδια την αλλαγή του σχεδιασμού. Κατά συνέπεια, το επενδυτικό κονδύλι των 950 εκατ. ευρώ έως το 2030 καλύπτει μόνο μέρος του συνολικού προγράμματος επέκτασης.

Αναβαθμίζονται οι προβλέψεις για κέρδη και επιβατική κίνηση

Η Eurobank Equities αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα οικονομικά αποτελέσματα του ΔΑΑ, μετά τις καλύτερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου. Η αναβάθμιση βασίζεται στην ανθεκτικότητα των εμπορικών εσόδων και στην ισχυρότερη επιβατική κίνηση, η οποία στο εννεάμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 4,3% σε ετήσια βάση.

Για το σύνολο του 2026, η χρηματιστηριακή προβλέπει προσαρμοσμένα EBITDA 401 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 206 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή της. Παράλληλα, αναβαθμίζει κατά 2% έως 3% τις προβλέψεις για τα καθαρά κέρδη της περιόδου 2027-2029, προχωρώντας και σε μικρές αυξήσεις των εκτιμήσεων για το μέρισμα ανά μετοχή.

Σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, η Eurobank Equities προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των καθαρών κερδών περίπου 5% την περίοδο 2026-2035. Η ανάπτυξη αυτή αναμένεται να προέλθει από δύο βασικούς πυλώνες: τις ρυθμιζόμενες αεροπορικές δραστηριότητες, με εκτιμώμενο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδοφορίας περίπου 3%, και τις μη αεροπορικές δραστηριότητες, όπου ο αντίστοιχος ρυθμός προβλέπεται να φτάσει το 7%.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ρυθμιζόμενες αεροπορικές δραστηριότητες επωφελούνται κυρίως από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή της ρυθμιζόμενης κεφαλαιακής βάσης, ενώ οι μη αεροπορικές δραστηριότητες προσφέρουν μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης, καθώς δεν υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς. Η αύξηση των εμπορικών χώρων, η ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης, ο πληθωρισμός περίπου 2% και η βελτίωση του μείγματος εσόδων αναμένεται να στηρίξουν τη μελλοντική κερδοφορία.

Η μετοχή κερδίζει 12% παρά τις πιέσεις στον ευρωπαϊκό κλάδο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη χρηματιστηριακή συμπεριφορά του ΔΑΑ, ο οποίος εμφανίζει σαφώς καλύτερη εικόνα από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η μετοχή του ΔΑΑ έχει ενισχυθεί περίπου 12% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, την ώρα που ο ευρωπαϊκός κλάδος αεροδρομίων καταγράφει μέση υποχώρηση άνω του 15%.

Οι πιέσεις στον κλάδο συνδέονται με την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων, η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις υποδομών με μακροχρόνιες επενδύσεις και υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες. Παράλληλα, οι αυξημένες τιμές πετρελαίου και τα υψηλότερα περιθώρια κόστους των αεροπορικών καυσίμων δημιουργούν ανησυχίες για την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες περιορίζουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Σε αυτό το περιβάλλον, το αεροδρόμιο της Αθήνας ξεχωρίζει για την ισχυρή ζήτηση. Η Eurobank Equities εκτιμά ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα θέσεων αυξήθηκε κατά 3,5% σε ετήσια βάση στο τρίτο τρίμηνο του 2026, όταν σε αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως εκείνα του Παρισιού, του Χίθροου, του Γκάτγουικ και της Φρανκφούρτης, η αντίστοιχη χωρητικότητα παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμη ή μειώθηκε.

Γιατί ανεβαίνει η τιμή στόχος

Η αναβάθμιση της τιμής στόχου δεν οφείλεται αποκλειστικά στις βελτιωμένες προβλέψεις κερδοφορίας. Η Eurobank Equities εκτιμά ότι η αυξημένη ζήτηση για ποιοτικά περιουσιακά στοιχεία υποδομών, σε συνδυασμό με τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, έχει συμβάλει στη μείωση του ασφαλίστρου κινδύνου της μετοχής του ΔΑΑ. Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιείται από την εικόνα της γαλλικής ADP, παρά το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων.

Στο πλαίσιο αυτό, η χρηματιστηριακή έχει μειώσει το κόστος ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου 80 μονάδες βάσης, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις αναβαθμισμένες εκτιμήσεις κερδοφορίας, οδηγεί στην αύξηση της τιμής στόχου στα 11,60 ευρώ ανά μετοχή. Η αποτίμηση βασίζεται σε συνδυασμό μεθόδων προεξόφλησης ταμειακών ροών και μερισμάτων (DCF/DDM).

Η επενδυτική περίπτωση του ΔΑΑ εξακολουθεί να στηρίζεται στις ρυθμιζόμενες αποδόσεις που προσφέρουν προστασία έναντι του πληθωρισμού, στις ελκυστικές διανομές προς τους μετόχους, με εκτιμώμενη μερισματική απόδοση περίπου 6%, και στις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των εμπορικών δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, η Eurobank Equities επισημαίνει ότι η πρόσφατη ανατίμηση της μετοχής υποδηλώνει πως τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα έχουν πλέον αποτυπωθεί σε μεγάλο βαθμό στη χρηματιστηριακή αποτίμηση. Για τον λόγο αυτό, παρά την υψηλότερη τιμή στόχο και τις θετικές προοπτικές κερδοφορίας, η σύσταση παραμένει «Hold».

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