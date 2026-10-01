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Την απόκτηση χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 277,3 MW στην Πολωνία ολοκλήρωσε η ΔΕΗ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην πολωνική αγορά και το «πράσινο» αποτύπωμά της στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συναλλαγή αποτελεί συνέχεια της συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 31 Ιουλίου 2026 με τις EDP Renewables Polska και EDP Renewables Polska HoldCo και εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2030 του ομίλου για γεωγραφική επέκταση και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΔΕΗ Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ συνολικής ισχύος 277,3 MW στην Πολωνία, σε συνέχεια της από 31 Ιουλίου 2026 συμφωνίας με τις EDP Renewables Polska Sp. z o.o. και EDP Renewables

PolskaHoldCo S.A.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 175,4 MW έργων σε λειτουργία εκ των οποίων τα 130,5 MW είναι αιολικά πάρκα στις περιοχές Ilza, Tomaszow και Poturzyn με υψηλό συντελεστή απόδοσης έως και 33%, και τα 44,9 MW είναι φωτοβολταϊκά πάρκα στις περιοχές Pakoslaw και Recz, τα οποία επωφελούνται από μακροχρόνια συμβόλαια σταθερής τιμής για τα πρώτα έτη της λειτουργίας τους. Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δύο φωτοβολταϊκά έργα υπό ανάπτυξη συνολικής ισχύος 101,9 MW, με εκτιμώμενη έναρξη λειτουργίας το 2029, τα οποία αξιοποιούν τη μέθοδο του cable pooling, μοιραζόμενα την ίδια υποδομή σύνδεσης με τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΔΕΗ ενισχύει την παρουσία του στην αγορά ΑΠΕ της Πολωνίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2030 για τη γεωγραφική επέκταση και την ενδυνάμωση του πράσινου χαρτοφυλακίου του στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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