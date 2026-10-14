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Προβάδισμα για την ανάληψη της μεγάλης ανάπλασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη αποκτά η AKTOR, η οποία κατέθεσε την καλύτερη οικονομική προσφορά στον διαγωνισμό για το έργο, προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η AKTOR βρέθηκε στην πρώτη θέση με έκπτωση 31%, έναντι 28,5% της ΜΕΤΚΑ, η οποία ακολουθεί σε μικρή απόσταση. Σημαντικά χαμηλότερες είναι οι εκπτώσεις των υπόλοιπων συμμετεχόντων: λίγο πάνω από 17% από την κοινοπραξία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ–TRITON, 14% από την ΑΒΑΞ, 11% από την ΤΕΡΝΑ και 7,4% από την ΕΚΤΕΡ.

Η εξέλιξη δίνει σαφές προβάδισμα στην AKTOR, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ακόμη την οριστική ανάθεση του έργου. Η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται με τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, πριν ακολουθήσει η ανακήρυξη του προσωρινού και στη συνέχεια του οριστικού αναδόχου.

Η επόμενη μέρα του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός αφορά την κατασκευή του νέου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου της ΔΕΘ-Helexpo και αποτελεί το βασικό βήμα για να περάσει η ανάπλαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, με δημόσια χρηματοδότηση 204,6 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ τη διαγωνιστική διαδικασία έχει αναλάβει η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Growthfund.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών θα ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα στάδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, ο προσυμβατικός έλεγχος και η υπογραφή της σύμβασης, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την εγκατάσταση του αναδόχου.

Ο σημερινός προγραμματισμός προβλέπει έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών μέσα στο 2027 και ολοκλήρωση της ανάπλασης έως το τέλος του 2030.

Τι περιλαμβάνει η νέα ΔΕΘ

Η ανάπλαση αφορά τον υφιστάμενο χώρο της ΔΕΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και προβλέπει τη δημιουργία δύο νέων εκθεσιακών κτιρίων, συνολικής επιφάνειας περίπου 43.000 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης».

Παράλληλα προβλέπονται υπόγειοι χώροι στάθμευσης, νέες υποδομές και εκτεταμένοι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, με περίπου 120 στρέμματα να διαμορφώνονται σε Μητροπολιτικό Πάρκο.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι η ΔΕΘ δεν πρόκειται να κλείσει κατά την περίοδο των κατασκευών. Οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί να εκτελεστούν σε διαδοχικές φάσεις, ώστε η εκθεσιακή δραστηριότητα να συνεχίζεται παράλληλα με την εξέλιξη της ανάπλασης.

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