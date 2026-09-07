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Με σταθερή προσήλωση στη στήριξη του καταναλωτή, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. παραμένει διαχρονικά προσανατολισμένη σε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανακούφιση των νοικοκυριών και στη διατήρηση προσιτών τιμών, ενισχύοντας έμπρακτα την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. «αγκαλιάζει» και συμμετέχει ουσιαστικά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, προσφέροντας 111 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με την μεγαλύτερη μεσοσταθμική μείωση του κλάδου που διαμορφώνεται πάνω από 10%, αλλά και μειώσεις που φτάνουν έως και 22% σε κατηγορίες προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των προϊόντων αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες, ξεπερνώντας τα 130.

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές στα νωπά κρέατα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα νωπά κρέατα, όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες μειώσεις, που φθάνουν έως και 28%, αναλαμβάνοντας παράλληλα και τη δέσμευση διατήρησης των τιμών για δύο μήνες. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές θα βρουν το μοσχαρίσιο κρέας σε μία από τις καλύτερες τιμές της αγοράς σε συνδυασμό με την πολύ υψηλή ποιότητα για την οποία ξεχωρίζει το κρεοπωλείο της Mασούτης όλα αυτά τα χρόνια, αποτελώντας έτσι μία από τις πλέον σημαντικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους σε ένα βασικό είδος διατροφής.

Στήριξη των οικογενειών και στη νέα σχολική χρονιά

Παράλληλα, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει σχολικά είδη, μια κατηγορία που κάθε χρόνο δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες και αυξημένα έξοδα για τις οικογένειες, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι μειώσεις στα συγκεκριμένα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία φθάνουν μεσοσταθμικά έως το 20%, συμβάλλοντας στη συγκράτηση των εξόδων των οικογενειών και στην κάλυψη των αναγκών της νέας σχολικής χρονιάς με μικρότερο κόστος, διαμορφώνοντας ένα ακόμη πιο οικονομικό καλάθι, με μεγάλη ποικιλία και περισσότερες επιλογές.

Ενδεικτικά, οι μειώσεις σε επιλεγμένα σχολικά είδη διαμορφώνονται ως εξής:

Τετράδιο μπλε, 50 φύλλων: 0,38€, μείωση 36% .

Φωτοτυπικό χαρτί Α4, 500 φύλλων: 3,25€, μείωση 17,5% .

Σακίδιο πλάτης με δώρο κασετίνα και σχολικό σετ: 9,49€, μείωση 5% .

Επιπλέον μειώσεις λόγω ισχυρού προωθητικού πλάνου

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. συνεχίζει να στηρίζει τον καταναλωτή, με ουσιαστική μείωση στις τιμές, διατηρώντας σε ισχύ το ισχυρό προωθητικό της πλάνο. Σε πολλές περιπτώσεις, οι προσφορές που τρέχει η εταιρεία έρχονται ως επιπλέον μειώσεις στις ήδη χαμηλές τιμές που έχουν διαμορφωθεί, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το όφελος για τον καταναλωτή σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων.

Έτσι, οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν σε ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, είδη παντοπωλείου, χαρτικά και είδη καθαρισμού, αλλά και προϊόντα από άλλες βασικές κατηγορίες, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των καθημερινών αναγκών του νοικοκυριού με χαμηλότερο κόστος.

Βάσει της στοχευμένης και ολιστικής στρατηγικής προσέγγισης, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. εντείνει την προσπάθειά της να προσφέρει ένα πιο οικονομικό, αλλά ταυτόχρονα πλήρες και πλούσιο σε επιλογές καλάθι αγορών, δίνοντας έμφαση σε προϊόντα και κατηγορίες που βρίσκονται καθημερινά στο σπίτι των καταναλωτών και που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών.

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