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Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ βραβεύθηκε με Gold Award στα Sustainability Best Practices Recommendations (sBPR) Awards 2026 της EPRA (European Public Real Estate Association), στην πρώτη της συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης. Η διάκριση επιβεβαιώνει ότι η Trade Estates εφαρμόζει τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα δημοσιοποίησης στοιχείων ESG.

Η EPRA αποτελεί τον θεσμικό εκπρόσωπο του ευρωπαϊκού εισηγμένου κλάδου ακινήτων, με περισσότερα από 280 μέλη και ακίνητα αξίας άνω των €890 δισεκατομμυρίων. Μέσω των sBPR καθορίζει το πλαίσιο αναφοράς για τη διαφανή και συγκρίσιμη δημοσιοποίηση στοιχείων βιωσιμότητας, αξιολογώντας τα μέλη της σε δεκαέξι περιβαλλοντικούς δείκτες, δώδεκα κοινωνικούς και εταιρικής διακυβέρνησης δείκτες, και δέκα συστάσεις ποιότητας δημοσιοποίησης· το Gold Award απονέμεται σε βαθμολογία άνω του 85%.

Η σημασία της διάκρισης ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι, μεταξύ 160 συνολικών υποψηφιοτήτων και δώδεκα εταιρειών που συμμετείχαν για πρώτη φορά στην αξιολόγηση του 2026, η Trade Estates απέσπασε απευθείας το Gold Award ήδη από την πρώτη της συμμετοχή, χωρίς να ακολουθήσει τη σταδιακή πορεία αναβάθμισης που χαρακτηρίζει συνήθως τις νεοεισερχόμενες εταιρείες.

Η Trade Estates έτυχε ειδικής μνείας στην Έκθεση Βραβείων 2026 της EPRA. Ο Dominique Moerenhout, CEO της EPRA, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η Trade Estates αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του ότι μια εταιρεία που συμμετέχει για πρώτη φορά μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πλαισίου μέσα σε έναν μόνο κύκλο αξιολόγησης».

Η επίδοση της Trade Estates αντανακλά τη συστηματική ενσωμάτωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαφάνειας στη λειτουργία της:

Ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, με ανεξάρτητη εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ελέγχου, και λειτουργίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου

Μείωση κατά περίπου 30% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1 & 2) και της συνολικής έντασης άνθρακα σε σχέση με το 2024

Αύξηση του ποσοστού ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από 14,9% σε 25,3%, μέσω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά και βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση

Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συγκρίσιμη βάση κατά 5% και βελτίωση της συνολικής ενεργειακής έντασης κατά 6%

Γυναίκες στο 48% του ανθρώπινου δυναμικού και στο 33% του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates, κ. Δημήτρης Παπούλης, δήλωσε: «Η διεθνής αυτή αναγνώριση από την EPRA αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Trade Estates. Η απονομή Gold, ήδη από την πρώτη μας συμμετοχή στον οργανισμό EPRA, επιβεβαιώνει ότι η διαφάνεια, η αξιόπιστη ενημέρωση της αγοράς και η συνεχής βελτίωση αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της λειτουργίας και της επενδυτικής μας στρατηγικής. Παράλληλα, αναδεικνύει τις ευρύτερες ESG δεσμεύσεις που στηρίζουν τη στρατηγική μας παρουσία στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.»

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