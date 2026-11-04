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Η TRADE ESTATES σε συνέχεια της από 7 Αυγούστου 2026 σχετικής ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 3 Νοεμβρίου 2026 υπεγράφη και ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την απόκτηση του 50% των μετοχών της «VYNER LIMITED» από την 100% θυγατρική της «TRADE ESTATES CYPRUS SSRM LIMITED», έναντι τιμήματος €49,35 εκατ., από τη «WYLDES LIMITED» (100% θυγατρική της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ). Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Εταιρεία κατέχει πλέον έμμεσα ποσοστό 50% της «SOFIA SOUTH RING MALL EAD», ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας εταιρείας του εμπορικού κέντρου Sofia South Ring Mall στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Το Sofia South Ring Mall αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον καθιερωμένα εμπορικά κέντρα της Βουλγαρίας με εξαιρετική κατασκευαστική ποιότητα και παγκοσμίου επιπέδου αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Αναπτύσσεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο επιφάνειας περίπου 64.500 τ.μ. και διαθέτει συνολική μικτή δομημένη επιφάνεια (GBA) περίπου 174.500 τ.μ., εκ των οποίων περίπου 69.000 τ.μ. αποτελούν μικτή μισθώσιμη επιφάνεια (GLA). Το εμπορικό κέντρο παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό πληρότητας, της τάξεως του 98%, και φιλοξενεί πάνω από 180 μισθωτές, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων διεθνών και εγχώριων εμπορικών σημάτων και ομίλων λιανικής, γεγονός που το κατατάσσει στους σημαντικότερους εμπορικούς προορισμούς της χώρας.

Η εξαγορά εντάσσεται στην επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας για την ανάπτυξη και περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της μέσω επιλεκτικών τοποθετήσεων σε εμπορικά ακίνητα υψηλής ποιότητας και ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων. Μέσω της συναλλαγής, η Εταιρεία επεκτείνει την υφιστάμενη παρουσία της στη Βουλγαρία, ενισχύοντας τη γεωγραφική διασπορά, τη συμπληρωματικότητα και την ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου της. Η επένδυση συμβάλει θετικά στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας, ενισχύοντας τις ταμειακές ροές της, παράλληλα με την εντατική υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμματος.