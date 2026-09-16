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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Ιουλίου 2026.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2026 ανήλθε σε 42.471.036 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με τον Ιούλιο 2025, που είχε ανέλθει σε 40.578.110 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία, κατά 22,3%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 8,1%.

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