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Η ανακοίνωση για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028 προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας, καθώς μέχρι σήμερα οι αυξήσεις εφαρμόζονταν συνήθως από τον Απρίλιο. Η χρονική μετατόπιση, ωστόσο, δεν συνδέεται μόνο με πολιτικούς υπολογισμούς ή με τη δημιουργία προσδοκιών, αλλά με τον νέο τρόπο υπολογισμού που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2028 αποτελεί μέρος του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει ο νόμος 5163/2024, ο οποίος ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς. Με βάση το νέο μοντέλο, ο καθορισμός του κατώτατου μισθού θα στηρίζεται σε συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες και όχι αποκλειστικά σε κυβερνητική απόφαση μετά από διαβούλευση.

Η διαδικασία προετοιμασίας αναμένεται να ξεκινήσει από τα μέσα του 2027, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που θα τροφοδοτήσουν τον νέο μαθηματικό τύπο.

Οι δύο νέοι δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ

Κεντρικό στοιχείο του νέου μηχανισμού αποτελούν δύο δείκτες που θα δημιουργήσει η ΕΛΣΤΑΤ και θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τα ήδη γνωστά μεγέθη του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας.

Ο πρώτος αφορά τον δείκτη μεταβολής των μισθών, ο οποίος δεν θα χρησιμοποιείται μόνο για τον υπολογισμό του κατώτατου μισθού, αλλά και για τον μελλοντικό προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών.

Ο δεύτερος αφορά τον δείκτη τιμών καταναλωτή για το χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής των νοικοκυριών, με στόχο να αποτυπώνει καλύτερα την πραγματική πίεση που δέχονται τα πιο ευάλωτα εισοδηματικά στρώματα.

Η επιλογή αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα επηρεάζονται διαφορετικά από τις ανατιμήσεις. Μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους κατευθύνεται σε βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα, στέγαση και ενέργεια, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις των τιμών σε αυτές τις κατηγορίες να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Πληθωρισμός και παραγωγικότητα στον νέο υπολογισμό

Ο νέος τρόπος αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού θα λαμβάνει υπόψη δύο βασικούς παράγοντες: την εξέλιξη του κόστους ζωής και την πορεία της αγοραστικής δύναμης των μισθών.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο, η ετήσια μεταβολή του κατώτατου μισθού θα προκύπτει από το άθροισμα του ποσοστού μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή για το χαμηλότερο 20% των νοικοκυριών και του μισού της μεταβολής του γενικού δείκτη μισθών.

Με αυτόν τον τρόπο, ο μηχανισμός επιχειρεί να συνδέσει τις αυξήσεις με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, ώστε ο κατώτατος μισθός να ακολουθεί τόσο τις πιέσεις από τις τιμές όσο και την εξέλιξη της παραγωγικότητας.

Ο νέος δείκτης πληθωρισμού ανά εισοδηματική ομάδα χρησιμοποιείται ήδη σε ορισμένες χώρες, καθώς θεωρείται ότι αποτυπώνει καλύτερα τις διαφορετικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά ανάλογα με το εισόδημά τους.

Η αύξηση του 2027 και η πορεία προς τα 1.000 ευρώ

Πριν από την εφαρμογή του νέου συστήματος το 2028, προηγείται η προγραμματισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2027.

Η κυβερνητική κατεύθυνση προβλέπει αύξηση περίπου 40 ευρώ, ώστε ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί από τα 920 ευρώ σήμερα στα 960 ευρώ. Ωστόσο, το τελικό ύψος της αύξησης θα εξαρτηθεί από τα οικονομικά δεδομένα της περιόδου και τη διαδικασία διαβούλευσης με τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

Αυτό σημαίνει ότι το τελικό «μείγμα» των αυξήσεων έως το 2028 μπορεί να διαφοροποιηθεί. Για παράδειγμα, εάν τα οικονομικά μεγέθη μεταβληθούν, η αύξηση του 2027 θα μπορούσε να είναι υψηλότερη και η επόμενη αναπροσαρμογή να προσαρμοστεί ανάλογα.

Μικρές αποκλίσεις από τον σημερινό υπολογισμό

Οι εκτιμήσεις οικονομολόγων αναφέρουν ότι, με τα σημερινά δεδομένα, η εφαρμογή του νέου αλγοριθμικού συστήματος δεν θα οδηγούσε σε μεγάλη διαφοροποίηση του ύψους του κατώτατου μισθού.

Οι αποκλίσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν υπολογίζονται σε περιορισμένα επίπεδα, περίπου 10 έως 15 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η βασική αλλαγή αφορά περισσότερο τον τρόπο υπολογισμού και τη θεσμική κατοχύρωση της διαδικασίας.

Ο στόχος του νέου μοντέλου είναι να δημιουργηθεί ένας πιο σταθερός μηχανισμός, ο οποίος θα προσαρμόζει τον κατώτατο μισθό στις οικονομικές συνθήκες χωρίς να απαιτείται κάθε φορά νέα πολιτική απόφαση.

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