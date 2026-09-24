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Σε συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής της ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Βιομηχανία Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Μετάλλων Μονοπρόσωπη Α.Ε. προχωρά η ElvalHalcor, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης δευτερογενούς αλουμινίου.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών αποφάσισαν στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 την έναρξη των προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το σχέδιο συγχώνευσης καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Η ΑΝΟΞΑΛ, που ιδρύθηκε το 1971, δραστηριοποιείται στην κατεργασία και ανακύκλωση σκραπ αλουμινίου, παράγοντας πλάκες αλουμινίου για έλαση και μπιγιέτες αλουμινίου για εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών, μεταξύ άλλων στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Το βιομηχανικό συγκρότημα της εταιρείας περιλαμβάνει μονάδα διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης σκραπ, μονάδα χύτευσης, φούρνο απολακοποίησης (green melter), καθώς και φούρνους τήξης, αναμονής και ομογενοποίησης.

Παράλληλα, η ΑΝΟΞΑΛ διαθέτει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και αδειοδοτήσεις, καθώς και επαρκείς εκτάσεις για την εγκατάσταση πρόσθετης μονάδας ανακύκλωσης αλουμινίου, δυνατότητα που μπορεί να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου ElvalHalcor στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της αξιοποίησης δευτερογενούς αλουμινίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και της κατά 100% θυγατρικής αυτής, μη εισηγμένης εταιρείας «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΑΝΟΞΑΛ»), κατά τις συνεδριάσεις τους, την 21.09.2026, αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΑΝΟΞΑΛ» από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ», σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4601/2019, Ν.4548/2018 και Ν.5162/2024, όπως ισχύουν.

Προς υλοποίηση της ανωτέρω συγχώνευσης με απορρόφηση, προέβησαν στη σύνταξη σχεδίου συγχώνευσης με ημερομηνία 24.09.2026, το οποίο καταχώρισαν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στις 24.09.2026. Ο εταιρικός μετασχηματισμός εκτιμάται ότι θα

ολοκληρωθεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη.

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