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Η Emirates ολοκλήρωσε τη θερινή περίοδο ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες και εισέρχεται στη χειμερινή περίοδο με ισχυρή δυναμική στις κρατήσεις σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα αγορών. Η αεροπορική εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στον στόλο και τα προϊόντα της, στο παγκόσμιο δίκτυό της, καθώς και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις κρατήσεις και ολοκληρωμένης ταξιδιωτικής κάλυψης στους επιβάτες της.

Συγκεκριμένα, το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου, η Emirates μετέφερε περισσότερους από 8,6 εκατομμύρια επιβάτες, διατηρώντας υψηλές πληρότητες θέσεων στο δίκτυό της. Αυτή τη στιγμή, η αεροπορική εταιρεία έχει επαναφέρει περίπου το 93% της χωρητικότητάς της σε σχέση με τα επίπεδα πριν τις γεωπολιτικές διαταραχές, ενώ η ζήτηση συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της χειμερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Οι κρατήσεις για τη χειμερινή περίοδο, η οποία ξεκινά στα τέλη Οκτωβρίου, καταγράφουν θετική πορεία, παρά την ευρύτερη τάση οι ταξιδιώτες να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης. Η Νότια Αφρική, η Βραζιλία, η Ινδία, η Πορτογαλία, η Αίγυπτος, η Γκάνα, η Κολομβία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν συγκαταλέγονται στις αγορές όπου η ζήτηση κινείται αυτή τη στιγμή υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ αντίστοιχη τάση καταγράφεται και στο Νεπάλ, μέσω της συνεργασίας της Emirates με τη flydubai.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραμένουν επίσης μια ισχυρή αγορά εξερχόμενου τουρισμού, ενώ αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για premium ταξιδιωτικές εμπειρίες με την Emirates.

Ισχυρή ζήτηση κατά τη θερινή περίοδο

Τα δρομολόγια της Emirates από και προς τη Νότια Ασία, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αμερική και την Αφρική κατέγραψαν πληρότητες θέσεων άνω του 75% κατά τη θερινή περίοδο, με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στα δρομολόγια από και προς την Ινδονησία, την Ακτή Ελεφαντοστού και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ζήτηση για την Premium Οικονομική Θέση αυξήθηκε σε ολόκληρο το δίκτυο, με την Αμερική να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο στη ζήτηση για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Το Ντουμπάι συνέχισε επίσης να προσελκύει ισχυρή εισερχόμενη επιβατική κίνηση. Μόνο στα τέλη Αυγούστου, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο επιβάτες έφτασαν στο Ντουμπάι με πτήσεις της Emirates, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Μεταξύ των ταξιδιωτών ήταν κάτοικοι που επέστρεφαν ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, άτομα που μετακόμιζαν στο Ντουμπάι για να ζήσουν και να εργαστούν, καθώς και επισκέπτες που επέλεξαν την πόλη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι επιβάτες της Emirates είχαν περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία. Η αεροπορική εταιρεία ενίσχυσε την πολιτική ευελιξίας των κρατήσεων, προσφέροντας μία δωρεάν αλλαγή ημερομηνίας σε όλο το δίκτυό της, καθώς και απεριόριστες δωρεάν αλλαγές ημερομηνίας για ταξίδια προς το Ντουμπάι. Παράλληλα, μείωσε τα τέλη επιστροφής χρημάτων για ταξίδια προς το Ντουμπάι και παρουσίασε το ασφαλιστικό πρόγραμμα Comprehensive Travel Cover, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία στον κλάδο και περιλαμβάνει ιατρική κάλυψη σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης και διαταραχών στον εναέριο χώρο, καθώς και παροχή καταλύματος, επίγειας υποστήριξης και εξασφάλιση νέας κράτησης, όπου απαιτείται, με τη διαχείριση των υπηρεσιών από την ίδια την αεροπορική εταιρεία.

Επιταχύνονται οι αναβαθμίσεις του στόλου και οι επενδύσεις στα προϊόντα

Από τον Ιανουάριο του 2026, η Emirates έχει εντάξει στον στόλο της 18 νέα αεροσκάφη – 11 νέα A350 και επτά Boeing 777 freighters – ενώ ακόμη έξι A350 αναμένεται να παραδοθούν έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026.

Μέχρι σήμερα, 104 αεροσκάφη έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα αναβάθμισης του εσωτερικού της Emirates, εκ των οποίων 53 Boeing 777 και 51 A380. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των αεροσκαφών που προσφέρουν την Premium Οικονομική Θέση και τα πιο πρόσφατα προϊόντα καμπίνας της Emirates ανέρχεται πλέον σε 137. Έως το τέλος Δεκεμβρίου, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στα 155 αεροσκάφη.

Η διευρυνόμενη παρουσία των νέων προϊόντων προσφέρει στους επιβάτες περισσότερες ευκαιρίες να γνωρίσουν τις αναβαθμισμένες καμπίνες της Emirates. Η Premium Οικονομική Θέση είναι πλέον διαθέσιμη σε πτήσεις προς 90 προορισμούς, ενώ ακόμη έξι προορισμοί αναμένεται να προστεθούν έως το τέλος του έτους, μεταξύ των οποίων το Παρίσι, το Δελχί και η Στοκχόλμη.

Αναβαθμίζεται παράλληλα και η συνδεσιμότητα. Σχεδόν 50 αεροσκάφη της Emirates διαθέτουν πλέον Starlink, ενώ οι εγκαταστάσεις συνεχίζονται παράλληλα με το πρόγραμμα αναβάθμισης του στόλου, με στόχο την παροχή υψηλών ταχυτήτων σύνδεσης στο διαδίκτυο εν πτήσει σε ακόμη περισσότερους επιβάτες.

Μέσα στη χρονιά, η Emirates παρουσίασε επίσης τα νέα προσκέφαλα U-dream που τοποθετήθηκαν στην Οικονομική Θέση των A350, τα πρώτα καθίσματα Premium Οικονομικής Θέσης με διαχωριστικά για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, καθώς και τη νέα γενιά των signature lounges της. Οι νέοι χώροι έχουν ήδη υποδεχθεί επιβάτες στο Μόναχο, τη Φρανκφούρτη και το Μάντσεστερ.

Περισσότεροι προορισμοί, συχνότητες και συνδεσιμότητα

Το δίκτυο της Emirates θα συνεχίσει να διευρύνεται ενόψει της χειμερινής περιόδου, με νέους προορισμούς, πρόσθετες συχνότητες και περισσότερα αεροσκάφη νέας γενιάς να εντάσσονται σε βασικές αγορές.

Το Ελσίνκι εντάσσεται στο δίκτυο της Emirates την 1η Οκτωβρίου, με το δρομολόγιο να εξυπηρετείται από A350. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος εξυπηρετεί σήμερα 30 προορισμούς από το Ντουμπάι, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί στους 36 έως το τέλος του έτους.

Η Emirates αυξάνει επίσης τη χωρητικότητα σε αρκετά δρομολόγια, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση. Η Άκρα, το Τόκιο Ναρίτα, η Χο Τσι Μινχ και το Ανόι θα εξυπηρετούνται με δεύτερη καθημερινή πτήση, ενώ μία από τις καθημερινές πτήσεις προς Δελχί θα αναβαθμιστεί με αεροσκάφος A380.

Το A350 της Emirates θα ξεκινήσει να εξυπηρετεί τη Λάρνακα, τη Μάλτα, το Ναϊρόμπι και το Αμβούργο από τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ τον Νοέμβριο θα ακολουθήσει ο Μαυρίκιος. Τα αναβαθμισμένα Boeing 777 θα ενταχθούν στα δρομολόγια προς Στοκχόλμη τον Οκτώβριο και Φρανκφούρτη τον Νοέμβριο, προσφέροντας τα νεότερα προϊόντα εν πτήσει της Emirates σε ακόμη περισσότερες αγορές.

Πέρα από το δικό της δίκτυο, οι 168 συνεργασίες της Emirates σε επίπεδο codeshare, interline και intermodal προσφέρουν στους επιβάτες πρόσβαση σε επιπλέον 1.750 πόλεις. Σε μια μέση ημέρα, περισσότεροι από 13.000 επιβάτες της Emirates συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό τους με πτήσεις συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών.

Η συνεργασία Emirates και flydubai αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ταξιδιωτικής εμπειρίας μέσω του κόμβου του Ντουμπάι. Σήμερα, οι δύο αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν από κοινού πρόσβαση σε περισσότερους από 214 μοναδικούς προορισμούς σε περισσότερες από 100 χώρες, δημιουργώντας πάνω από 4.600 δυνατότητες σύνδεσης μέσω Ντουμπάι.

Οι επιβάτες της Emirates μπορούν να ταξιδέψουν σε περισσότερους από 100 προορισμούς της flydubai, ενώ οι επιβάτες της flydubai έχουν πρόσβαση σε περισσότερους από 140 προορισμούς της Emirates. Το Κατμαντού, η Ζανζιβάρη, το Κράμπι και το Βελιγράδι συγκαταλέγονται στους δημοφιλέστερους προορισμούς της flydubai για τους επιβάτες της Emirates.

Από την έναρξη της συνεργασίας τους το 2017, οι δύο αεροπορικές εταιρείες έχουν μεταφέρει περισσότερους από 28 εκατομμύρια επιβάτες μέσω του ενοποιημένου δικτύου τους.

Παράλληλα, με την έναρξη των πτήσεων της Emirates προς το Ελσίνκι σε λίγες εβδομάδες, η flydubai πρόσθεσε το Τσιταγκόνγκ στο Μπανγκλαντές τον Απρίλιο του 2026, τη Βεγγάζη στη Λιβύη τον Ιούνιο και ακολούθως το Χαλέπι στη Συρία και την Μπανγκόκ (αεροδρόμιο Don Mueang) τον Ιούλιο. Η περαιτέρω επέκταση του δικτύου τον Σεπτέμβριο περιλαμβάνει και την Ποκάρα στο Νεπάλ.

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