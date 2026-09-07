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Η Emirates αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο την εμπειρία στην Premium Οικονομική Θέση, παρουσιάζοντας το πρώτο ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα Premium Οικονομικής Θέσης στον κόσμο, με πλήρους ύψους ρυθμιζόμενο διαχωριστικό μεταξύ κάθε καθίσματος για ιδιωτικότητα. Το νέο κάθισμα κάνει την εμφάνισή του στα νέα αεροσκάφη Airbus A350 και συνδυάζει πρωτοποριακή τεχνολογία με υψηλά επίπεδα άνεσης, προσφέροντας στους επιβάτες μεγαλύτερο έλεγχο του προσωπικού τους χώρου.

Το νέο κάθισμα εγκαθίσταται στην καμπίνα της Premium Οικονομικής Θέσης στα A350, σε ευρύχωρη διάταξη 2-3-2, με 28 καθίσματα. Αποτελεί την πιο πρόσφατη επένδυση της αεροπορικής εταιρείας στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών. Το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο διαχωριστικό εκτείνεται σε ολόκληρο το ύψος του καθίσματος, μια καινοτομία που παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε καμπίνα Premium Οικονομικής Θέσης παγκοσμίως.

Τα καθίσματα της Premium Οικονομικής Θέσης της Emirates έχουν πλάτος 20 ιντσών, ενώ στα A350 η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων φτάνει έως και τις 39 ίντσες. Παράλληλα, μετακινούνται σε θέση ανάκλησης τύπου cradle, χωρίς να περιορίζουν τον χώρο της πίσω σειράς, επιτρέποντας στους επιβάτες να κοιμηθούν και να χαλαρώσουν με άνεση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Πώς λειτουργεί

Οι επιβάτες μπορούν εύκολα να ανεβάζουν ή να κατεβάζουν το διαχωριστικό μέσω των χειριστηρίων του καθίσματος και να το ασφαλίζουν στη θέση που επιθυμούν, δημιουργώντας ένα πιο ιδιωτικό και προσωπικό περιβάλλον για χαλάρωση, γεύμα ή εργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Το νέο κάθισμα αποτελεί το πρώτο πλήρως ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα στην Premium Οικονομική Θέση της Emirates. Επίσης, οι επιβάτες μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού, να προσαρμόζουν τη θέση του καθίσματος στις προτιμήσεις τους μέσω της ενσωματωμένης μονάδας ελέγχου επιβάτη, με ειδικές ρυθμίσεις όπως το lounge mode και το meal mode.

Εργονομική άνεση στην Premium Οικονομική Θέση

Οι επιβάτες της Premium Οικονομικής Θέσης απολαμβάνουν ακόμη περισσότερη άνεση με το εργονομικό προσκέφαλο U-Dream της Safran Seats. Κατασκευασμένο από δέρμα, το επανασχεδιασμένο προσκέφαλο προσφέρει εξαιρετική στήριξη στον αυχένα και το κεφάλι, ενώ τα πλαϊνά του μπορούν να προσαρμοστούν σε πολλαπλές θέσεις, για εξατομικευμένη άνεση.

Παράλληλα, ένα χειροκίνητα αναδιπλούμενο δερμάτινο υποπόδιο προσφέρει επιπλέον χαλάρωση και ξεκούραση.

Συνεχής φόρτιση για τις συσκευές των επιβατών

Για πρώτη φορά στην Premium Οικονομική Θέση, η Emirates εισάγει και ασύρματη φόρτιση, επιτρέποντας στους επιβάτες να φορτίζουν εύκολα τις συσκευές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Κάθε κάθισμα διαθέτει επίσης θύρα φόρτισης USB-C και ένα πρακτικό τραπεζάκι με ενσωματωμένη βάση για κινητό τηλέφωνο, μετατρέποντάς το σε μια εύχρηστη δεύτερη οθόνη κατά τη διάρκεια του γεύματος ή της ψυχαγωγίας.

Ψυχαγωγία υψηλής ευκρίνειας εν πτήσει και νέες κάμερες αεροσκάφους

Οι επιβάτες μπορούν επίσης να απολαμβάνουν εν πτήσει το βραβευμένο σύστημα ψυχαγωγίας Ice της Emirates, μέσω οθόνης αφής 13,3 ιντσών, 4K HDR, που προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας και άμεση, εύχρηστη πλοήγηση.

Στα νέα Airbus A350, οι επιβάτες θα έχουν πρόσβαση σε αναβαθμισμένες εικόνες από τις κάμερες του αεροσκάφους, καθώς προστίθενται νέες εξωτερικές κάμερες με θέα προς τα αριστερά και τα δεξιά, προσφέροντας μια ακόμη πιο καθηλωτική εμπειρία κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Πλούσιο μενού στην Premium Οικονομική Θέση

Αντλώντας έμπνευση από την εμπειρία της Διακεκριμένης Θέσης, οι επιβάτες της Premium Οικονομικής Θέσης απολαμβάνουν γκουρμέ μενού με γεύσεις εμπνευσμένες από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, τα οποία παρασκευάζονται από τους σεφ της Emirates και σερβίρονται σε εκλεκτά σερβίτσια Royal Doulton, με λινές πετσέτες και ανοξείδωτα μαχαιροπίρουνα Robert Welch.

Τα γεύματα συνοδεύονται από επιλεγμένη ποικιλία premium ποτών, συμπεριλαμβανομένου του Chandon Vintage Brut 2021, ενός εξαιρετικού αυστραλιανού αφρώδους οίνου που διατίθεται αποκλειστικά στους επιβάτες της Premium Οικονομικής Θέσης της Emirates παγκοσμίως.

Στην Premium Οικονομική Θέση, οι επιβάτες απολαμβάνουν επίσης μια επιλογή εκλεκτών κρασιών. Από τον Σεπτέμβριο, οι επιβάτες που ταξιδεύουν σε επιλεγμένα δρομολόγια θα μπορούν να απολαύσουν το Chablis Premier Cru Jean-Marc Brocard 2024, που αναδεικνύει την καθαρότητα και τη μεταλλικότητα ενός από τους πιο γνωστούς παραγωγούς Chardonnay της Βουργουνδίας, ή το La Parde de Haut-Bailly 2014, που χαρακτηρίζεται από την εκλεπτυσμένη κομψότητα ενός από τα πλέον αναγνωρισμένα οινοποιεία της περιοχής Pessac-Léognan του Bordeaux.

Ο Οκτώβριος θα σηματοδοτήσει επίσης μια πρωτιά για την Emirates, καθώς το Wiston Estate Brut NV θα γίνει ο πρώτος αγγλικός αφρώδης οίνος που εντάσσεται στο μενού της αεροπορικής εταιρείας και θα σερβίρεται αποκλειστικά στην Premium Οικονομική Θέση στα δρομολόγια προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ειδικά σχεδιασμένα σετ προσωπικής φροντίδας με δωρεάν προϊόντα περιποίησης

Στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, οι επιβάτες της Premium Οικονομικής Θέσης λαμβάνουν σετ προσωπικής φροντίδας, τα οποία σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με το United for Wildlife.

Οι συλλεκτικές τσάντες, κατασκευασμένες από υλικά βιολογικής βάσης, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών υλικών δέρματος από κάκτο, είναι αφιερωμένες σε απειλούμενα είδη άγριας ζωής που απαντώνται σε τέσσερις διαφορετικούς φυσικούς βιότοπους. Παράλληλα, για πρώτη φορά στην Premium Οικονομική Θέση, περιλαμβάνουν premium προϊόντα περιποίησης της Aveda, με συστατικά φυτικής προέλευσης.

Κάθε σετ περιλαμβάνει επίσης βασικά είδη για το ταξίδι, όπως κάλτσες, μάσκα ύπνου, ωτοασπίδες και οδοντιατρικό σετ, ενώ σε ολόκληρη τη συλλογή έχουν χρησιμοποιηθεί βιώσιμα υλικά.

Συνεχής αναβάθμιση της Premium Οικονομικής Θέσης

Από την εισαγωγή της Premium Οικονομικής Θέσης το 2022, η Emirates συνεχίζει να επεκτείνει την καμπίνα στον διαρκώς αναπτυσσόμενο στόλο της, με το προϊόν να είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις αγορές που εξυπηρετούνται σήμερα με αεροσκάφη A350.

Εμπνευσμένη από την εμπειρία της Διακεκριμένης Θέσης της αεροπορικής εταιρείας, η Premium Οικονομική Θέση της Emirates έχει θέσει ένα νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία, προσφέροντας υψηλό επίπεδο άνεσης, ιδιωτικότητας και ποιότητας που ανταγωνίζεται τις καμπίνες Διακεκριμένης Θέσης πολλών αεροπορικών εταιρειών.

Η καμπίνα συνδυάζει ευρύχωρα καθίσματα, μεγάλο χώρο για τα πόδια, αναβαθμισμένη γαστρονομική εμπειρία και ψυχαγωγία παγκόσμιου επιπέδου, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία, η οποία έχει αποσπάσει πολλές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ άλλων το βραβείο «Best Premium Economy Class» στα Business Traveller Middle East Awards το 2024 και το 2025, καθώς και το βραβείο «Airline with the Best Premium Economy Class» στα ULTRAs Awards 2025.

Η παρουσίαση του πρώτου ηλεκτρικά ρυθμιζόμενου καθίσματος Premium Οικονομικής Θέσης στον κόσμο με διαχωριστικό πλήρους ύψους αποτελεί το πιο πρόσφατο κεφάλαιο στη μακρά ιστορία καινοτομίας της Emirates στον χώρο των αερομεταφορών.

Από την πρωτοποριακή συνδεσιμότητα εν πτήσει και το Wi-Fi έως την εισαγωγή συστημάτων ψυχαγωγίας νέας γενιάς και τη συνεχή επένδυση στην άνεση, η Emirates παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη προϊόντων που αναβαθμίζουν την ταξιδιωτική εμπειρία των επιβατών.