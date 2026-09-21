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Προσλήψεις πιλότων στην Αθήνα ξεκινάει η Emirates προκειμένου να ανταποκριθεί στη σημαντική αύξηση της ταξιδιωτικής ζήτησης. Η αεροπορική εταιρεία θα διοργανώσει ένα roadshow στην ελληνική πρωτεύουσα, από 15 έως 16 Οκτωβρίου 2026, με στόχο την πρόσληψη έμπειρων πιλότων.

Το roadshow θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο InterContinental Athenaeum την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 10:00 και στις 13:00, καθώς και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10:00. Έμπειροι πιλότοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Emirates ως First Officers, Direct Entry Captains ή μέσω του Accelerated Command Programme είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν.

Δεν απαιτείται προηγούμενη εγγραφή και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα χρειαστεί να παρακολουθήσουν μόνο μία από τις διαθέσιμες συνεδρίες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι υποψήφιοι πιλότοι της Emirates θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τη διαδικασία προσλήψεων της αεροπορικής εταιρείας, τις διαθέσιμες ευκαιρίες, τα προγράμματα εκπαίδευσης, την αναμενόμενη επαγγελματική εξέλιξη και τις παροχές, καθώς και να συνομιλήσουν με πιλότους που ήδη πετούν με την Emirates.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/

Ο Ahmad Tamim, Country Manager της Emirates στην Ελλάδα, δήλωσε: «Οι πιλότοι της Emirates έχουν την ευκαιρία να πετούν με έναν από τους νεότερους και πιο σύγχρονους στόλους παγκοσμίως, ο οποίος αποτελείται αποκλειστικά από αεροσκάφη ευρείας ατράκτου, σε προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση εντός της εταιρείας, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης της Emirates, ενώ θα έχουν ως βάση τους το Ντουμπάι. Προσβλέπουμε στην ένταξη περισσότερων πιλότων στο δυναμικό της εταιρείας, καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη δραστηριότητά μας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Πετώντας με την Emirates

Με ένα δίκτυο που εκτείνεται σε έξι ηπείρους, οι πιλότοι της Emirates έχουν την ευκαιρία να πετούν σε ένα ευρύ φάσμα προορισμών σε όλο τον κόσμο. Η αεροπορική εταιρεία έχει ήδη στην κατοχή της 27 αεροσκάφη A350, ενώ έχει παραγγείλει ακόμη 47. Παράλληλα, η Emirates αναμένει την παραλαβή των Boeing 777X, έχοντας παραγγείλει συνολικά 270 αεροσκάφη του συγκεκριμένου τύπου.

Η Emirates προσφέρει ένα ευρύ φάσμα παροχών για τους πιλότους και τις οικογένειές τους, μεταξύ άλλων ανταγωνιστικό αφορολόγητο μισθό, 42 ημέρες ετήσιας άδειας με εισιτήρια για τον ίδιο τον εργαζόμενο και τα άμεσα μέλη της οικογένειάς του, εταιρική κατοικία, επίδομα εκπαίδευσης παιδιών, ασφάλιση ζωής, ιατροφαρμακευτική και οδοντιατρική κάλυψη, καθώς και σημαντικές εκπτώσεις σε ταξίδια για την ευρύτερη οικογένεια και φίλους, μεταξύ άλλων.

Εκπαίδευση αιχμής

Η Emirates προσφέρει στους νέους εργαζομένους ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, βασισμένο σε τεκμηριωμένες μεθόδους και στην αξιολόγηση δεξιοτήτων, προκειμένου να διευκολύνει την ομαλή ένταξή τους στους νέους ρόλους τους. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ολοκληρώσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα στις προηγμένες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης πιλότων της Emirates στο Ντουμπάι, οι οποίες διαθέτουν σήμερα δέκα προσομοιωτές πτήσης.

Η νέα, υπερσύγχρονη εγκατάσταση εκπαίδευσης πιλότων της Emirates έχει έκταση 63.318 τετραγωνικά πόδια και αποτελεί επένδυση ύψους 135 εκατ. δολαρίων. Η εγκατάσταση διαθέτει έξι θέσεις για Full Flight Simulators για τα αεροσκάφη A350 και 777X και πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία πολύ σύντομα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις παροχές για κάθε διαθέσιμο ρόλο είναι διαθέσιμες εδώ: https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/

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