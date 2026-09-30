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Το «πράσινο φως» για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Venilia Investments S.à.r.l. από την InfraVia VI Invest S.à.r.l. έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κρίνοντας ότι η συναλλαγή δεν δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού στην αγορά των τουριστικών λιμένων και μαρινών.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 919/2026 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την υπ’ αριθ. πρωτ. 4777/20.7.2026 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία «Venilia Investments S.à.r.l.» από την εταιρεία «InfraVia VI Invest S.à.r.l.».

Η συγκέντρωση αφορά την αγορά παροχής λιμενικών υπηρεσιών από τους τουριστικούς λιμένες – μαρίνες στα σκάφη αναψυχής και τους χρήστες τους σε επί μέρους ζώνες του θαλάσσιου Ελλαδικού χώρου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η συγκέντρωση δεν προκαλεί οριζόντιες, κάθετες ή διαγώνιες επιπτώσεις στην αγορά παροχής λιμενικών υπηρεσιών από τους τουριστικούς λιμένες – μαρίνες στα σκάφη αναψυχής και τους χρήστες τους και παρέλκει οποιαδήποτε περαιτέρω ουσιαστική αξιολόγηση της. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση δεν προκαλεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους ζώνες του θαλάσσιου Ελλαδικού χώρου στις οποίες αφορά.

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