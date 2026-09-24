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Σε νέα εποχή περνά η Κορρές, καθώς ο ιδρυτής της, Γιώργος Κορρές, προχωρά σε management buyout με τη στήριξη της Halcyon Equity Partners, σε μια συμφωνία που αλλάζει εκ νέου τις μετοχικές ισορροπίες στην ελληνική εταιρεία φυσικών καλλυντικών και σηματοδοτεί το τέλος ενός επενδυτικού κύκλου που ξεκίνησε πριν από σχεδόν εννέα χρόνια με την είσοδο της Morgan Stanley.

Η συναλλαγή έχει ήδη πάρει τον δρόμο των αρμόδιων Αρχών. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού υποβλήθηκε προς έγκριση συγκέντρωση με την οποία οι «Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR» και «Herbarium Holding Limited» αποκτούν κοινό έλεγχο επί της «Κορρές Ανώνυμη Εταιρεία – Φυσικά Προϊόντα».

Η Herbarium Holding είναι η εταιρεία συμμετοχών μέσω της οποίας συμμετέχει η πλευρά Κορρέ στη συναλλαγή, ενώ στο νέο σχήμα εισέρχεται η Halcyon Equity Partners, το ελληνικό επενδυτικό κεφάλαιο υπό την Ελένη Μπαθιανάκη, μαζί με τους Λυκούργο Γαλανόπουλο και Ιωάννη Μπαθιανάκη.

Η ακριβής μετοχική σύνθεση που θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως και το τίμημα, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Η γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι, ωστόσο, σαφής ως προς το ουσιαστικό στοιχείο της συμφωνίας: Halcyon και Herbarium θα ασκούν από κοινού τον έλεγχο της Κορρές.

Μένει επίσης να αποσαφηνιστεί η ακριβής κατανομή των συμμετοχών μεταξύ των δύο πλευρών στο νέο σχήμα, καθώς και η τύχη της συμμετοχής της κινεζικής Profex, η οποία είχε εισέλθει στην Κορρές μαζί με τη Morgan Stanley στο προηγούμενο μεγάλο μετοχικό deal.

Ο κύκλος της Morgan Stanley

Η νέα συμφωνία έρχεται σχεδόν εννέα χρόνια μετά τη μεγάλη αλλαγή μετοχικών ισορροπιών στην Κορρές. Στα τέλη του 2017 συμφωνήθηκε η είσοδος της North Haven Private Equity Asia IV, επενδυτικού κεφαλαίου που διαχειριζόταν η Morgan Stanley, καθώς και της κινεζικής Profex.

Τότε δημιουργήθηκε η Nissos Holdings, στην οποία η Morgan Stanley απέκτησε το 56%, η Profex το 14% και η πλευρά Κορρέ διατήρησε το 30%. Η συμφωνία είχε σχεδιαστεί ώστε να δώσει στην ελληνική εταιρεία τα κεφάλαια και τις διεθνείς συνεργασίες που απαιτούνταν για την περαιτέρω ανάπτυξή της, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασιατική αγορά.

Ακολούθησε η απόκτηση πρόσθετων μετοχών, η υποχρεωτική δημόσια πρόταση και τελικά η έξοδος της Κορρές από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο κ. Γιώργος Κορρές, ωστόσο, παρέμεινε όλα αυτά τα χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας που δημιούργησε.

Η αποεπένδυση της Morgan Stanley βρισκόταν εδώ και καιρό στο τραπέζι. Ήδη από πέρυσι είχε γίνει γνωστό ότι εξετάζονταν επιλογές για την πώληση της συμμετοχής της, ενώ στη διαδικασία είχαν εμφανιστεί και ξένοι επενδυτές.

Η λύση που τελικά προκρίθηκε φέρνει ξανά στο επίκεντρο τον ίδιο τον ιδρυτή της εταιρείας, αυτή τη φορά με νέο χρηματοοικονομικό εταίρο, τη Halcyon.

Η Halcyon

Η Halcyon Equity Partners επενδύει σε ώριμες, μη εισηγμένες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και επέκτασης, καθώς και σε μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Έχει συγκεντρώσει κεφάλαια άνω των 200 εκατ. ευρώ και έχει ήδη δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο ελληνικών εταιρειών με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Μεταξύ των επενδύσεών της περιλαμβάνονται η Zeus+Δione, η Ergon, η Evoiki Zimi, η Wheelsys και η Alfaomega.

Για την Κορρές, η είσοδος της Halcyon ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο. Η εταιρεία διαθέτει σημαντική διεθνή παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα, έχοντας αναπτύξει το σήμα της σε δεκάδες αγορές, την ώρα που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε προσπάθεια ενίσχυσης της λειτουργικής της κερδοφορίας.

Η Κορρές ιδρύθηκε το 1996 από τον φαρμακοποιό Γιώργο Κορρέ, με αφετηρία το ιστορικό ομοιοπαθητικό φαρμακείο Τζιβανίδη στην Αθήνα. Με βάση την αξιοποίηση της ελληνικής χλωρίδας και των φυσικών πρώτων υλών εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ελληνικά εμπορικά σήματα καλλυντικών με διεθνή παρουσία.

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά την είσοδο της Morgan Stanley, η νέα συμφωνία ανοίγει πλέον τον επόμενο κύκλο για την Κορρές, με τον ιδρυτή της να παραμένει στο τιμόνι και τη Halcyon Equity Partners να γίνεται ο νέος επενδυτικός του εταίρος.

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