Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το επόμενο μεγάλο «απαγορευμένο» αντικείμενο στο τραπέζι δεν είναι πλέον το τσιγάρο, αλλά το smartphone. Σε ολοένα περισσότερα εστιατόρια και μπαρ στις ΗΠΑ, οι ιδιοκτήτες επιχειρούν να περιορίσουν την παρουσία των κινητών, θεωρώντας ότι οι συνεχείς ειδοποιήσεις, τα μηνύματα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο έχουν αρχίσει να επηρεάζουν την ίδια την εμπειρία της εστίασης.

Η εικόνα είναι γνώριμη: κινητά ακουμπισμένα δίπλα στα ποτήρια, παρέες που διακόπτουν τη συζήτηση για να απαντήσουν σε ένα μήνυμα, πελάτες που φωτογραφίζουν κάθε πιάτο πριν δοκιμάσουν το φαγητό και άνθρωποι που πραγματοποιούν βιντεοκλήσεις μέσα στην αίθουσα. Για μια σειρά επιχειρηματιών του κλάδου, η συμπεριφορά αυτή δεν αποτελεί πλέον απλώς ζήτημα καλών τρόπων, αλλά πρόβλημα που επηρεάζει την ατμόσφαιρα και την κοινωνική εμπειρία ενός χώρου.

Έτσι, ορισμένα εστιατόρια και μπαρ δοκιμάζουν διαφορετικές μεθόδους για να δημιουργήσουν ξανά τραπέζια στα οποία οι πελάτες θα έχουν στραμμένη την προσοχή τους ο ένας στον άλλο.

Το κινητό κλειδώνει πριν αρχίσει η βραδιά

Στο Antagonist, ένα cocktail bar στη Charlotte της Βόρειας Καρολίνας, η επιλογή είναι από τις πιο αυστηρές. Με την είσοδό τους, οι πελάτες τοποθετούν τα smartphones τους σε ειδικές θήκες Yondr, οι οποίες κλειδώνουν και ανοίγουν μόνο από το προσωπικό.

Οι συγκεκριμένες θήκες χρησιμοποιούνται ήδη σε σχολεία, συναυλίες και άλλους χώρους όπου οι διοργανωτές θέλουν να περιορίσουν τη χρήση κινητών. Στο Antagonist, όμως, η ιδέα συνδέεται άμεσα με την ίδια τη φιλοσοφία του χώρου.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να μιλούν, να ακούν και να γνωρίζονται χωρίς τη διαρκή παρέμβαση μιας οθόνης. Η επιλογή δεν γίνεται αποδεκτή από όλους. Κάποιοι πελάτες αντιδρούν, ενώ άλλοι προτιμούν να αποχωρήσουν.

Η επιχείρηση θεωρεί, ωστόσο, ότι το κόστος αυτής της πολιτικής είναι μικρότερο από το όφελος μιας αίθουσας όπου οι παρέες συζητούν πραγματικά μεταξύ τους.

Χωρίς Wi-Fi και χωρίς οθόνες

Άλλες επιχειρήσεις επιλέγουν μια πιο ήπια προσέγγιση. Στο The Edge, στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, τα κινητά παραμένουν στα χέρια των πελατών, όμως υπάρχει ένας διαφορετικός περιορισμός: δεν παρέχεται Wi-Fi.

Η λογική είναι απλή. Αν δεν υπάρχει ασύρματο δίκτυο, μειώνεται και η ανάγκη να βρίσκεται κάποιος συνεχώς συνδεδεμένος. Το μήνυμα προς τους πελάτες είναι ουσιαστικά μια πρόσκληση να αφήσουν για λίγο τον ψηφιακό κόσμο και να ασχοληθούν με τους ανθρώπους που βρίσκονται απέναντί τους.

Ακόμη πιο αυστηρή είναι η πολιτική του The Saloon στην Ουάσιγκτον. Ο χώρος δεν διαθέτει τηλεοράσεις και η χρήση κινητών απαγορεύεται.

Η απουσία οθονών φαίνεται να αλλάζει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι θαμώνες. Η συζήτηση με έναν άγνωστο, μια συμπεριφορά που κάποτε ήταν απολύτως φυσιολογική σε ένα μπαρ, αποκτά ξανά χώρο.

Το κίνητρο αντί της απαγόρευσης

Δεν επιλέγουν όλοι την υποχρεωτική απομάκρυνση του smartphone. Ορισμένες επιχειρήσεις επιχειρούν να κάνουν την αποσύνδεση πιο ελκυστική, προσφέροντας ανταμοιβές σε όσους αφήνουν το κινητό στην άκρη.

Σε καταστήματα της αμερικανικής αλυσίδας Chick-fil-A έχουν χρησιμοποιηθεί τα λεγόμενα «cellphone coops», μικρά κουτιά όπου μια παρέα μπορεί να τοποθετήσει όλα τα τηλέφωνά της κατά τη διάρκεια του γεύματος.

Η συμφωνία είναι απλή: κανείς δεν αγγίζει το κινητό μέχρι να ολοκληρωθεί το φαγητό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το έπαθλο είναι ένα δωρεάν παγωτό.

Τα κουτιά περιλαμβάνουν ακόμη και προτάσεις για θέματα συζήτησης, ώστε η απουσία του κινητού να μη δημιουργεί αμηχανία. Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση επιχειρεί να μετατρέψει την αποχή από την οθόνη από υποχρέωση σε μικρή κοινωνική πρόκληση.

Στην Tribeca της Νέας Υόρκης, το Eulalie έχει κινηθεί σε διαφορετική αλλά εξίσου σαφή κατεύθυνση, απαγορεύοντας τη χρήση κινητών μέσα στο εστιατόριο. Η πολιτική γνωστοποιείται στους πελάτες ήδη από την είσοδο, αλλά και μέσα από τα χειρόγραφα μενού.

Οι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι αρκετοί πελάτες δεν βλέπουν απαραίτητα αρνητικά τον περιορισμό. Αντίθετα, μπορεί να αναζητούν έναν λόγο για να σταματήσουν προσωρινά να είναι διαθέσιμοι σε όλους.

Από την απαγόρευση του καπνίσματος στην απαγόρευση του smartphone

Η νέα τάση έχει ενδιαφέρον επειδή δεν αφορά μόνο την εστίαση. Αντανακλά μια ευρύτερη κόπωση απέναντι στη συνεχή ψηφιακή παρουσία.

Για χρόνια, οι χώροι εστίασης χρειάστηκε να προσαρμοστούν σε μια κοινωνία που σταδιακά απομακρύνθηκε από το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους. Τώρα ορισμένοι επιχειρηματίες επιχειρούν μια νέα αλλαγή συμπεριφοράς, αυτή τη φορά απέναντι στις οθόνες.

Το ζητούμενο δεν είναι απαραίτητα να εξαφανιστούν τα κινητά από την καθημερινότητα. Είναι να δημιουργηθούν χώροι όπου η συνεχής σύνδεση δεν θεωρείται αυτονόητη.

Οι ειδοποιήσεις, τα emails, τα μηνύματα, τα social media και η ανάγκη να καταγραφεί φωτογραφικά κάθε στιγμή έχουν μετατρέψει ακόμη και ένα απλό γεύμα σε δραστηριότητα που μπορεί να διακόπτεται συνεχώς.

Για αρκετούς πελάτες, επομένως, η απαγόρευση μπορεί να λειτουργήσει όχι ως περιορισμός αλλά ως αφορμή για να αποσυνδεθούν χωρίς ενοχές.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της νέας τάσης: τα εστιατόρια δεν επιχειρούν μόνο να επιβάλουν κανόνες συμπεριφοράς. Πουλούν ξανά την εμπειρία της παρουσίας, σε μια εποχή κατά την οποία η φυσική συνύπαρξη συχνά συνυπάρχει με μια δεύτερη, ψηφιακή ζωή.

Το τραπέζι χωρίς κινητό μπορεί, τελικά, να εξελιχθεί στο νέο ζητούμενο της εστίασης: ένα γεύμα όπου το σημαντικότερο πράγμα που βρίσκεται απέναντι από τον πελάτη δεν είναι η οθόνη, αλλά ο άνθρωπος.

Διαβάστε ακόμη

Ερχεται νέα καταιγίδα ακρίβειας – Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και ακριβότερο χρήμα

Bloomberg: Οι αγορές ομολόγων αναγκάζουν την Ευρώπη σε δημοσιονομική πειθαρχία – Οι πρώτες υποχωρήσεις των κυβερνήσεων

Καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου: Η δύσκολη έξοδος του πλοίου στο Αιγαίο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ