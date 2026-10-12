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Τιμή στόχο 61,7 ευρώ από 59,5 ευρώ προηγουμένως, δίνει για τη μετοχή της Coca Cola HBC, η Eurobank Equities, που διατηρεί και τη σύσταση «αγοράς». Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, το μοντέλο αποτίμησής της προσαρμόζεται, ενσωματώνοντας τις υψηλότερες προβλέψεις για τα οικονομικά μεγέθη, οι οποίες αντισταθμίζονται εν μέρει από την αύξηση του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC) στο 8,1%, αντανακλώντας το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων και τα αυξημένα ασφάλιστρα κινδύνου στις αγορές.

Η μετοχή της Coca Cola HBC περιλαμβάνεται επίσης στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της (Top Picks), ενόψει των αναμενόμενων ανοδικών αναθεωρήσεων των εκτιμήσεων της αγοράς, καθώς η συνεισφορά της CCBA θα ενσωματώνεται σταδιακά στις συγκλίνουσες προβλέψεις των αναλυτών.

Οι πρόσφατες ανησυχίες που συνδέονται με τη Ρωσία έχουν επαναφέρει ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στην αποτίμηση της μετοχής. Ωστόσο, H χρηματιστηριακή εκτιμάει ότι οι δραστηριότητες της Coca-Cola HBC εκτός Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της CCBA, αποτιμώνται σε περισσότερα από 52 ευρώ ανά μετοχή, ενώ για τη ρωσική δραστηριότητα έχουν ήδη υιοθετηθεί σημαντικά πιο συντηρητικές παραδοχές αποτίμησης.

Δεδομένου ότι σημαντικό μέρος της αξίας των ιδίων κεφαλαίων της ρωσικής δραστηριότητας αντανακλά την υψηλή καθαρή ταμειακή θέση που έχει συσσωρευθεί τοπικά, θεωρούμε ότι η τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής ενσωματώνει με το παραπάνω το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου.

Μετά τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2026 και την αναβάθμιση των προβλέψεων της διοίκησης για το σύνολο της χρήσης, η Eurobank Equities προχωρά σε ήπια ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τα βασικά μεγέθη της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Πλέον προβλέπει έσοδα 12,48 δισ. ευρώ για το 2026, αυξημένα κατά 7,5% σε ετήσια βάση, και προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBIT) 1,50 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 10,5%. Οι νέες εκτιμήσεις είναι υψηλότερες κατά περίπου 1% και 3% αντίστοιχα σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις μας, καθώς η ισχυρότερη βάση όγκων πωλήσεων και η ανθεκτικότερη τιμολογιακή πολιτική υπεραντισταθμίζουν τις αυξημένες πιέσεις στο κόστος κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Εξακολουθεί, ωστόσο, να αναμένει σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο σε σύγκριση με το πρώτο, λόγω των τεσσάρων λιγότερων ημερών πωλήσεων στο τέταρτο τρίμηνο, της αύξησης του κόστους πωληθέντων ανά κιβώτιο με ρυθμό μεταξύ 4% και 6% περίπου και της συνεχιζόμενης επανεπένδυσης σε δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Η υψηλότερη βάση εκκίνησης και η ισχυρή επιχειρησιακή εκτέλεση το 2026 οδηγούν επίσης σε αναβάθμιση των προβλέψεών της για την περίοδο 2027-2028.

Coca Cola HBC: Η αναβάθμιση των προβλέψεων ενισχύει την ορατότητα της κερδοφορίας

Η διοίκηση αναμένει πλέον ότι η οργανική αύξηση των εσόδων για το σύνολο του 2026 θα διαμορφωθεί κοντά στο ανώτατο όριο του εύρους 6%-7%, ενώ προβλέπει οργανική αύξηση των λειτουργικών κερδών EBIT κατά 8%-10%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 7%-10%.

Η αναβάθμιση ακολουθεί την αύξηση των πωλήσεων κατά 9,6% και των λειτουργικών κερδών EBIT κατά 15,2% στο πρώτο εξάμηνο.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η αναμενόμενη επιβράδυνση στο δεύτερο εξάμηνο φαίνεται να οφείλεται κυρίως στη χρονική κατανομή των πωλήσεων και στο υψηλότερο ενεργειακό κόστος, παρά σε εξασθένηση της υποκείμενης ζήτησης.

Παράλληλα, η αντιστάθμιση κινδύνου που έχει εξασφαλίσει η Coca-Cola HBC για περισσότερο από το 85% των βασικών πρώτων υλών της, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ευελιξία στην τιμολογιακή πολιτική, προσφέρουν σημαντική προστασία απέναντι στις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην επίτευξη των ετήσιων στόχων.

Η εξαγορά της CCBA ενισχύει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές

Η Eurobank Equities εξακολουθεί να θεωρεί την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) ιδιαίτερα ελκυστική από στρατηγική άποψη, καθώς αυξάνει σημαντικά την έκθεση της Coca-Cola HBC στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αφρικανικές αγορές και δημιουργεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εμφιαλωτή στο σύστημα της Coca-Cola με βάση τον όγκο πωλήσεων.

Η πρόσφατη πρόοδος στις διαδικασίες έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές της Νότιας Αφρικής αίρει ένα σημαντικό εμπόδιο ενόψει της αναμενόμενης ολοκλήρωσης της συναλλαγής έως το τέλος του 2026, ενώ ο σχεδιασμός για την ενσωμάτωση της εξαγοραζόμενης εταιρείας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Στις προβλέψεις της, η Eurobank Equities, εξακολουθεί να ενσωματώνει την CCBA από το 2027, με την εξαγοραζόμενη δραστηριότητα να προσθέτει σημαντικό μέγεθος στους όγκους πωλήσεων, στα έσοδα και στα λειτουργικά κέρδη EBIT.

Παράλληλα, οι δυνατότητες της Coca-Cola HBC στη διαχείριση της ανάπτυξης εσόδων (Revenue Growth Management – RGM), στα δίκτυα διανομής και στην επιχειρησιακή λειτουργία αναμένεται να στηρίξουν τη σταδιακή βελτίωση των περιθωρίων κέρδους με την πάροδο του χρόνου.

Ισχυρός ισολογισμός, παρά τους περιορισμούς στα διαθέσιμα της Ρωσίας

Η Coca-Cola HBC διατηρεί ισχυρό ισολογισμό, παρά την προσωρινή αύξηση της μόχλευσης που συνδέεται με την εξαγορά της CCBA.

Ο βασικός περιορισμός αφορά τα περίπου 1 δισ. ευρώ σε μετρητά που έχουν συσσωρευθεί στη Ρωσία, τα οποία εξακολουθούν να υπόκεινται σε περιορισμούς επαναπατρισμού και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ελεύθερα σε επίπεδο ομίλου.

Ακόμη και εξαιρώντας αυτά τα διαθέσιμα, η Eurobank Equities εκτιμά ότι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA θα διαμορφωθεί σε μόλις 1,9 φορές περίπου το 2027, κοντά στο ανώτατο όριο του στόχου της Coca-Cola HBC για 1,5 έως 2 φορές.

Η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική αγορά, συνεισφέροντας περισσότερο από το 20% των εκτιμώμενων λειτουργικών κερδών EBIT για το 2026. Ωστόσο, το μερίδιό της αναμένεται να υποχωρήσει προς το 17% το 2027, μετά την ενοποίηση της CCBA, ενισχύοντας τη γεωγραφική διαφοροποίηση της κερδοφορίας.

Η ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών του ομίλου αναμένεται να υποστηρίξει την ταχεία απομόχλευση από το 2028, διατηρώντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία και την προοδευτική μερισματική πολιτική του.