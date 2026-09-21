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Η EY και η Microsoft ανακοινώνουν μια σημαντική πρωτοβουλία που εξελίσσει την παγκόσμια στρατηγική συμμαχία τους, επενδύοντας πάνω από $1 δισ. σε ορίζοντα πενταετίας, με στόχο να βοηθήσουν τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη (AI) σε εταιρική κλίμακα και να πετύχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου, η διαχείριση αλλαγής (change management) και ο μετασχηματισμός με αξιοποίηση agentic AI, θα προσφέρουν στους πελάτες τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε “Frontier Firms”, δηλαδή σε οργανισμούς που μπορούν να κλιμακώσουν αποτελεσματικά την ανάπτυξή τους και να δημιουργήσουν αξία.

Η EY και η Microsoft θα δημιουργήσουν από κοινού εξειδικευμένες ομάδες συμβούλων και μηχανικών, ανά κλάδο δραστηριότητας. Μαζί, θα συνδιαμορφώσουν ασφαλείς, εξειδικευμένες λύσεις AI, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών, για την αξιοποίηση ευκαιριών δημιουργίας βιώσιμης επιχειρηματικής αξίας.

Η EY ως “Client Zero”

Η πρωτοβουλία στηρίζεται στον ρόλο της EY ως “Client Zero”, καθώς ο οργανισμός υλοποιεί πρώτος τεχνολογίες της Microsoft στην καθημερινή εργασία των ομάδων του. Αρχικά, η EY προχώρησε στη διάθεση του Copilot σε 150.000 εσωτερικούς χρήστες, καταγράφοντας αύξηση παραγωγικότητας κατά 15%. Πλέον, η EY κάνει διαθέσιμο το Copilot στους περισσότερους από 400.000 ανθρώπους της παγκοσμίως, μέσω του “Microsoft 365 E7: The Frontier Suite”. Έτσι, ενσωματώνει δυνατότητες agentic AI σε όλο το εύρος του οργανισμού, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Πέρα από το Copilot, η EY εφαρμόζει ήδη την τεχνητή νοημοσύνη σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών της, στις οποίες συγκαταλέγονται:

Ο εκσυγχρονισμός των χρηματοοικονομικών λειτουργιών, με τη χρήση του Microsoft Power Platform και την ενσωμάτωση ψηφιακών agents, μέσω του Copilot Studio, επιτυγχάνοντας 95% ταχύτερους χρόνους διεκπεραίωσης αιτημάτων και μείωση λειτουργικού κόστους άνω του 37%.

Η ενσωμάτωση ενός νέου πλαισίου πολλαπλών AI «βοηθών» (multi-agent framework), το οποίο συνδέεται με τα Microsoft Azure, Microsoft Foundry και Microsoft Fabric, στο EY Canvas, δηλαδή, την ενιαία, παγκόσμια τεχνολογική πλατφόρμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY, η οποία καλύπτει τις καθημερινές ροές εργασίας 130.000 επαγγελματιών σε 160.000 έργα ελέγχου.

Η πρώιμη υιοθέτηση του Microsoft Azure AI Document Intelligence στην παγκόσμια πλατφόρμα Φορολογικών Υπηρεσιών της EY, με αξιοποίηση προηγμένων τεχνικών machine learning, για αυτόματη και ακριβή εξαγωγή κρίσιμων δεδομένων από έγγραφα, μειώνοντας τη χειρωνακτική εργασία έως και κατά 90%.

Το νέο κεφάλαιο στη συνεργασία των δύο οργανισμών, θα έχει πλήρως ενοποιημένο χαρακτήρα, με κοινό πλαίσιο διακυβέρνησης, συντονισμένη εμπορική προσέγγιση και κοινή λογοδοσία. Αρχικά, οι υπηρεσίες και οι λύσεις θα εστιάσουν στα χρηματοοικονομικά, στη διαχείριση κινδύνου, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και στην εφοδιαστική αλυσίδα, σε κλάδους όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η βιομηχανία και η ενέργεια, τα καταναλωτικά προϊόντα, το Δημόσιο και η υγεία.

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη περνά ταχύτατα από το στάδιο του πειραματισμού στην ουσιαστική αξιοποίηση από τους οργανισμούς, προς όφελος της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι πελάτες μας μπορούν να επωφεληθούν από το τεχνολογικό υπόβαθρο της Microsoft και τη βαθιά κλαδική γνώση της EY, προκειμένου να αναπτύξουν δυνατότητες AI σε εταιρική κλίμακα και, τελικά, να προχωρήσουν στον μετασχηματισμό τους και να “ξεκλειδώσουν” πραγματική αξία».

Από την πλευρά της, η Γιάννα Ανδρονοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Microsoft Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Αδριατικής, σχολίασε: «Κάθε τεχνολογική αλλαγή αποκτά πραγματική σημασία όταν διευρύνει όσα μπορούν να πετύχουν οι άνθρωποι και οι οργανισμοί. Σήμερα, περνάμε σε ένα νέο κεφάλαιο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου άνθρωποι και AI agents συνεργάζονται για να επανασχεδιάσουν ολόκληρες ροές εργασίας και επιχειρησιακές διαδικασίες. Με την EY, θέλουμε να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να πραγματοποιήσουν αυτή τη μετάβαση με ασφάλεια και σε κλίμακα, συνδυάζοντας τεχνολογία και βαθιά κλαδική γνώση, ώστε το AI να δημιουργεί μετρήσιμη αξία σε κάθε επίπεδο του οργανισμού».

Μάθετε περισσότερα για τη νέα πρωτοβουλία EY-Microsoft, εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμαχία EY και Microsoft, επισκεφθείτε το EY.com.

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