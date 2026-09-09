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Η άνοδος των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία χαρακτήρισε την τελευταία περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, έχει μετατοπίσει το επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την AI από το ερώτημα αν η ξέφρενη δαπάνη των «Big Tech» θα αποδώσει, προς το είδος των εταιρειών που θα προσφέρουν αποδόσεις μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τους επενδυτές.

Τα αποτελέσματα της Microsoft και της Amazon, διαβεβαίωσαν τις αγορές ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή για την υποδομή που στηρίζει την τεχνητή νοημοσύνη. Η ανάπτυξη του cloud επιταχύνεται, ενώ οι περιορισμοί χωρητικότητας παραμένουν.

Το ερώτημα για ορισμένους από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο είναι ποιες εταιρείες θα μπορούν να διατηρήσουν την αύξηση των κερδών τους μόλις αυτοί οι περιορισμοί χαλαρώσουν.

Πολλοί διατηρούν σημαντικές θέσεις σε μετοχές εταιρειών ημιαγωγών, ακόμη και μετά την πτώση του κλάδου τον Ιούλιο, όταν προέκυψαν αμφιβολίες σχετικά με το αν οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη άξιζαν τον κόπο και με την πρόκληση του αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα.

Ταυτόχρονα, αυξάνουν την έκθεσή τους στους hyperscalers, των οποίων η κλίμακα επιτρέπει να επεκτείνουν γρήγορα την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης για να καλύψουν τις απαιτήσεις των πελατών.

Οι μετοχές των τεσσάρων εταιρειών με τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη υστέρησαν όλες έναντι της ανόδου της τάξης του 75% του δείκτη Philadelphia Semiconductor Index.

Υστέρησαν επίσης σε σχέση με την άνοδο της CoreWeave η οποία σημείωσε άνοδο περίπου 50% και της Nebius η οποία σημείωσε άνοδο άνω του 200%. Γνωστές ως πάροχοι «neocloud», οι εταιρείες αυτές ενοικιάζουν υπολογιστική ισχύ σε πελάτες, που κυμαίνονται από εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης έως επιχειρήσεις, και έχουν επωφεληθεί από τις αυξημένες τιμές spot για τη σπάνια χωρητικότητα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου του Bankers Investment Trust της Janus Henderson, Ρίτσαρντ Κλόντε, δήλωσε ωστόσο ότι, με την πάροδο του χρόνου, οι «hyperscalers» είναι πιθανό να επωφεληθούν από τις επενδύσεις τους.

Μια ανάλυση του Reuters εκτιμά ότι οι hyperscalers θα δημιουργήσουν περίπου 340 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερες ετήσιες λειτουργικές ταμειακές ροές το 2027 σε σύγκριση με το 2025, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 534 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ίδιος αναφέρει ότι οι εταιρείες που ελέγχουν τόσο την υπολογιστική ικανότητα όσο και τα επίπεδα που βοηθούν τους πελάτες να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη σε διαφορετικά μοντέλα, βελτιστοποιώντας το κόστος και την απόδοση, θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Υποστηρίζει ότι εταιρείες όπως η Amazon, η Microsoft και η Google έχουν πιο διαρκή πλεονεκτήματα σε σχέση με τους παρόχους «neocloud» λόγω της κλίμακας και των σχέσεών τους με τους πελάτες.

Οι αποτιμήσεις των «hyperscalers» έχουν συμπιεστεί φέτος και παραμένουν κάτω από τα υψηλότερα επίπεδα που είχαν καταγράψει μετά την πανδημία. Η Microsoft διαπραγματεύεται περίπου στον υψηλότερο πολλαπλασιαστή, 24,6 φορές τα μελλοντικά κέρδη, ενώ η Meta στον χαμηλότερο, 17,6 φορές.

Ακόμη και για τους νικητές της κούρσας αυτής, υπάρχουν προκλήσεις. Ο Αλμπέρτο Κόντσα, CIO της ελβετικής εταιρείας διαχείρισης περιουσίας LGF+ZEST, εκτιμά ότι η εμπορική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αυξηθεί πέντε έως δεκατρείς φορές για να δικαιολογηθούν τα τρέχοντα σχέδια δαπανών.

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