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Η παγκόσμια κούρσα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) αναμένεται να οδηγήσει σε ένα πρωτοφανές κύμα επενδύσεων στις υποδομές δεδομένων, με τις συνολικές δαπάνες για data centers να εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 31,6 τρισ. δολάρια έως το 2050.

Πρόκειται για επενδυτικό μέγεθος χωρίς ιστορικό προηγούμενο, το οποίο ξεπερνά σε κλίμακα μεγάλα έργα που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη οικονομία, όπως οι σιδηρόδρομοι, η ηλεκτροδότηση και η ανάπτυξη του διαδικτύου, σύμφωνα με την PricewaterhouseCoopers (PwC).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ποσό θα μπορούσε να εκτοξευθεί ακόμη και στα 50 τρισ. δολάρια μέσα στις επόμενες δεκαετίες, εάν η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης κινηθεί ταχύτερα από το βασικό σενάριο προβλέψεων.

Για σύγκριση, το μέγεθος αυτό ξεπερνά σημαντικά το σημερινό ΑΕΠ των ΗΠΑ, το οποίο διαμορφώνεται περίπου στα 30 τρισ. δολάρια.

Η νέα εποχή των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη

Η αυξανόμενη χρήση εφαρμογών AI από καταναλωτές, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις οδηγεί τους τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Microsoft και η Amazon, αλλά και μικρότερους παρόχους υποδομών, στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων υπολογιστικής ισχύος σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων δεν θα κατευθυνθεί μόνο στα ίδια τα κτίρια των data centers, αλλά κυρίως στον εξοπλισμό που τα γεμίζει: υπολογιστικά συστήματα, διακομιστές, αποθηκευτικά μέσα, δικτυακό εξοπλισμό και προηγμένα chips.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την επενδυτική έκρηξη έχουν οι εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών, με την Nvidia να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή λόγω της κυριαρχίας της στην αγορά των AI chips.

Σε αντίθεση με παλαιότερους κύκλους επενδύσεων, όπου μεγάλο μέρος του κόστους πραγματοποιούνταν στην αρχή και στη συνέχεια ακολουθούσε μια περίοδος αξιοποίησης, η νέα υποδομή της AI απαιτεί συνεχή ανανέωση.

Τα προηγμένα συστήματα υπολογιστικής ισχύος χρειάζονται αντικατάσταση και αναβάθμιση κάθε λίγα χρόνια, με αποτέλεσμα οι επενδύσεις να διατηρούνται διαρκώς σε υψηλά επίπεδα.

«Σιδηρόδρομοι, ηλεκτροδότηση, διαδίκτυο. Όλα αυτά χρειάστηκαν τεράστια κεφάλαια και καθόρισαν μια εποχή. Ο κύκλος των υποδομών της AI ξεπερνά και τα τρία», αναφέρεται στην έκθεση, καθώς η νέα επενδυτική φάση ανανεώνεται κάθε τέσσερα έως έξι χρόνια.

Οι ΗΠΑ παίρνουν τη μερίδα του λέοντος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων, με συνολικές δαπάνες περίπου 15,1 τρισ. δολαρίων έως το 2050.

Ακολουθεί η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού με 8,2 τρισ. δολάρια, ενώ η Ευρώπη τοποθετείται στα 5,6 τρισ. δολάρια. Οι επενδύσεις στη Μέση Ανατολή εκτιμώνται στο 1,1 τρισ. δολάρια και στην Αφρική στα 255 δισ. δολάρια.

Σε ετήσια βάση, οι παγκόσμιες δαπάνες για data centers αναμένεται να αυξηθούν από περίπου 800 δισ. δολάρια το 2026, σε 1,1 τρισ. δολάρια το 2030 και σε 1,8 τρισ. δολάρια το 2050.

Η Κίνα και η Ινδία αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς της νέας ζήτησης, λόγω του μεγάλου πληθυσμού τους, της ταχείας ψηφιοποίησης των οικονομιών τους και των μεγάλων περιθωρίων ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις και καταναλωτικές υπηρεσίες.

Η ηλεκτρική ενέργεια το μεγάλο στοίχημα

Παρά τη δυναμική της ζήτησης, η γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων δεν είναι δεδομένη. Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας, οι απαιτήσεις για κυριαρχία δεδομένων και η ομαλή ροή ημιαγωγών.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για πολλές αγορές είναι η εξασφάλιση επαρκούς, αξιόπιστης και ολοένα πιο καθαρής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα.

Τα data centers καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρισμού και η δυνατότητα πρόσβασης σε σταθερή παροχή ενέργειας εξελίσσεται πλέον σε βασικό κριτήριο για την επιλογή τοποθεσίας νέων επενδύσεων.

Η ενεργειακή επάρκεια αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα καθορίσουν ποιοι προορισμοί θα προσελκύσουν το μεγαλύτερο κομμάτι του παγκόσμιου επενδυτικού κύματος.

Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια επένδυση

Η πρόβλεψη για επενδύσεις δεκάδων τρισ. δολαρίων προϋποθέτει ένα σχετικά σταθερό διεθνές εμπορικό περιβάλλον, όπου οι ημιαγωγοί και ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός θα μπορούν να μετακινούνται χωρίς σοβαρούς περιορισμούς.

Ωστόσο, πιθανές διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού των chips θα μπορούσαν να μειώσουν τις συνολικές επενδύσεις σχεδόν κατά 20%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Παράλληλα, η αυξανόμενη τάση για τεχνολογική αυτονομία και προστασία κρίσιμων υποδομών μπορεί να αλλάξει τη γεωγραφία των επενδύσεων, χωρίς όμως απαραίτητα να μειώσει το συνολικό μέγεθός τους.

Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη νέων data centers αντιμετωπίζει αυξανόμενες κοινωνικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές ανησυχίες, υψηλή κατανάλωση πόρων και φόβοι για τις ευρύτερες επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία και την κοινωνία έχουν οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή ακυρώσεις έργων.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, δεκάδες έργα συνολικής αξίας περίπου 130 δισ. δολαρίων έχουν ήδη μπλοκαριστεί ή καθυστερήσει λόγω τοπικών αντιδράσεων.

Η μεγάλη πρόκληση για την επόμενη δεκαετία δεν είναι αν υπάρχει το απαιτούμενο κεφάλαιο, αλλά ποιοι οργανισμοί, ποιες περιοχές και ποιες επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αυτή τη νέα επενδυτική εποχή.

Η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται σε έναν νέο πυλώνα της παγκόσμιας οικονομίας, με τα data centers να αποτελούν την κρίσιμη υποδομή πάνω στην οποία θα χτιστεί η επόμενη φάση της ψηφιακής ανάπτυξης.

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